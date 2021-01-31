Политический прогноз: человек должен созреть и действовать сам

Один комментатор в соцсети поднял актуальную тему. Он поддерживает левые силы; но упрекает, что слишком много общих слов. А что делать конкретно, и чтобы внести свою лепту в борьбу, не совсем понятно. И таких вопросов немало.

А это зависит от вас самих. На что вы способны. Три варианта действий существуют в современной России, и выбирайте по силам и уму. Первый – революционный; второй – реакционный; и третий, соответственно – переходный, и о чем подробнее ниже. Ничего другого нет и быть не может согласно единству и борьбе противоположностей.

Разве что новомодные астрологи могут основать секту инопланетного пришествия, и ждать освобождения оттуда. Но если такая перспектива не вдохновляет, то надо выбирать из наиболее вероятного с последующими организациями и действиями.

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Политический прогноз очевиден, и на всякого мудреца довольно простоты. Самый радикальный вариант – социалистическая революция к концу этого года. Если новый штамм ковида появится, как чертик из табакерки; заболеваемость полезет снова вверх с соответствующими локдаунами и параличом экономики; то народ озвереет и попрет напролом. И если такие настроения возглавить субъективным фактором поумневших левых сил, то и до революции недалеко. Разве что вместо нового штамма может быть разрыв штатовского пузыря наподобие 2008-го; одним словом, резкая кульминация кризиса не исключена в свете последних лет.

Но никуда не деться и от варианта закручивания гаек; кстати, уже начавшегося. Единоросы заставят ходить строем даже «системную оппозицию», а что уж говорить о навальнистах, националистах и тем более социалистах. Всех активистов под гребенку по тюрьмам и зонам; интернет осложняется всевозможными мерами; публичные мероприятия фактически отменяются; и законодательство отягощается с приближением к думским выборам тем более.

И третий вариант, который подает некоторые сигналы. Если достаточная часть народа поднимается насчет ареста не только Навального, но и вообще нынешнего беспредела; если часть буржуазии с силовиками поддерживает уже готовую структуру ФБК по бесперспективности путинского правления; да вкупе с заметными санкциями Байдена, тормозящими экономику наряду с ковидом; и если кремлевская администрация наделает кучу ошибок, что совсем не исключено; то масштабные думские фальсификации упадут на такую подготовленную почву, что до многомиллионного возмущения один миллиметр. А все остальное уже изложено в статье «С народом надо работать таковым, каков он есть» на этом сайте, разве что плюс-минус детали.

Ничего другого нет и быть не может. Диалектика, так ее за ногу. Следовательно, не надо выдумывать велосипед; а стоит лишь присоединиться к соответствующему политическому течению с искомыми организациями и действиями, и будет вам хоть лепта, хоть драхма. Остальное дело техники.

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Уже ясно, что Зюганов и Ко поддерживают фактически второй вариант; Кагарлицкий сотоварищи согласны с третьим; а автор… а вот о нем ближе к заключению. Разве что можно сказать уже сейчас, что первый вариант, несмотря на свою резкость, самый ПРАГМАТИЧНЫЙ. Если радикальность появляется в нужном месте и в нужное время – она превращается в качественную политику.

Ну, позиция Зюганова с подобными, да типа Удальцовых-Семиных, общеизвестна. То есть, ФБК с сочувствующими не подпускать и на пушечный выстрел; и то ли ждать второго пришествия, то ли идти отдельной «левопатриотической» колонной. Но тогда президентская администрация и будет склоняться ко второму варианту, и нечего тень на плетень наводить! Тогда перебить всякую оппозицию поодиночке легче всего. Тогда репрессии очень даже уместны.

Пока Семин будет собирать отряды закаленного пролетариата; режим, перебив даже навальнистов, закрутит гайки до упора. Вот и все! «Ортодоксальная» позиция чистоты рядов превращается в банальную реакцию. Видите ли, шанс на парламентскую республику в случае союза с мелкобуржуазной общественностью не надо использовать - а надо готовиться к появлению пролетарского мессии. Так в чем дело?!.. Здесь Родос, здесь прыгай! И будь этим мессией. Ан нет, ничего подобного не происходит. Но тогда озверевший путинский монстр и остается в сухом остатке.

Вот уж «спасибо» благостному болванчику Семину, основавшему если не секту инопланетного пришествия, то секту ждунов прекрасного далеко уж точно. Но и отдельная «левопатриотическая» колонна Удальцова на нынешний момент – пшик. Зюгановщина опозорилась до безобразия в глазах народа; а авторитет Грудинина-Левченко-Платошкина не тянет на значимую величину никоим образом. Нравится или не нравится, но это факт. Поэтому, несмотря на высокопарную болтовню, гора родила мышь. «Левые патриоты» отдельно – народ, выступивший не столько за Навального, сколько против повсеместного произвола, опять отдельно.

