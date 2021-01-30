Нефтяники требуют у президента денег на жизнь!

С 29 января забастовку объявили рабочие компании «АМК Мунай», которые трудятся на месторождении Башенколь в Темирском районе.

- Нас 62 человека. Сегодня на вахту ехали 40 человек, их по дороге вернули домой. Месторождение стоит. – Здесь операторы, водители спецмашин, работники лаборатории. Зарплата - около 60 тысяч тенге. Нам с прошлого года добавили только КТУ – 7 тысяч тенге. И эти деньги получают не все. За малейшее нарушение их убирают. Вахта 15 дней. Мы требуем повышения заработной платы на 100%, обращение передали руководству, оно ведет переговоры с компанией «Ада ойл». «АМК- Мунай» казахстанское предприятие, подрядчики корейской компании «Ада ойл».

Видеообращение к главе государства нефтяники разместили в соцсети сегодня.

- Просим поднять нашу зарплату до 150 тысяч тенге. Операторы в нашей компании зарабатывают 67 тысяч тенге, этих денег не хватает содержать семью, оплачивать комуслуги, покупать продукты, цены на которые растут изо дня в день. Работа в праздничные дни и в ночную смену не оплачивается, как положено. Повышение зарплаты – наше единственное требование. Мы обращались в акимат области, инспекцию труда в партию «Нур Отан», результатов нет, поэтому обращаемся к вам и надеемся на решение проблемы говорится в обращении нефтяников к Касым-Жомарту Токаеву.