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Московский листок

С того дня и по сию пору останки Александра находятся там, где он погиб. В траве

Опубликовано 31.01.2021 автором Оксана Челышева в разделе комментариев 2

украина война киев зеленский
С того дня и по сию пору останки Александра находятся там, где он погиб. В траве

Ирине Зеленской, жительнице Петровского района Донецка, 31 год. У нее четыре ребёнка в возрасте от 5 до 14 лет. Два мальчика и две девочки.

Их отец, Александр Алексеевич Зеленский, погиб 24 июня 2020 года. Ему было тогда 33. Он был мирным человеком. Заботился о своей семье, зарабатывая деньги на шабашке. А ещё у него было два улья. В тот день он пошёл к брошенным ульям у речки Осыки, чтобы забрать из них рамки. Незадолго до этого был обстрел, который разворотил крышу дома в Зеленом Гаю. Её обломки повалили таблички с указанием на минное поле. И Александр пошёл на него.

С того дня и по сию пору останки Александра Зеленского находятся там, где он погиб. В траве.

Ирина обращалась в местную полицию, представителю Международного Красного Креста, сотрудникам Миссии ОБСЕ и лично омбудсмену Донецка Дарье Морозовой. Все обещали помощь, но Александр всё ещё в поле.

Ирина говорит, "Обстрелы Зелёного Гая сейчас не такие частые, как были летом. Может, можно всё-таки вытащить останки Александра и похоронить его"

А ещё необходимо признать Александра Зеленского умершим. Семье до сих пор отказывают, потому что нет тела. Но тело лежит там, где он погиб. Кроме того, жива мать Александра. И это даёт возможность точно установить, чьи останки будут эвакуированы с минного поля.

Александр Зеленский не исчез. Он не бросал свою семью. И его дети заслуживают пенсию по потере кормильца.

***

 

(из письма в Миссию ООН по правам человека и СММ ОБСЕ)

Я обращаюсь к вам от имени Ирины Зеленской, жительницы Петровского района Донецка, чей муж вот уже восемь месяцев лежит на минном поле незахороненный. Я прошу вас содействовать установлению режима тишины для эвакуации останков погибшего Александра Зеленского. Я также прошу вас сделать всё возможное для того, чтобы соответствующие органы власти Донецка обеспечили выдачу свидетельства о смерти Александра Зеленского, а его семья получила хотя бы минимальные пенсионные выплаты.

Я надеюсь, не надо рассказывать, какие эмоции владеют человеком, пишушим письмо на заданную тему. Да, и надо при этом пытаться остаться корректным в адрес СММ ОБСЕ



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
ком написал 31.01.2021 11:35
Тут и нечего сказать...Просто в СССР о таком и подумать было невозможно... "Минное поле"-это разве что где-то во Вьетнаме, как "эхо войны"...В какую-же дикость мы все погрузились! Под вывеской "прогресса"!..
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(без названия)
Стоик7776 написал 31.01.2021 10:58
Ютубный должен ответить за фейк о дворце? Ютубные проповедники переплюнули зомбоящик по лжи?
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