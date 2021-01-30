Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Может, все таки, референдум?

Опубликовано 30.01.2021 автором Николай Бедный в разделе комментариев 1

путин выборы навальный кремль
Может, все таки, референдум?

Десять лет спустя, двадцать лет спустя...что-то подобное было, у Дюма, вроде. Как это прекрасно, что у России есть своя тайна. Возникшая в форме дворца, у самого Чёрного моря. Ты чьё, богатое творенье? В ответ: не-не-не, это не я, оно не моё. И хор усердных голосов: не-не-не, оно не его. Замечательно иметь скромного президента. Да и так ли важно узнать эту тайну? Пусть там живёт загадочный граф Монте-Кристо. Спустя десять лет будет новый фильм. Так интереснее.

 

За возвращением блудного сына последовал ряд событий. Алексей присел, а может и сел. Россия повально посмотрела фильм Навально...го. Города играли в снежки, тешились кулачной потехой. Потом началось словесное толковище. Хорош или плох Алексей, как явление? Нужен ли он России? Мигом возник ярлычок. Он - варяг, хоть и русскоговорящий. За ним стоит западный капитал. Он сбивает молодёжь с панталыку. Придя к власти, он сразу распахнёт ворота. Западный капитализм хлынет в страну, раздерёт её на куски и России не станет.

 

Перспектива не из приятных. Да будь у нас всё нормально, и думать было нечего. Давай, Лёха, чемодан, вокзал, забугорье. В том-то и дело, что не нормально. Какого чиновника ни возьми, смело думай - вор. А вслух говорить нельзя. А чем наш капитализм лучше западного? Вопрос. Прошло тридцать лет, как мы завели эту блажь. Вроде, как опять на перепутье. Туда ли, сюда? Нам бы путеводителя, указателя, защитника народных интересов. Так вот же он, богатырь Геннадий Андреевич, тридцать лет хомячит в думе. Сколько голосов отдала тебе беднота, сколько надежд поимела. Хватит языком молоть, писульки писать, веди народ в светлое будущее. Щас, разбежался. Лёха на порог, Гена сходу обозвал его Гапоном. Как же, конкурент на его, им помеченную, поляну. Думает, что обозвал. Алексею и Зюзе далеко до Георгия Аполлоновича, попа Гапона. Колоннами тёк народ на Дворцовую площадь, 50-ти тысячную из них вёл Гапон. Да, пролилась кровь, прошла череда революций. Но. Родился Советский Союз. Что родил Зюзя? Не отвечайте, вопрос риторический.

 

Из вороха проблем, клубка непоняток вытащу одну. Разрыв между бедностью и богатством. Огромный зазор. Каким он должен быть? Как прийти к компромиссу? Из зверей знаю кошку, собаку. Что за зверь - "референдум"? Главная книжка России (вспомнилась девушка с копьём) - конституция. В ней главное слово - референдум. "Высшее непосредственное выражение власти народа". За тридцать лет наличная власть не позволила народу выразиться непосредственно. Ни одного разу. Люди не знают, что такое референдум. Разрыв между бедностью и богатством - это несправедливость, это неравенство. На мой взгляд, это главная проблема России. Её надо решать народу, выносить на народный референдум.

 

Как вынесешь, скорее тебя вынесут вперёд ногами. Затопчут на дальних подступах. Получается, референдум страшней Навального? Получается так. Один товарищ, форумец, в комментариях раз за разом произносит одну и ту же фразу - "Мне не нужна такая власть!" Словно стрела, раз за разом разящая цель. Товарищ, Гражданин, за неимением референдума, выражает свою, гражданскую позицию. Будь референдум - утверждение обратится в вопрос - "Нужна мне такая власть?". Миллионы граждан, народ, без крови и демонстраций, голосованием решали бы эту проблему. В теории, именно референдум, запаянный в конституцию, должен остановить обезумевшую от шальных денег власть, стоп-краном вздыбить мчашийся в пропасть поезд.

 

Референдум - единственный мирный способ сказать оборзевшей власти - хватит, доуправлялась, пошла вон. Так может нет никаких референдумов, а есть игривая фигура речи? Свадебный генерал, пьяно дремлющий в конституциях мира? Нет, референдум есть, о нём пишет Юрий Игнатьевич, ему ли не знать об этом. Маленькая страна Швейцария. Маленькая, но очень богатая. Вишенка на буржуйском торте. Именно в ней, Швейцарии, находится этот дивный инструмент - референдум. Не ржавый, хорошо смазанный, работающий, как часы. Швейцарские часы. Швейцарцам не только позволяют референдить, их обязывают. Иметь своё мнение - их гражданский долг. И они охотно, ежегодно исполняют его.

 

Много дряни подарил нам запад. Может, пора приглядеться к другому товару. К финской честности, внутренней нехотелости спереть чужое. К шведской одинаковости, невыделяемости от других. К норвежской убеждённости, что общее для всех, должно делиться на всех. Имеется ввиду нефть. К швейцарскому референдуму.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
йййй написал 30.01.2021 01:26
Ой, да в перестройку тоже все кивали на эти маленькие странки -- витринки капитализма. Социализм с человеческим лицом. Щас.
Если на частности смотреть, то и в России все хорошо -- в Москве там у многих, в Геленджике. А то-то и оно, что в совокупности смотреть на капитализм надо, что это такое, со всеми входящими в западную экономику территориями -- и с Африками, и с Мексикой, и с Индией, и с чем там еще. А не вырывать из контекста Швейцарию/Геленджик как, якобы, репрезентативный пример.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужно ли разрешать митинги?:
Результаты
Интернет-ТВ
Почему они хотят убить меня за русский язык?
Почему они хотят убить меня за русский язык?
29.01.2021
Совет депутатов рассмотрел вопрос о названии улицы именем Навального
Совет депутатов рассмотрел вопрос о названии улицы...
28.01.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Московский центр закрыли от татаро-монгол (0)
Судить и посадить по закону! (0)
Почему Навальный не защищается? (1)
Может, все таки, референдум? (1)
Манифест в паноптикуме (10)
Дочь главы ВЭБа Игоря Шувалова получает 2 млрд рублей в год (4)
Уровень доверия Путину опустился до годового минимума (9)
Быть богатым не запретишь, тем более членам партии власти (3)
Почему они хотят убить меня за русский язык? (3)
Почему дворец в Прасковеевке совсем не то, за что себя выдает? (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Бюро итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти проводит отделочные работы апарт-отеля "Кремль"
Дарья Митина Дарья Митина: Как-то так
Михаил Делягин Михаил Делягин: В последний час! ...Нет, все-таки в 40 часов...
Дарья Митина Дарья Митина: Соскучилась по любимому городу
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как видоизменялось советское общество в течение 20 века.
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss