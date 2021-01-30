Депутата Янкаускаса посадили на 10 суток за пост в Твиттере

В Москве задержали муниципального депутата московского района Зюзино Константина Янкаускаса. Накануне прошел обыск в квартире, где живут родители муниципального депутата, а сам он не проживает там уже 8 лет.

Хамовнический суд Москвы назначил административный арест Константину Янкаускасу за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия.

Суд признал Янкаускаса виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ («Повторное совершение административного правонарушения при организации либо проведении публичного мероприятия») и назначил ему административный арест на 10 суток.

Как утверждают, основным правонарушением Янкаускаса стал пост в Твиттере "Один за всех, и все за одного".

Вероятно, при обыске был найдем роман французского писателя А.Дюма "Три мушкетера", что могло стать серьезным доказательством иностранного происхождения лозунгов оппозиции.

Еще немного, и Янкаускас сможет пойти по той же статье, по которой была осуждена муниципальный депутат Юлия Галямина. Таким образом вообще можно решить проблему оппозиционных депутатов муниципапльного уровня.