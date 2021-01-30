Московский центр закрыли от татаро-монгол

В центре Москвы 31 января будут введены ограничения на передвижение пешеходов сообщило главное управление МВД по столице. Помимо этого, с 8:00 31 января и до особого распоряжения на вход и выход будут закрыты восемь станций метро: Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город (Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий). МВД связывает ограничения с призывами к несанкционированным акциями.

Согласно схеме, опубликованной МВД, для пешеходов будут закрыты Кремль, парк «Зарядье», ГУМ и прочие территории внутри периметра Кремлевской набережной, Моховой улицы, Театрального и Лубянского проездов. Также будут закрыты Петровская и Неглинная улицы, Рождественка, Большая Лубянка Мясницкая улица, Маросейка и Подколокольный переулок на участке до Бульварного кольца.

31 января в центре Москвы будут закрыты кафе, рестораны и предприятия общепита, а также будет запрещена продажа алкоголя и любых напитков в стеклянной таре.

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Да ведь как писала "Правительственная газета", телеграмм-канал Merde опубликовал видео, на котором отчетливо видно, что никакого центра Москвы не существует. Плитка с улиц и площадей снята, окна не вставлены, станции метро пока засыпаны песком из-за террористической угрозы. Все заснято!

- Закончим лет через пять-шесть, - говорят строители.

Москва - особый город, где нет исторического центра. Существуют городские легенды о какой-то Красной площади, покрытой брусчаткой, а каком-то кремле из красного кирпича и памятнике какому-то Пушкину, который изобрел одноименный картофель. Но журналисты могли убедиться сами - пока что бюро итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти проводит отделочные работы апарт-отеля, стилизованного под средневековую крепость, а булыжник для будущей брусчатки пока еще готовят в итальянской Болонье. В основном же местность в центре покрыта травой и кустами, и называется это "парк Зарядье". Из-за разгула медведей прогулки там запрещены.

Ходят упорные легенды также о неком "мавзолее", в котором уже сто лет лежит нетленным тело некого Ленина, вождя восставших горожан и казненного на Лобном месте вместе с Мининым и Пожарским, что, разумеется, является выдумкой. Российские историки подвергают сомнению даже саму историчность фигуры Ленина. Сейчас преобладает мнение Российского военно-исторического общества, что под именем Ленина скрывался поволжский дворянин Владимир Ульянов, а также, возможно, его брат-близнец Димитрий, предположительно зарезанный в Угличе.

Также выдумкой являются и слухи о неком Навальном, которого якобы держат в оковах в Химках, и как только он вырвется на волю, немедленно наступит конец света. Не наступит...

А.Б.