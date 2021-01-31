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Московский листок

Политический прогноз: человек должен созреть и действовать сам

Опубликовано 31.01.2021 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 2

путин выборы навальный кремль
Политический прогноз: человек должен созреть и действовать сам

Один комментатор в соцсети поднял актуальную тему. Он поддерживает левые силы; но упрекает, что слишком много общих слов. А что делать конкретно, и чтобы внести свою лепту в борьбу, не совсем понятно. И таких вопросов немало.

А это зависит от вас самих. На что вы способны. Три варианта действий существуют в современной России, и выбирайте по силам и уму. Первый – революционный; второй – реакционный; и третий, соответственно – переходный, и о чем подробнее ниже. Ничего другого нет и быть не может согласно единству и борьбе противоположностей.

Разве что новомодные астрологи могут основать секту инопланетного пришествия, и ждать освобождения оттуда. Но если такая перспектива не вдохновляет, то надо выбирать из наиболее вероятного с последующими организациями и действиями.

***

Политический прогноз очевиден, и на всякого мудреца довольно простоты. Самый радикальный вариант – социалистическая революция к концу этого года. Если новый штамм ковида появится, как чертик из табакерки; заболеваемость полезет снова вверх с соответствующими локдаунами и параличом экономики; то народ озвереет и попрет напролом. И если такие настроения возглавить субъективным фактором поумневших левых сил, то и до революции недалеко. Разве что вместо нового штамма может быть разрыв штатовского пузыря наподобие 2008-го; одним словом, резкая кульминация кризиса не исключена в свете последних лет.

Но никуда не деться и от варианта закручивания гаек; кстати, уже начавшегося. Единоросы заставят ходить строем даже «системную оппозицию», а что уж говорить о навальнистах, националистах и тем более социалистах. Всех активистов под гребенку по тюрьмам и зонам; интернет осложняется всевозможными мерами; публичные мероприятия фактически отменяются; и законодательство отягощается с приближением к думским выборам тем более.

И третий вариант, который подает некоторые сигналы. Если достаточная часть народа поднимается насчет ареста не только Навального, но и вообще нынешнего беспредела; если часть буржуазии с силовиками поддерживает уже готовую структуру ФБК по бесперспективности путинского правления; да вкупе с заметными санкциями Байдена, тормозящими экономику наряду с ковидом; и если кремлевская администрация наделает кучу ошибок, что совсем не исключено; то масштабные думские фальсификации упадут на такую подготовленную почву, что до многомиллионного возмущения один миллиметр. А все остальное уже изложено в статье «С народом надо работать таковым, каков он есть» на этом сайте, разве что плюс-минус детали.

Ничего другого нет и быть не может. Диалектика, так ее за ногу. Следовательно, не надо выдумывать велосипед; а стоит лишь присоединиться к соответствующему политическому течению с искомыми организациями и действиями, и будет вам хоть лепта, хоть драхма. Остальное дело техники.

***

Уже ясно, что Зюганов и Ко поддерживают фактически второй вариант; Кагарлицкий сотоварищи согласны с третьим; а автор… а вот о нем ближе к заключению. Разве что можно сказать уже сейчас, что первый вариант, несмотря на свою резкость, самый ПРАГМАТИЧНЫЙ. Если радикальность появляется в нужном месте и в нужное время – она превращается в качественную политику.

Ну, позиция Зюганова с подобными, да типа Удальцовых-Семиных, общеизвестна. То есть, ФБК с сочувствующими не подпускать и на пушечный выстрел; и то ли ждать второго пришествия, то ли идти отдельной «левопатриотической» колонной. Но тогда президентская администрация и будет склоняться ко второму варианту, и нечего тень на плетень наводить! Тогда перебить всякую оппозицию поодиночке легче всего. Тогда репрессии очень даже уместны.

Пока Семин будет собирать отряды закаленного пролетариата; режим, перебив даже навальнистов, закрутит гайки до упора. Вот и все! «Ортодоксальная» позиция чистоты рядов превращается в банальную реакцию. Видите ли, шанс на парламентскую республику в случае союза с мелкобуржуазной общественностью не надо использовать - а надо готовиться к появлению пролетарского мессии. Так в чем дело?!.. Здесь Родос, здесь прыгай! И будь этим мессией. Ан нет, ничего подобного не происходит. Но тогда озверевший путинский монстр и остается в сухом остатке.

Вот уж «спасибо» благостному болванчику Семину, основавшему если не секту инопланетного пришествия, то секту ждунов прекрасного далеко уж точно. Но и отдельная «левопатриотическая» колонна Удальцова на нынешний момент – пшик. Зюгановщина опозорилась до безобразия в глазах народа; а авторитет Грудинина-Левченко-Платошкина не тянет на значимую величину никоим образом. Нравится или не нравится, но это факт. Поэтому, несмотря на высокопарную болтовню, гора родила мышь. «Левые патриоты» отдельно – народ, выступивший не столько за Навального, сколько против повсеместного произвола, опять отдельно.

Впрочем, кто запутался в трех соснах, и согласен с Зюгановым-Удальцовым-Семиным - вступайте с ними в контакт, и куда уж конкретнее. КПРФ и «Левый Фронт», надо полагать, разделяют позицию своих вождей – вот и записывайтесь на здоровье. Готовьтесь к встрече с полностью заматеревшим врагом согласно второму варианту - потому что ни к чему другому изложенная импотенция не приведет.

Позиция коллективного Кагарлицкого, и согласно его статье «От протестов к революции», более умна. Статья означает фактически, - и уж простите за вольный, но короткий пересказ, - что «левопатриотические» деятели а-ля Зюганов-Семин-Удальцов застряли в прошлом. Они забыли, что все течет и изменяется. А вот ныне и царь с боярами охамел, и хипстерская фронда пообтесалась. То есть, рейтинг Путина и единоросов упал в тартарары, и не ровня «болотным» событиям; а ФБК подрастерял лоск норковых шуб со светлыми лицами, и демократизировался. Многие региональные организации стали фактически социал-демократическими по составу из самозанятых, индивидуальных предпринимателей, студентов, бюджетников, и лишь с вкраплениями мелкой буржуазии. Отсюда общедемократические лозунги статьи вполне уместны, да с соответствующим мостиком к возмущенной общественности.

Возможно, Удальцовы найдутся и со стороны «либералов». Мол, мы сами с усами, и пойдем отдельной колонной. Но прежняя нирвана вседозволенности маловероятна. Навальный понимает, что рост численности и влияния протестов необходим. А то сидеть не пересидеть, а то и удариться случайно головой об угол тюремной шконки. Поэтому, скорее всего, рот «либеральным» Удальцовым будет заткнут хотя бы для маневра; и торг со стороны Кагарлицких сотоварищи, да с прицелом на парламентскую республику, так сказать, вполне уместен. Если шанс появился с приездом Навального, не использовать его просто глупо.

Но даже если часть упертых навальнистов не согласится на взаимодействие с левыми силами - рассерженная и возмущенная часть общества в наличии все равно. Поэтому общедемократические лозунги пойдут к ним хоть так, хоть этак. Не мытьем, так катанием. И даже с оставлением упертых «либералов» позади. Следовательно, кто ближе к такому раскладу, не тушуйтесь. Записывайтесь в «Рабкор» и подобные организации, и вперед. Уже готовые организации с соответствующей системой действий и идеологией имеются.

Но автор ни то чтобы не согласен с позицией Кагарлицкого, а хочет ее усовершенствовать. И как бы сказать покороче, почему. Вот хороший пример. Первая группа крови подходит для переливания и вместо второй, и третьей. Она самая лучшая для донорства. Так и здесь! Как это не парадоксально для некоторых, курс на непосредственную социалистическую революцию в виде поголовной Федерации Советских Республик с производственным самоуправлением, и несмотря на свою радикальность, окажется самым прагматичным, взаимозаменяемым и комплексным.

Насчет первого варианта кульминации кризиса и говорить нечего в связи с единственным лекарством в виде Советской Федерации, и настолько все очевидно. На ловца и зверь бежит. Но и насчет второго точно также. Клин клином вышибают. Уж к одному концу. А вот насчет третьего необходимы некоторые пояснения.

Мы говорим честно и открыто, что поддерживаем вероятность буржуазной парламентской республики взамен путинского беспредела не потому, что хотим на этом остановиться – а лишь как первый шаг к дальнейшей Советской Федерации. И тем самым начинаем уничтожать и «прозападную оппозицию», столь пугающую Семиных-Удальцовых (про Зюганова вообще неохота вспоминать, настолько омерзительный тип с лицом дегенерата и столыпинской медалькой на груди).

К примеру, последние трещат днем и ночью, что навальнисты и прочие «либералы», придя к власти, станут хуже путинщины, и скрутят всех левых в бараний рог. Это неверно! Во-первых, даже сам дух ниспровержения старого режима и строительства хотя бы буржуазно-парламентских институтов будет саботировать такие поползновения. Мало ли кто будет предполагать – а социальная обстановка и общественные настроения будут располагать. А во-вторых, лозунги Советской Федерации лягут на весьма подготовленную почву.

Не надо вырывать развитие ситуации из контекста. Если левые силы даже наподобие Кагарлицких сотоварищи, - а что уж говорить о проснувшихся и осмелевших более решительных силах в аспекте классовых профсоюзов, - начнут работать вместе с навальнистами в процессе антипутинского демократического переворота, и получают общественное признание и авторитет с соответствующими ресурсами, то убрать их по мановению волшебной палочки невозможно. Это не любовь-монтаж-ребенок в одной серии, а политический процесс. Пока путинский режим ниспровергается посредством временной унии навальнистов-кагарлистов, если уж так можно выразиться, то вырастут не только первые, но и вторые. И кто быстрее, это еще большой вопрос.

