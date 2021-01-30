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Московский листок

3 февраля авиастроители будут выселены для их же блага

Опубликовано 30.01.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
3 февраля авиастроители будут выселены для их же блага

Мы уже писали о выселениях из общежития «Салюта». Сегодня приставы объявили трём последним оставшимся семьям дома 9 по 9-й улице Соколиной Горы, что их выкинут на улицу в среду, 3 февраля 2021 года.

 

Отметим, что решение о выселении было принято пока только судом первой (!) инстанции, однако приставы настаивают на том, что дом должен быть зачищен немедленно, поскольку находится в аварийном состоянии и опасен для жильцов. Наверное, фемидозные служители считают, что на улице жильцам будет намного безопаснее. Дополнительно отметим, что дом до аварийного состояния долго и настойчиво доводили коммунальные службы. А именно, в нескольких пустых квартирах были сняты батареи, однако заглушки на это место поставили так, что вода не текла, а просто хлестала.

 

«...полностью растаскивают ванны, умывальники, трубы, у нас под квартирой пустили горячую струю воды, просыпаемся все в тумане. Струя воды била через стену целую неделю, вызывали, чтоб закрыли кран, бесполезно. Так неделю, через наружные стены просачивалась...» - вспоминают жители вредительскую деятельность чиновников из Управы.

 

В 2011-м году власти пытались выставить на улицу весь 9-й дом по 9-й улице Соколиной Горы, но после серий акций протеста в несколько лет, круглосуточного майского лагеря у мэрии, вдруг вспомнили о жилищных правах протестующих жильцов, и последующие два года жители дома, рабочие авиамоторного завода «Салют», получали новое жильё. Но, видимо, память властей дала сбой — про жилищные права последних пяти семей было снова забыто. Более того, им объявили коммунальную войну — заваривали двери в квартиры, в подъезд, отключали воду, свет, отопление. Затем к борьбе с авиастроителями подключили ещё одну разновидность врагов трудового народа, а именно фемидозных служителей. На настоящий момент уже вынесены судебные решения о выселении пяти семей. Две семьи уже вышвырнуты приставами на улицу, остальные на очереди!



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