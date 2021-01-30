О неудавшемся трансфере через поцелуй

Заповедный лес, откуда без звиздюлей не выйдешь, бесполетная зона — даже птицы не поют, а падают замертво... И посреди леса роскошный заброшенный дворец, явно королевского предназначения.

Ну где-то там обязательно должна быть спящая принцесса!

По замыслу, прекрасный принц в сопровождении небольшого отряда рыцарей ФСО на голубом катере приплывал к мысу Идокопас и шел на охоту.

В чаще леса он обнаруживал прекрасный дворец с мебелью итальянского производства и государственной символикой, проходил внутрь, находил там прекрасную спящую принцессу, целовал ее один или два раза, она просыпалась и объявляла, что выходит за него замуж. А поскольку родители принцессы уже давно умерли, она автоматически становилась королевой, а ее муж — королем.

Чем полностью решалась проблема трансфера власти и вопрос преемничества.

Но, как всегда, что-то пошло не так.

Обнаружив на месте спящей принцессы Валентину Ивановну Терешкову, прекрасный принц целоваться отказался категорически! Сел на стоявшую неподалеку метлу и отбыл через бесполетную зону в неизвестном направлении.

А к проблеме трансфера прибавилась проблема дворца.

А.Б.