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Московский листок

О неудавшемся трансфере через поцелуй

Опубликовано 30.01.2021 в разделе комментариев 3

путин выборы царь кремль
О неудавшемся трансфере через поцелуй

Заповедный лес, откуда без звиздюлей не выйдешь, бесполетная зона — даже птицы не поют, а падают замертво... И посреди леса роскошный заброшенный дворец, явно королевского предназначения.

 

Ну где-то там обязательно должна быть спящая принцесса!

 

По замыслу, прекрасный принц в сопровождении небольшого отряда рыцарей ФСО на голубом катере приплывал к мысу Идокопас и шел на охоту.

 

В чаще леса он обнаруживал прекрасный дворец с мебелью итальянского производства и государственной символикой, проходил внутрь, находил там прекрасную спящую принцессу, целовал ее один или два раза, она просыпалась и объявляла, что выходит за него замуж. А поскольку родители принцессы уже давно умерли, она автоматически становилась королевой, а ее муж — королем.

 

Чем полностью решалась проблема трансфера власти и вопрос преемничества.

 

Но, как всегда, что-то пошло не так.

 

Обнаружив на месте спящей принцессы Валентину Ивановну Терешкову, прекрасный принц целоваться отказался категорически! Сел на стоявшую неподалеку метлу и отбыл через бесполетную зону в неизвестном направлении.

 

А к проблеме трансфера прибавилась проблема дворца.

 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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совесть уснула
zxcvb83 написал 30.01.2021 10:30
У людей типа президента вместо совести - месть
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(без названия)
Длрлдрлдидидидж написал 30.01.2021 10:25
...да не.., принцесса там не спала, - у нее был маниакальный ступор на фоне неконтролируемой тяги к воздушно-шпагатной демонстрации промежности...
дык ее и вылечил наш герой, говорят - два раза, хотя, может, уже и три
тут вся фишка в том, что девушка может вылезти из лягушачьей кожи, а лягушачья кожа с девушки - не-а
особенно, когда "принц" постоянно гундосит "Моя прелесть!"
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(без названия)
Братец Гримм написал 30.01.2021 10:06
Странно, гр-н Баранов решил поднять бабла на сочинении сказок? С почином Вас Анатолий!
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