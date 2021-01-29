Дочь главы ВЭБа Игоря Шувалова получает 2 млрд рублей в год

Дочь главы госкорпорации развития ВЭБ. РФ и бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова - 22-летняя начинающая балерина Мария - зарабатывает больше многих глав госкомпаний. Как сообщает Baza со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы, за 2018 год девушка, которой было тогда всего 20 лет, заработала более двух миллиардов рублей. Это больше, чем зарплаты руководителей "Газпрома" и "Роснефти".

По данным издания, девушка окончила Московскую государственную академию хореографии и теперь работает балериной в Большом театре. Судя по данным из базы ФНС, в 2018 году в театре Мария заработала 851 тысячу рублей (или около 71 тысячи рублей в месяц). Однако, помимо этого, она числится в компании "КСП Капитал управление активами". Там за тот же период она заработала 2 062 326 565 рублей! То есть в месяц там девушка получала 172 миллиона рублей. Если предположить, что она работала по обычному графику (пятидневка по восемь часов), то за день она зарабатывала 7,8 миллиона рублей, за час — почти миллион рублей, за минуту — 16 тысяч рублей.

"В достоверности сведений сомневаться не приходится. Мы проверили подлинность данных на сотрудниках «Базы» и их знакомых, а также депутатах Госдумы, членах Совета Федерации, членах правительства (то есть тех, кто публично отчитывается о своих доходах) — всё сошлось до копейки", - отмечает издание.

Компания, которая выплатила такое баснословно вознаграждение дочери главы ВЭБ.РФ, принадлежит юристу и бизнесмену Сергею Котляренко – однокурснику Игоря Шувалова. Оппозиционер Алексей Навальный и расследователи из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК - признан иноагентом в России) называли его номинальным держателем активов Шувалова.

Судя по материалам на сайте фирмы, "КСП Капитал управление активами" предлагает услуги "по доверительному управлению активами паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, фондов СРО, а также активами частных и юридических лиц". Как сообщали СМИ год назад, на тот момент компания управляла активами более 600 физических и 19 юридических лиц на сумму 28 миллиардов рублей.

"Неужели все эти сотни людей и десятки фирм доверили свои миллиарды в управление девушке, которая недавно закончила академию хореографии? Вряд ли. Да и в разделе «Команда» на сайте компании сейчас нет такого сотрудника, как Мария Шувалова. Ещё одна странная деталь: чистая прибыль компании «КСП Капитал управление активами» за 2018 год составила 63 миллиона рублей — то есть в 33 раза меньше, чем зарплата её сотрудницы Марии Шуваловой. Годом ранее прибыль компании была меньше зарплаты дочери главы «ВЭБ.РФ» в 90 раз", - отмечает издание.

Сам Игорь Шувалов трудится в госструктурах уже больше 20 лет. Как следует из закона о госслужбе, чиновникам запрещено "заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц". А в 2018 году он был первым вице-премьером, то есть самым настоящим чиновником. Тогда его официальный доход составил 71 млн рублей.

В 2019 году "Собеседник" подсчитал стоимость всей известной недвижимости Шуваловых и юриста Котляренко, на которого те часто оформляют активы, — получилось 17 миллиардов рублей. А если считать вместе с самолётом — получится 22 миллиарда рублей. "Это, конечно, во много раз больше, чем официальные доходы главы ВЭБ.РФ. Согласно декларациям, за последние 10 лет Шувалов вместе с женой заработали 3,2 миллиарда рублей. Откуда такая разница? Возможно, дело в умении Игоря Ивановича находить нужные аргументы при такого рода сделках", - отмечают журналисты.

Ранее СМИ неоднократно рассказывали о том, как Шувалов в качестве госслужащего принимал решения, полезные для крупных бизнесменов. В этой связи упоминались, в частности, Сулейман Керимов и Алишер Усманов.