Telegram-канализация "дворца Путина"

Аркадий Ротенберг является бенефициаром «дворца» в Геленджике. Об этом он сам сообщил Telegram-каналу Mash: «Сейчас это будет уже не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно такой сложный был объект, было много кредиторов и мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное».

Аж зажурчало! Ведь канал и канализая слова однокоренные... Telegram-канализация.

Мы уже отметились.

Ротенберг назвал себя владельцем "Дворца Путина"

Но нужно косточку обсосать, обглодать, мозг вытянуть...

Аркадий Ротенберг, похоже, неплохой мужик, надежный. Из тех, что женятся на подружках своих приятелей и потом воспитывают чужих детей, всю жизнь скрывая всем известный секрет.

Ну вот, 27-го числа я получил документ из Кадастровой палаты - выписку о переходе прав на объект недвижимости и выписку об основных характеристиках и правах. В ней последним владельцем значится Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс", ИНН: 2304062771 с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.

Учредитель ООО "Комплекс" - АО "Бином" (ИНН / КПП: 7813231840 / 781301001).

Учредителем АО "Бином" является Пономаренко Александр Анатольевич, совладелец и председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево».

Пономаренко заявлял, что отказался от собственности, но в кадастре олн числится до сих пор. Ротенберг заявил, что он главный бенефициар, но в кадастре все равно ООО и Пономаренко. И за 4 дня ничего тут поменяться не может - не батон колбасы покупают люди, а дворец на миллиард.

Знаете, что всегда поражает? Тупость и непоследовательность.

Помните, конечно, малазийский "Боинг", сбитый над Донбассом? Там ведь вина России практически недоказуема, и действительно есть сомнения, что это мы.

Но когда из разных официальных источников пошли разные версии, сразу стало ясно - врут! Причем все. Помните шутрмовик Су-25 в километр длиной, летающий на 3 километра выше собственного потолка?

Вот и здесь... Апарт-отель, понимаете, с собственной взлетно-посадочной полосой. Ну если кто из отдыхающих прилетит на собственном самолете в Геленджик, поплавать наперегонки с какашками. Ну или трансфера не будет из аэропорта, и зафрахтуют попутный бизнес-джет... Хотя как, если там бесполетная зона?

Но зря они Ротенберга-то так. Сейчас антисемитизм начнется, а Израиль - единственная западная страна, с которой у нас вполне безоблачные отношения и даже безвизовый режим. Есть же Ковальчуки, Тимченко... На Украине пусть обижаются.

А.Б.