Впрочем, кто запутался в трех соснах, и согласен с Зюгановым-Удальцовым-Семиным - вступайте с ними в контакт, и куда уж конкретнее. КПРФ и «Левый Фронт», надо полагать, разделяют позицию своих вождей – вот и записывайтесь на здоровье. Готовьтесь к встрече с полностью заматеревшим врагом согласно второму варианту - потому что ни к чему другому изложенная импотенция не приведет.

Позиция коллективного Кагарлицкого, и согласно его статье «От протестов к революции», более умна. Статья означает фактически, - и уж простите за вольный, но короткий пересказ, - что «левопатриотические» деятели а-ля Зюганов-Семин-Удальцов застряли в прошлом. Они забыли, что все течет и изменяется. А вот ныне и царь с боярами охамел, и хипстерская фронда пообтесалась. То есть, рейтинг Путина и единоросов упал в тартарары, и не ровня «болотным» событиям; а ФБК подрастерял лоск норковых шуб со светлыми лицами, и демократизировался. Многие региональные организации стали фактически социал-демократическими по составу из самозанятых, индивидуальных предпринимателей, студентов, бюджетников, и лишь с вкраплениями мелкой буржуазии. Отсюда общедемократические лозунги статьи вполне уместны, да с соответствующим мостиком к возмущенной общественности.

Возможно, Удальцовы найдутся и со стороны «либералов». Мол, мы сами с усами, и пойдем отдельной колонной. Но прежняя нирвана вседозволенности маловероятна. Навальный понимает, что рост численности и влияния протестов необходим. А то сидеть не пересидеть, а то и удариться случайно головой об угол тюремной шконки. Поэтому, скорее всего, рот «либеральным» Удальцовым будет заткнут хотя бы для маневра; и торг со стороны Кагарлицких сотоварищи, да с прицелом на парламентскую республику, так сказать, вполне уместен. Если шанс появился с приездом Навального, не использовать его просто глупо.

Но даже если часть упертых навальнистов не согласится на взаимодействие с левыми силами - рассерженная и возмущенная часть общества в наличии все равно. Поэтому общедемократические лозунги пойдут к ним хоть так, хоть этак. Не мытьем, так катанием. И даже с оставлением упертых «либералов» позади. Следовательно, кто ближе к такому раскладу, не тушуйтесь. Записывайтесь в «Рабкор» и подобные организации, и вперед. Уже готовые организации с соответствующей системой действий и идеологией имеются.

Но автор ни то чтобы не согласен с позицией Кагарлицкого, а хочет ее усовершенствовать. И как бы сказать покороче, почему. Вот хороший пример. Первая группа крови подходит для переливания и вместо второй, и третьей. Она самая лучшая для донорства. Так и здесь! Как это не парадоксально для некоторых, курс на непосредственную социалистическую революцию в виде поголовной Федерации Советских Республик с производственным самоуправлением, и несмотря на свою радикальность, окажется самым прагматичным, взаимозаменяемым и комплексным.

Насчет первого варианта кульминации кризиса и говорить нечего в связи с единственным лекарством в виде Советской Федерации, и настолько все очевидно. На ловца и зверь бежит. Но и насчет второго точно также. Клин клином вышибают. Уж к одному концу. А вот насчет третьего необходимы некоторые пояснения.

Мы говорим честно и открыто, что поддерживаем вероятность буржуазной парламентской республики взамен путинского беспредела не потому, что хотим на этом остановиться – а лишь как первый шаг к дальнейшей Советской Федерации. И тем самым начинаем уничтожать и «прозападную оппозицию», столь пугающую Семиных-Удальцовых (про Зюганова вообще неохота вспоминать, настолько омерзительный тип с лицом дегенерата и столыпинской медалькой на груди).

К примеру, последние трещат днем и ночью, что навальнисты и прочие «либералы», придя к власти, станут хуже путинщины, и скрутят всех левых в бараний рог. Это неверно! Во-первых, даже сам дух ниспровержения старого режима и строительства хотя бы буржуазно-парламентских институтов будет саботировать такие поползновения. Мало ли кто будет предполагать – а социальная обстановка и общественные настроения будут располагать. А во-вторых, лозунги Советской Федерации лягут на весьма подготовленную почву.

