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Московский листок

Почему Навальный не защищается?

Опубликовано 30.01.2021 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 1

суд закон
Почему Навальный не защищается?

Мосгорсуд 28 января 2021 года оставил в силе Постановление Химкинского суда держать А. Навального в СИЗО неизвестно за что. Сам Навальный и его два адвоката выступили на заседании суда, причём, выступление Алексея есть в Ютубе полностью https://www.youtube.com/watch?v=H7TCtwnmApU, а выступления адвокатов – в пересказе https://www.rbc.ru/politics/28/01/2021/601297fb9a7947cec16d879b.

Кстати, выступление путина в Давосе, тиражированное всеми СМИ России, едва набрало в Ютубе в сумме 600 тысяч просмотров за 2 суток, а у речь Навального в суде за сутки посмотрели почти 6 миллионов.

Первое, на что хочу обратить внимание, – для кого Навальный выступал? Ведь нельзя же, получив трибуну для выступления, кричать в пустоту, как петух в 3 утра! Надо говорить адресно!

По смыслу того, о чём Навальному надо было говорить, обращаться надо к судьям, но ведь судей в России нет. Навальный этот факт либо не понимает, либо не использует по каким-то иным соображениям. У него же огромный судебный опыт в качестве подсудимого – ну как с таким опытом не понимать, что судьи в России давно отсутствуют? Как не понимать, что раз судей нет, то какой смысл к ним обращаться?

Нет, форму там («уважаемый суд» и т.д.) надо соблюсти, иначе не дадут выступить, но обращаться к пустому месту - зачем??

Я уже пару десятилетий на заседаниях судов обращаюсь не к судьям, а к нормальным людям, то есть говорю так, чтобы обычным людям было понятно беззаконие происходящего. Чтобы нормальные люди стали судьями в данном моём деле, чтобы обычные люди поняли не то, что я «хороший и пламенный», а то, как мерзавцы нарушают законы и Конституцию в моём деле.

Почему Навальный это игнорирует?

Вот, скажем, Г. Димитров в суде уже фашисткой Германии доказал свою невиновность, но доказал потому, что доказывал её обычным людям, и судьи, даже боясь главарей Рейха (обвинял сам Геринг) постеснялись в глазах обычных людей опустить свой авторитет судей, и оправдали этого врага Рейха.

Но на тот момент в фашистской Германии всё ещё были судьи, а у нас их уже давно нет. Вместо судей сидят назначенные уголовными преступниками организмы, которые за свою зарплату и мать родную зарежут, а не то, что невиновного посадят. Да о чём разговор - в виду своей безнаказанности эти «судьи» и не понимают, что происходит в суде, и не слушают никого.

И вот Навальные и его адвокаты получили российскую трибуну для выступления, и выступили, но, повторю вопрос, для кого??

Навальный выступил, как пламенный трибун выступает на митинге – обличил власть в полнейшем беззаконии. Зашибись, как здорово и правильно! Но только кто из его сторонников понял, при чём тут беззаконие в деле с Навальным? Борец-то он, может, и борец, но сидит-то правильно или нет? Как невиновность Навального следовала из того, о чём он гворил?

Попробую пояснить на таком примере. Вот Навальный вполне обосновано говорит, что работники СИЗО (следственного изолятора) не понимают, почему он у них сидит, но всё равно требуют от него держать руки за спиной. А кто из сторонников Навального или сочувствующих ему граждан понял, что тут незаконного в том, что Навальный находится в СИЗО?

Что именно Навальному надо было сказать, вместо этих оханий?

Даже не по закону, а сразу по статье 22 Конституции РФ: «Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов».

И соответственно, согласно статьям 91 и 94 Уголовно-процессуального кодекса (УПК РФ), МВД или ФСБ может само задержать подозреваемого в совершении преступления только на 48 часов.