И еще раз, даже если сумасшедшие навальнисты отвергнут взаимодействие уже сейчас; кагарлисты, вышедшие к активным массам хотя бы с общедемократическим лозунгами (читай упомянутую статью), имеют все шансы застолбиться с соответствующими ресурсами все равно. Если лавина сдвинулась с места, то впереди ГИГАНТСКИЕ события с соответствующими возможностями. А если временный союз все же не будет отвергнут со стороны ФБК, и спасая своего вождя, так тем более.

Да даже пойдем навстречу оппонентам. Допустим, освобожденный Навальный, и ставший премьер-министром, получает нагоняй из Вашингтона с Брюсселем, и принимается за ломку даже окрепших левых структур. Хотя, опять-таки, на фоне Путиных-Корниловых это весьма проблематично. Ну, черт с ним, допустим, и подобно второму Керенскому против большевиков. Поэтому следующий шаг в виде Федерации Советских Республик и надо пропагандировать уже сейчас! Чтобы массы были готовы ответить на контрпереворот самым мощным образом; и объединяясь в советские органы с развитым производственным самоуправлением.

Поэтому не правы не только Семины-Удальцовы с их пассивной позицией вскармливания путинского монстра даже без парламентской республики, и что вообще реакционный отстой – но неправы отчасти и коллективные Кагарлицкие, не идущие далее общедемократических лозунгов, и поэтому волей-неволей открывающие возможность для контрпереворота Навального. Но лозунг Советской Федерации спасет страну и при первом прогнозе событий, и при втором, и при третьем.

***

Олег Двуреченский выпустил весьма актуальный ролик «Блоггеры, микроагрессия или слив». Очень метко замечено. Автор как чувствовал подозрительное со всем этим чрезмерным паясничанием в нынешней «трубе», поэтому и не тянулась рука создавать свой канал. Стоит посмотреть на вечно запыхавшегося Шевченко, озабоченного гораздо больше лайками и регулярным появлением, и гораздо меньше содержанием сообщаемого, что подобные мысли возникают сами собой. Вроде бы шуму много типа многочисленных посиделок, а толку мало. Фактический слив вместо разумной работы.

Никто не говорит, что «труба» не нужна совсем. Если подлинно интересный человек, любо-дорого посмотреть под конец рабочей недели. Но, выходит, никуда не деться с подводной лодки в социальном плане. Человек должен созреть и действовать сам; а не привыкать к очередному продукту «на политическую тему», и этим убеждать себя, что «участвует». Нихрена он не участвует; а лишь потребляет не читая, не думая, не действуя.

Поэтому, кто согласен с лозунгом поголовных советских республик вместо нынешних бесправных регионов, да с производственным самоуправлением; сами читайте на эту тему, – особенно «Советское строительство» под редакцией Пертцик, если память не изменяет, а также «Правоохранительные органы РСФСР», - и тогда поймете, насколько предложенное автором назрело и перезрело. Автор не изобретал ничего особенного, а лишь подхватил то наподобие фабзавкомов, что незаслуженно забыто. А вот сейчас становится и крайне назревшим, и прогрессивным по образу «все новое это хорошо забытое старое».

А если уже читали или личный опыт научил, не ждите каких-то семинских мессий, а создавайте местные сайты и организации самостоятельно. К примеру, сами пробивайте крайнюю необходимость советских местных органов с перспективами повсеместной газификации и развития индивидуального предпринимательства с кооперативным движением на базе муниципальной аренды; и что будет успешной конкуренцией по сравнению с зажравшимися «заошками». А главное, объединяйтесь хотя бы с «кагарлистами» и уже с ними для первого шага, а уж с «копыловскими» и подавно.

Поэтому внести свою лепту в общественную борьбу не составляет никакого труда для подлинно желающего. Стоит только выбрать политический прогноз, который, как вам думается, наиболее верный – а остальное само пойдет. Многие организации и идеологии уже существуют.



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Всего комментариев к статье: 2
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Ты, хоть сам-то понимаешь чего несешь...
...Копылов? написал 31.01.2021 10:21
.
- вчера: "С народом надо работать таковым, каков он есть"- это ты, штоль -" работаешь"?
- а сегодня: " человек должен созреть и действовать сам" - значит все таки без твоей "работы" и
участвия?
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и его достояние
Единственный написал 31.01.2021 10:14
Не всякому дано разрушать все преграды; или, яснее: не для всякого будет преградой то, что является преградой для другого. Следовательно, не утруждай себя преградами других; достаточно, если ты разрушишь свои собственные. Кому удалось когда-либо разрушить хотя бы одну преграду для всех людей? Разве не живет на свете теперь, как и всегда, бесчисленное множество людей со всеми "преградами человечества"? Кто опрокинул одну из своих преград, тот покажет этим путь и средство другим. Разрушение их преград остается их собственным делом. Никто ничего иного и не делает. Требовать от человека, чтобы он сделался вполне человеком, значит требовать от него разрушения всех человеческих преград. Это невозможно, ибо "человек" как таковой не имеет никаких преград. Для меня есть преграды, но они - мои собственные, касаются меня, и только их Я могу низвергнуть.
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