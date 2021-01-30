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Московский листок

Ротенберг назвал себя владельцем "Дворца Путина"

Опубликовано 30.01.2021 в разделе комментариев 1

Ротенберг назвал себя владельцем "Дворца Путина"

Старый друг Путина и по совместительству миллиардер Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем сандального дворца под Геленджиком, который, по данным Фонда борьбы с коррупцией (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), принадлежит президенту Владимиру Путину. Об этом бизнесмен заяивл в интервью телеграм-каналу Mash. Сейчас это будет уже не секрет, я являюсь бенефициаром", – сказал он.

По его словам, в дворце планируется разместить апарт-отель. Именно поэтому, подчеркнул Ротенберг, в здании имеется достаточно большое количество комнат.

"Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, и мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное", - пояснил миллиардер.

По его словам, гостиничным бизнесом он занимается "на протяжении нескольких лет". "У меня есть кое-какие объекты в Крыму, есть объекты на Дальнем Востоке, есть в нашей жизни цели в Алтае. Я посматриваю в этом направлении", - сообщил Ротенберг.

Напомним, 19 января ФБК опубликовал расследование о дворце под Геленджиком, предположительно, принадлежащем Владимиру Путину. Фонд оценил стоимость дом площадью 17 тысяч квадратных метров в 100 миллиардов рублей.

Позже, "Медуза" со ссылкой на рабочих, которые были задействованы на этом объекте, и документы, касающиеся стройки, сообщила, что президент России Владимир Путин как минимум четыре раза посещал эту резиденцию. По данным издания, под дворцом есть подземный комплекс, уходящий на 16 этажей вниз, который целиком пронзает мыс Идокопас, на котором стоит сооружение.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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просто мегаохренительным бизнесом занялся ротенберг
Sigmund F. написал 30.01.2021 15:57
окупаемость лет 500-600! Походу им требуется срочно менять команду пиарщиков. Все, что не делают эти дебилы работает против кремля. Народ может сильно обидится раз его за конченных дебилов держат
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