А где должен находится задержанный эти двое суток? В специальных тюремках МВД и ФСБ, которые называются изоляторами временного содержания (ИВС). И за эти 48 часов те, кто задержал гражданина, обязаны успеть обратиться в суд, и суд обязан или отпустить задержанного, или назначить ему МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ в виде содержания под стражей. Эта мера назначается на время следствия, посему и содержат арестованного теперь уже в СЛЕДСТВЕННОМ изоляторе – в СИЗО. И помещают в СИЗО только при наличии постановления суда о мере пресечения в виде заключения под стражу. Без такого постановления суда, содержать человека в СИЗО – это преступление.

Просто напомню, как те твари Следственного комитета России, которые фабриковали дело против ИГПР ЗОВ, – майор Бычков, полковник Крамаренко и генерал-майор Дрыманов - отпустили за миллион долларов сообщника вора в законе Шакро-молодого. А технически сделали это так. Майор Бычков, который был следователем в деле этого преступника, «забыл» обратиться в суд, чтобы продлить время содержания своего подследственного под стражей. И в СИЗО видя, что по старому постановлению время содержания под стражей закончилось, а нового – о продлении срока содержании под стражей - нет, чтобы не совершать преступление, предусмотренное статьёй 301 УК РФ «Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей», выпустило из СИЗО этого преступника.

Но никакой суд не выносил постановления о мере пресечения Навальному, и Алексея до сих пор держат в СИЗО только по какому-то приказу! И работники СИЗО, вынужденные совершать это преступление, понятное дело, не понимают, что происходит, – они незаконно держат под стражей Навального, и у них нет никакого оправдывающего их преступление документа.

Понятно? Но так это не Навальный, это я вам рассказал суть этого момента в деле Навального, а юрист Навальный, получив практически всероссийскую и даже мировую трибуну, ни словом не обмолвился о том, в чём смысл этого беззакония, о котором он охал.

И его адвокаты, как следует из репортажа РБК, и сам Алексей всю преступность власти в деле Навального свели к тому, что заседание суда по его делу проходил не в здании Химкинского суда, а в здании полиции.

Вот как изложил РБК выступление адвокатов в Мосгорсуде:

«В апелляции адвокаты оппозиционера Вадим Кобзев и Ольга Михайлова указали на необоснованность применения к Навальному статей УПК, которые не имеют отношения к его случаю, а также не предусматривают продление задержания до 30 дней. Суд не дал Навальному конфиденциально пообщаться с защитниками и выработать свою позицию для заседания, нарушив принцип равенства сторон, и не обеспечил гласность процесса, утверждают адвокаты. Есть основания опасаться за жизнь и здоровье Навального в заключении, считает защита. Требования полиции арестовать Навального были незаконны, их внесло в суд ненадлежащее должностное лицо, при этом суд, рассматривая ходатайство, вышел за его рамки и вынес решение, возможности которого закон не предусматривает, заявил Кобзев.

Вынося решение прямо в здании полиции, суд нарушил конституционные принципы разделения властей и независимости судебной власти, подчеркнула Михайлова. «Судебная власть, по сути, продемонстрировала явное предпочтение исполнительной власти, проведя заседание прямо на территории инициатора ходатайства об аресте», — сказала адвокат. Кроме того, в этих условиях суд не мог соблюсти тайну совещательной комнаты, уверена она».

Химкинский суд провёл выездное заседание – оно в нынешней Рашке удивительно, но оно не запрещено законом, мало того, именно такие заседания, приближающие суд к народу, и были нормой в СССР. Ссылка на «конституционный принцип разделения властей» удивляет – а как этот юрист Михайлова себе это разделение представляет – что полиция не имеет права заходить в здания судов, а судьи – в полицейские участки?

Ну и что особенно смешно, так это то, что и Мосгорсуд рассматривал эту апелляцию Навального не в здании суда, а в СИЗО «Матросская тишина». Навальный в этом СИЗО в специальной комнате сидел под замком перед видеокамерой и экраном телевизора, а судьи и его адвокаты сидели в двух километрах в здании Мосгорсуда, и, в отличие от полицейского участка, Навальный действительно не имел ни малейших возможностей поговорить с адвокатами «конфиденциально». Что – Навальный с адвокатами и на это будут теперь жаловаться в ЕСПЧ?

