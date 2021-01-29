Манифест в паноптикуме

Паноптикум (от др.-греч. πᾶν «всё» + ὀπτικός «зрительный») — музей, коллекция разнообразных необычайных предметов (например, восковых фигур, причудливых живых существ, редкостей, кукол и т. п.). В переносном смысле — сборище чего-то невероятного, жуткого.

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Не далее, как вчера состоялось у нас событие не то, чтоб совсем уж невероятное и жуткое, но достаточно необычайное. В Музее современной истории России, ранее называвшемся Музеем революции, состоялось оглашение Манифеста.

Очень хорошая, кстати, была идея - сразу этот Манифест снести в паноптикум, где в запасниках на миллион единиц хранения ему, конечно, найдется место.

Читать, в общем, незачем. Там все правильно написано, только не чтобы читать, а чтобы в переплет. Отличный переплет, натуральный коленкор. Это тебе не пожелтевшие от времени страницы "Новой Рейнской газеты".

Документ подписали лидеры партий Справедливая Россия, За Правду и «Патриоты России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин.

Как отметил Сергей Миронов, начался «долгий позитивный процесс объединения всех левопатриотических сил России», который необходим нашей стране. Он напомнил о том, что в свое время СР объединила 10 партий.

Это был действительно необычайный процесс, когда на основе загадочной "Партии Жизни", которая никак никуда не могла пройти, вдруг объединились партия "Родина", претендовавшая тогда на роль как минимум второй партии страны, Партия пенсионеров, имевшая очень хорошие электоральные перспективы и ряд более мелких, где все и сгинули. Образовалась партия "Справедливая Россия", которая хоть и стала парламентской, но с тех пор так и болтается на грани прохождения/непрохождения 5-процентного барьера.

Это наглядный пример простой политологической истины: положительные рейтинги не суммируются, а вот отрицательные - еще как!

На этот раз опять - те же грабли. Только в роли "Родины", похоже, сама "Справедливая Россия"...

Миронов: «Тогда, как и сейчас запрос на справедливость в нашей стране был огромен. Но годы шли. И сегодня я не ошибусь, если скажу, что у нашего народа кроме запроса на справедливость есть еще огромный запрос на правду. Люди устали от лжи. И огромный запрос на патриотизм. Это случилось после весны 2014 года, когда Крым навсегда стал наш и когда мы сопереживали нашим братьям в Донбассе. И сегодня слова »патриот« и »патриотизм« звучат гордо».

Как в старом советском анекдоте про чукчу: "До революции у чукчи было два чувства, однако - чувство голода и чувства холода. А теперь у чукчи целых три чувства: чувство голода, чувство холода и чувство глубокого удовлетворения!"

Сергей Михайлович, так что, запрос на справедливоть удовлетворить не получилось? Так еще и добавилось много вранья, откуда возник запрос на правду? Ну и спатриотизмом что-то не то, раз возник запрос? Вот партия, с которой объединяетесь, так и называется - "Патриоты России". А запроса нет, так сама в Думу пройти и не может...

Геннадий Семигин сообщил, что партия «Патриоты России» существует уже 15 лет: "Мы понимаем, что многим не понравится это объединение: власти, политическим конкурентам, разным другим лицам, а особенно – врагам российского общества".

Почему братская могила соперников не понравится конкурентам? Думаю, очень даже понравится! И врагам России тоже понравится, когда лучшие "друзья России" самозакапываются.

Что касается Захара Прилепина, то у его партии истории пока никакой нет, кроме недавней неудачной попытки разогнать протестующих на Пушкинской площади, люди и название еще не запомнили. Ну а его личную историю перед смертью подробно изложил Эдуард Лимонов, долгое время считавший его первым учеником.

"Существует такое французское выражение "tourner mal", то-есть тот, кто обернулся в конце-концов неудачно. Это именно о Прилепине", -и писал Лимонов. Здесь можно прочесть текст полностью, он небольшой.

По существу, партия Прилепина - это прививка фашизма в умеренно левое движение, не будем забывать, что "Справедливая Россия" - это часть социнтерна. Интересно, как отнесутся теперь мировые социалисты к такой прививке? Кстати, "Патриоты России" - это тоже старинный правый откол от КПРФ, именно правый.

Не думаю, что старые функционеры СР тоже в восторгге - говорят ведь о вхождении в новую партию по 20 персон от каждой из "прививок". Это значит предвыборная пулька, которая готовилась к сентябрю на выборы в Госдуму, идет в корзину, и как распределятся места по-новому - бог весть.

Известно, что все это объединение - иницитива великого государственного деятеля, который уже однажды поставил Россию на грань самоликвидации. Сейчас ставки пожиже - на левом фланге образуется брешь, в которую либо вклинится кто-то сильно более левый, либо которую заткнут фальсификациями трехдневного голосования, что более вероятно.

Однако в предвыборный расклад вносит некоторую неопределенность начавшийся новый подъем протестного движения - благодаря присоединению Прилепина, новая партия оказывается явно поперек этой волны. Понятно, что в Музее современной истори просто "не заметили" этого события, хоть оно разворачивалось прямо под окнами паноптикума. Но ведь это и в Кремле не заметили, иначе б не стали устраивать балаган.

И к сентябрю вообще все может так поменяться, что про выборы можно будет и позабыть...