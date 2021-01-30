Может, все таки, референдум?

Десять лет спустя, двадцать лет спустя...что-то подобное было, у Дюма, вроде. Как это прекрасно, что у России есть своя тайна. Возникшая в форме дворца, у самого Чёрного моря. Ты чьё, богатое творенье? В ответ: не-не-не, это не я, оно не моё. И хор усердных голосов: не-не-не, оно не его. Замечательно иметь скромного президента. Да и так ли важно узнать эту тайну? Пусть там живёт загадочный граф Монте-Кристо. Спустя десять лет будет новый фильм. Так интереснее.

За возвращением блудного сына последовал ряд событий. Алексей присел, а может и сел. Россия повально посмотрела фильм Навально...го. Города играли в снежки, тешились кулачной потехой. Потом началось словесное толковище. Хорош или плох Алексей, как явление? Нужен ли он России? Мигом возник ярлычок. Он - варяг, хоть и русскоговорящий. За ним стоит западный капитал. Он сбивает молодёжь с панталыку. Придя к власти, он сразу распахнёт ворота. Западный капитализм хлынет в страну, раздерёт её на куски и России не станет.

Перспектива не из приятных. Да будь у нас всё нормально, и думать было нечего. Давай, Лёха, чемодан, вокзал, забугорье. В том-то и дело, что не нормально. Какого чиновника ни возьми, смело думай - вор. А вслух говорить нельзя. А чем наш капитализм лучше западного? Вопрос. Прошло тридцать лет, как мы завели эту блажь. Вроде, как опять на перепутье. Туда ли, сюда? Нам бы путеводителя, указателя, защитника народных интересов. Так вот же он, богатырь Геннадий Андреевич, тридцать лет хомячит в думе. Сколько голосов отдала тебе беднота, сколько надежд поимела. Хватит языком молоть, писульки писать, веди народ в светлое будущее. Щас, разбежался. Лёха на порог, Гена сходу обозвал его Гапоном. Как же, конкурент на его, им помеченную, поляну. Думает, что обозвал. Алексею и Зюзе далеко до Георгия Аполлоновича, попа Гапона. Колоннами тёк народ на Дворцовую площадь, 50-ти тысячную из них вёл Гапон. Да, пролилась кровь, прошла череда революций. Но. Родился Советский Союз. Что родил Зюзя? Не отвечайте, вопрос риторический.

Из вороха проблем, клубка непоняток вытащу одну. Разрыв между бедностью и богатством. Огромный зазор. Каким он должен быть? Как прийти к компромиссу? Из зверей знаю кошку, собаку. Что за зверь - "референдум"? Главная книжка России (вспомнилась девушка с копьём) - конституция. В ней главное слово - референдум. "Высшее непосредственное выражение власти народа". За тридцать лет наличная власть не позволила народу выразиться непосредственно. Ни одного разу. Люди не знают, что такое референдум. Разрыв между бедностью и богатством - это несправедливость, это неравенство. На мой взгляд, это главная проблема России. Её надо решать народу, выносить на народный референдум.

Как вынесешь, скорее тебя вынесут вперёд ногами. Затопчут на дальних подступах. Получается, референдум страшней Навального? Получается так. Один товарищ, форумец, в комментариях раз за разом произносит одну и ту же фразу - "Мне не нужна такая власть!" Словно стрела, раз за разом разящая цель. Товарищ, Гражданин, за неимением референдума, выражает свою, гражданскую позицию. Будь референдум - утверждение обратится в вопрос - "Нужна мне такая власть?". Миллионы граждан, народ, без крови и демонстраций, голосованием решали бы эту проблему. В теории, именно референдум, запаянный в конституцию, должен остановить обезумевшую от шальных денег власть, стоп-краном вздыбить мчашийся в пропасть поезд.

Референдум - единственный мирный способ сказать оборзевшей власти - хватит, доуправлялась, пошла вон. Так может нет никаких референдумов, а есть игривая фигура речи? Свадебный генерал, пьяно дремлющий в конституциях мира? Нет, референдум есть, о нём пишет Юрий Игнатьевич, ему ли не знать об этом. Маленькая страна Швейцария. Маленькая, но очень богатая. Вишенка на буржуйском торте. Именно в ней, Швейцарии, находится этот дивный инструмент - референдум. Не ржавый, хорошо смазанный, работающий, как часы. Швейцарские часы. Швейцарцам не только позволяют референдить, их обязывают. Иметь своё мнение - их гражданский долг. И они охотно, ежегодно исполняют его.

Много дряни подарил нам запад. Может, пора приглядеться к другому товару. К финской честности, внутренней нехотелости спереть чужое. К шведской одинаковости, невыделяемости от других. К норвежской убеждённости, что общее для всех, должно делиться на всех. Имеется ввиду нефть. К швейцарскому референдуму.