Но дело даже не в этом. Суд рассматривал апелляционную жалобу Навального на постановление Химкинского суда, а именно – на то, что Химкинский суд, рассмотрев то, что Навальный много раз не являлся отмечаться в УФСИН, задержал его на 30 суток на основании статьи 46 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. То есть основой приговора является вот эта статья 46 УИК. Правильно или нет применил её Химкинский суд? Это должен был понять Мосгорсуд и обычные люди из апелляционной жалобы и объяснений Навального с адвокатами.

И результате объяснений Навального с адвокатами, Мосгорсуд на основании вот такого их «оспаривания» Постановления Химкинского суда без каких-либо колебаний может заявить, что:

- выездная сессия суда не запрещена законом и не влияла на исследование доказательств по делу Химкинским судом;

- подозреваемый имел возможность конфиденциально общаться с адвокатом в здании УВД, что подтверждают видеозаписи;

- общественность на суде была представлена работниками прессы даже в большей мере, чем в тесном зале Химкинского суда;

- ненадлежащее лицо, вносящее в суд представление, могло являться основанием отмены Постановления Химкинского суда только в случае, если бы суд отказался удовлетворить это представление;

- обоснованность или необоснованность статей УПК и то, что они «не имеют отношения к его случаю», как утверждают адвокаты, в данном случае не имеет никакого значения, поскольку продление задержания надлежащий суд произвёл на основании статьи 46 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, а не на основании Уголовно-процессуального кодекса;

- нарушение тайны совещательной комнаты существует только в ничем не доказанных фантазиях адвокатов.

Вот и сделайте за судей Мосгорсуда вывод – отмените ли вы, опираясь на закон, постановление Химкинского суда, если ни адвокаты, ни сам Навальный это постановление, как таковое, и не оспаривали? Сами не оспаривали! Всё вокруг принятия этого постановления оспорили, а само постановление – нет!

А что надо было делать? Я об этом писал в статье «Судью по вызову продлевать будете?» http://www.ymuhin.ru/node/2299/sudyu-po-vyzovu-prodlevat-budete. Мало этого, об этом же сразу же написали и адвокаты ФБК!

Почему судья Химкинского суда опёрлась на статью 46 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации? А потому, что только в этой статье есть часть 4: «4. Скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток».

Но дело в том, что вся статья 46 УИК РФ называется: «Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания». Не за то, что кто-то не отмечается в УФСИНе, а за то, что сбежал от исправительных работ!

Но А. Навальный не приговорён к исправительным работам – к реальному наказанию. У него реальное наказание – лишение свободы - заменено условным. И всё! И к никаким исправительным работам его, повторю, не приговаривали.

И задерживать Навального, приговаривая его к 30 суткам, – это наглое и циничное беззаконие!

А он и его адвокаты об этом доводе беззакония Химкинского суда глухо молчали!

Я не знаю – я не видел текста апелляционной жалобы, я не выслушивал адвокатов, - может там есть и про то, что положения Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации к Навальному не имеет отношения, поскольку Навальный не отбывал наказание.

Но сам Навальный почему об этом ничего не говорил?? Почему не защищался? Ведь если он этот довод не предъявил и суду второй инстанции, то теперь уже этот довод не примет ЕСПЧ!

Подтверждается моя версия о том, что Навального используют как жертву, чтобы убедить европейцев отказаться от российского газа в пользу американского, показав европейцам всю мерзость России?

Прав я или не прав - это второй вопрос, а на первый план выходит вопрос – почему Навальный не защищался?



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Всего комментариев к статье: 1
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я не видел текста апелляционной жалобы
док-кар написал 30.01.2021 01:52
А что бы сначала почитать, а потом уж писать.
https://navalny.com/p/6455/
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