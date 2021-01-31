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Московский листок

Кухарки управляют государством

Опубликовано 31.01.2021 автором Анцелович Леонид в разделе комментариев 3

генерал доходы
Кухарки управляют государством

В далекие советские годы солист Эдуард Хиль пел: «Как хорошо быть генералом, лучше работы я вам сеньоры не назову». Обычно, чтобы дослужиться до генерала, необходимо пройти тернистый путь, связанный с преодолением массы труднопреодолимых преград. Но, как говориться, ─ нет правил без исключений.

Исключением в современной России стали охранники президента. Обычный охранник ─ это служба которая не требует умственных затрат, не сулит больших денег и не обещает дальнейших карьерных перспектив. А вот наш президент безо всяких этих хлопот смог своих охранников назначить не только генералами, но и губернаторами: Астраханской, Тульской, Ярославской и Калининградской областей. Ими стали соответственно: Сергей Морозов, Алексей Дюмин, Дмитрий Миронов и Евгений Зиничев.

Но закончился президентский эксперимент с этими назначениями не совсем удачно. Двое из четырех, оставили посты, не дождавшись выборов. Исполняющий обязанности астраханского губернатора Морозов пробыл на посту губернатора 8 месяцев и ушел (или ушли) в отставку. Зиничев, поработав около 2─х месяцев, понял, что подобная должность ему «не по размеру», и попросил Путина об увольнении. Новоявленные губернаторы, заняв высокие посты, пытались использовать свой особый статус ─ близость самому президенту. Но принятая кое-где формула «успешно управлять – значит уметь просить деньги» Путина не устроила.

Карьера Виктора Золотова сложилась гораздо успешнее. Вначале он охранял Собчака и его семью, где и познакомился с Путиным. Ксения Собчак вспоминает, что Золотова приставили лично к ней. Будущая светская львица сбегала из дома, обманывая охранников. «Он много со мной наплакался, хлебнул горюшка», ─ рассказала Собчак. После отставки Собчака Золотов стал личным телохранителем петербургского криминального авторитета Романа Цепова. На рубеже 1990-х Золотов стал одним из охранников Ельцина. Об образовании Золотова мало что известно, но глава охраны Ельцина Коржаков так отзывается о своем бывшем подчиненном: «Он забывал буквы. Чтобы писать рапорт, ставил бутылку, и за него писали ребята». Но ни Собчаку, ни Ельцину и в голову не могло придти ─ оказывать Золотову такую честь, как это сделал Путин.

Как только он стал президентом, вначале Золотова сделал начальником своей охраны, а в 2006 году ему было присвоено звание генерал-полковника, был награжден многими государственными наградами и орденами. В 2016 году Золотов стал начальником национальной гвардии РФ, новой структуры, созданной Путиным. По статусу эта должность приравнена к министру. В подчинении Золотова оказались более 300 тыс. силовиков по всей России.

Одним из главных кадровых принципов Путина: не назначать на руководящие должности ярких, компетентных профессионалов: охранника в губернаторы, мебельщика ─ в министры обороны, врача─кардиолога ─ в министры сельского хозяйства, экономиста ─ министром здравоохранения и т.д.

Сколько за последние 20 лет сменилось премьер-министров: Фрадков, Зубков, уже не говоря о Медведеве, ни один из них яркого следа на ниве благосостояния России не оставил. Этому даже появилось определение ─ «пирамида некомпетентности»: каждое нижестоящее звено менее компетентно, чем вышестоящее, т.к. начальство опасается продвигать сотрудников более грамотных, чем оно само. И Путин не исключение. Иметь в своем ближайшем окружении сильного конкурента, чревато стать его жертвой, как это случилось с Хрущевым. Поэтому на такие посты лидеры ставят только хорошо проверенных людей или родственников, в надежде, что в ходе работы они наберутся опыта.

Но вот чем ркуоводствовался Путин, подписывая указ о назначении нового министра культуры Ольгу Любимову ─ эту головоломку решить потрудней, чем Грише Перельману гипотезу Пуанкаре.

Да и не каждая прачечная согласилась бы иметь такого руководителя как она. А пока они набираются опыта, Россия скатилась в самый хвост рейтингов по основным показателям. Здесь вспоминается персонаж романа Булгакова Степа Лиходеев:

«Они вообще в последнее время жутко свинячут. Пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое положение, ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено. Начальству втирают очки!

— Машину зря гоняет казенную! — наябедничал и кот, жуя гриб.

— Я, — вступил в разговор другой персонаж, — вообще не понимаю, как он попал в директора, — он такой же директор, как я архиерей!

— Ты не похож на архиерея, Азазелло, — заметил кот, накладывая себе сосисек на тарелку.

— Я это и говорю, — прогнусил рыжий и, повернувшись к Воланду, добавил почтительно: — Разрешите, мессир, его выкинуть ко всем чертям из Москвы?

— Брысь!! — вдруг рявкнул кот, вздыбив шерсть.

И тогда спальня завертелась вокруг Степы, и он ударился о притолоку головой и, теряя сознание, подумал: "Я умираю..."

Но он не умер», а оказался на берегу моря города Ялта. Нечистая сила оказалась суровее к проходимцам, в отличие от нашего президента к окружающим его лиходеевым.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Гражданин-СССР написал 31.01.2021 13:22
Навальный президент СССР
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ягодки созрели
окидокий написал 31.01.2021 12:56
ФБК обратился к Байдену ввести санкции против окружения Путина.
не стоит обсуждать, почему кого-то в списках нет.
не оно, главное. важнее -
не тот уровень у просителя, чтобы просить заранее не зная согласия.
ну к примеру, хохлы - официально просили-просили но ничего не выпросили. Зато опозорились.
а тут просит какой-то блогер?
Значит это надо самому Байдену! И, не было бы "неизвестного блогера", была ы просьба от "Открытой России" и тп.
если вспомнить 2014 - когда, узнав что Байден не пойдет на выборы,
СМИ РФ Байдена вывалили в грязи, становится понятным что это - ответка. Не прощают подобное в политике.
А значит, что в игру Кто хочет стать миллионером, после образцово-показательной проведенной при республиканце-Трампе
"демократами" поркой Дерипаски, рискуют сыграть ВСЕ миллиардеры из окружения бункерного.
тем более, состоявшийся на неделе "разговор" Байден-бункер шел не по сценарию бункерного.
ps. внезапно, Жозеп Боррель, в начале февраля прилетает в Москву с некими неопубличными инициативами ЕС...
политиков подобного уровня, к бункерному не прилетало с весны 2014!
А кто тогда приезжал, в Москов-сити последним?
Некий Бухгалтер из Швейцарии, привез красную папку содержимое которой нигде не публиковалось-
после чего и "новороссия" внезапно закончилась и политики, все как один с обнуленным перестали общаться.
Ловить приходилось в туалете, выдавая ЭТО за победу:
Мистер Трамп... Не мешай с-сайт, Вова!!!
после чего и на "туалетные" встречи старались не приглашать.
что в папке, Жозеп-а, то, ради чего ему приходится встречаться с опущенцем, немного приоткрывается.
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Статья начинается с заголовка
Крокодил31.01.21 написал 31.01.2021 12:30
Читаешь статью и в голове появляется мысль, дядя Анцелович Леня ты дурак. Русский язык богат словами и понятиями двойного смысла. Крыша есть в архитектуре и уголовном праве. Кухарка и управление государством это понятие из работ Ленина.
Охранник никак не кухарка. Название крайне неудачное. Голова чтобы думать, а не орехи колоть???
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