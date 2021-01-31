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Московский листок

ФСИН готовится к приему гостей

Опубликовано 31.01.2021 автором Марина Литвинович, член ОНК в разделе комментариев 0

суд закон
ФСИН готовится к приему гостей

Один корпус Центра временного содержания иностранных граждан в поселении Вороново отдали под спецприемник для административно-арестованных. На данный момент тут находятся 78 российских граждан, сегодня приедут ещё 35 человек.

Всего в здании 188 мест. Процентов 80 из находящихся тут были арестованы именно в связи с митингом. В целом, сотрудники стараются подготовить все к приему граждан. Мы прошлись по всем камерам. Основные проблемы связаны с отсутствием полотенец и тапочек (их сразу выдали). В здании очень жарко, людям не хватает питьевой воды. К чести сотрудников они обещают быстро решить эту проблему. Кормят людей нормально. Сегодня отведут в душ всех, кого ещё не успели.

***

Питьевая вода для арестованных после митинга приехала в спецприемник на территории Центра временного содержания иностранных граждан! Ура! Спасибо тем, кто откликнулся на мою просьбу и помог! Вчера люди очень просили холодной питьевой воды. В воскресенье туда приедет ещё одна партия воды, сегодня уже заказали.

От редакции: Приятно, что власть заботится о задержанных на массовых акциях, предоставляет им помещения для иностранных граждан - у нас для иностранцев всегда самое лучшее. И есть резерв еще на 100 мест для задержанных на сегодняшнем мероприятии.

Хотя, конечно, сотни мест маловато будет.

Может быть, все переиграть, и объявить, что дворец в Прасковеевке готовится под изолятор временного содержания для протестующих против дворца? И поручить Ротенбергу срочно провести необходимые работы, обеспечить посетителей тапочками и холодной водой? Тем более, что вопрос с охраной учреждения решен заранее, а доставка задержанных может осуществляться прямо со взлетной полосы, из разных регионов... Можно наладить регулярные рейсы из Шереметьева, тем более, владелец аэропорта тоже в теме... И обязательно авиакомпанией "Победа".

А.Б.



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