Зачем они сдают Донбасс Украине?

"Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание Маргариты Симоньян, которая на форуме "Русский Донбасс" в Донецке призвала включить эти территории в состав РФ.

Отвечая на вопрос, при каких условиях РФ готова включить Донбасс в состав страны, Песков повторил: "Ни прямо, ни косвенно этого вопроса на повестке дня не стоит".

Так. А зачем тогда три выдающихся российских деятеля: Симоньян, Кеосаян и Бабаян ездили проводить форум "Русский Донбасс" в Донецке? Отвлечь внимание от Навального?

Название форума "Русский Донбасс" пресс-секретарь президента РФ счел "абсолютно нормальным". "Здесь ничего слух не режет", - считает Песков. Он пояснил, что в Донбассе "подавляющее большинство русских живет и русскоговорящих".

Но как теперь все это выглядит?

Все прекрасно понимают, что национально-освободительное движение на Донбассе началось после Крыма и по примеру Крыма. А получили даже меньше, чем Абхазия и Южная Осетия - даже признания со стороны РФ ни ДНР, ни ЛНР не получили!

Как-то сразу вспоминается Нагорный Карабах, котрорый существовал неприпзнанным четверть века, и на финал его, по сути, сдали на милость Баку...

Непризнание ДНР и ЛНР позволит Кремлю как в случае с Карабахом, спокойно стоять на границе и не вмешиваться, пока киевские каратели станут наводить там "конституционный порядок".

И как в этом свете выглядят слова Пескова о том, что "Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса"?

Заметим, что об ответственности перед русским населением Донбасса даже не говорится...

А.Б.