Не надо вырывать развитие ситуации из контекста. Если левые силы даже наподобие Кагарлицких сотоварищи, - а что уж говорить о проснувшихся и осмелевших более решительных силах в аспекте классовых профсоюзов, - начнут работать вместе с навальнистами в процессе антипутинского демократического переворота, и получают общественное признание и авторитет с соответствующими ресурсами, то убрать их по мановению волшебной палочки невозможно. Это не любовь-монтаж-ребенок в одной серии, а политический процесс. Пока путинский режим ниспровергается посредством временной унии навальнистов-кагарлистов, если уж так можно выразиться, то вырастут не только первые, но и вторые. И кто быстрее, это еще большой вопрос.

И еще раз, даже если сумасшедшие навальнисты отвергнут взаимодействие уже сейчас; кагарлисты, вышедшие к активным массам хотя бы с общедемократическим лозунгами (читай упомянутую статью), имеют все шансы застолбиться с соответствующими ресурсами все равно. Если лавина сдвинулась с места, то впереди ГИГАНТСКИЕ события с соответствующими возможностями. А если временный союз все же не будет отвергнут со стороны ФБК, и спасая своего вождя, так тем более.

Да даже пойдем навстречу оппонентам. Допустим, освобожденный Навальный, и ставший премьер-министром, получает нагоняй из Вашингтона с Брюсселем, и принимается за ломку даже окрепших левых структур. Хотя, опять-таки, на фоне Путиных-Корниловых это весьма проблематично. Ну, черт с ним, допустим, и подобно второму Керенскому против большевиков. Поэтому следующий шаг в виде Федерации Советских Республик и надо пропагандировать уже сейчас! Чтобы массы были готовы ответить на контрпереворот самым мощным образом; и объединяясь в советские органы с развитым производственным самоуправлением.

Поэтому не правы не только Семины-Удальцовы с их пассивной позицией вскармливания путинского монстра даже без парламентской республики, и что вообще реакционный отстой – но неправы отчасти и коллективные Кагарлицкие, не идущие далее общедемократических лозунгов, и поэтому волей-неволей открывающие возможность для контрпереворота Навального. Но лозунг Советской Федерации спасет страну и при первом прогнозе событий, и при втором, и при третьем.

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Олег Двуреченский выпустил весьма актуальный ролик «Блоггеры, микроагрессия или слив». Очень метко замечено. Автор как чувствовал подозрительное со всем этим чрезмерным паясничанием в нынешней «трубе», поэтому и не тянулась рука создавать свой канал. Стоит посмотреть на вечно запыхавшегося Шевченко, озабоченного гораздо больше лайками и регулярным появлением, и гораздо меньше содержанием сообщаемого, что подобные мысли возникают сами собой. Вроде бы шуму много типа многочисленных посиделок, а толку мало. Фактический слив вместо разумной работы.

Никто не говорит, что «труба» не нужна совсем. Если подлинно интересный человек, любо-дорого посмотреть под конец рабочей недели. Но, выходит, никуда не деться с подводной лодки в социальном плане. Человек должен созреть и действовать сам; а не привыкать к очередному продукту «на политическую тему», и этим убеждать себя, что «участвует». Нихрена он не участвует; а лишь потребляет не читая, не думая, не действуя.

Поэтому, кто согласен с лозунгом поголовных советских республик вместо нынешних бесправных регионов, да с производственным самоуправлением; сами читайте на эту тему, – особенно «Советское строительство» под редакцией Пертцик, если память не изменяет, а также «Правоохранительные органы РСФСР», - и тогда поймете, насколько предложенное автором назрело и перезрело. Автор не изобретал ничего особенного, а лишь подхватил то наподобие фабзавкомов, что незаслуженно забыто. А вот сейчас становится и крайне назревшим, и прогрессивным по образу «все новое это хорошо забытое старое».

А если уже читали или личный опыт научил, не ждите каких-то семинских мессий, а создавайте местные сайты и организации самостоятельно. К примеру, сами пробивайте крайнюю необходимость советских местных органов с перспективами повсеместной газификации и развития индивидуального предпринимательства с кооперативным движением на базе муниципальной аренды; и что будет успешной конкуренцией по сравнению с зажравшимися «заошками». А главное, объединяйтесь хотя бы с «кагарлистами» и уже с ними для первого шага, а уж с «копыловскими» и подавно.

Поэтому внести свою лепту в общественную борьбу не составляет никакого труда для подлинно желающего. Стоит только выбрать политический прогноз, который, как вам думается, наиболее верный – а остальное само пойдет. Многие организации и идеологии уже существуют.