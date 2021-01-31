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Московский листок

Если у вас нету тети, то вам ее не потерять...

Опубликовано 31.01.2021 автором в разделе комментариев 1

путин выборы навальный кремль
Если у вас нету тети, то вам ее не потерять...

На акциях в поддержку Навального по всей России задержаны больше 1 тыс. человек, посчитал правозащитный центр «ОВД-Инфо». Больше всего — в Москве (142), Владивостоке (113), Новосибирске (94) и Красноярске (91).

Разумеется, цифры будут уточняться, и навряд ли в сторону уменьшения. 23 января задержали больше 4 тысяч человек, причем МВД сообщало, что в Москве всего вышло около 4 тысяч протестующих. Было возбуждено больше 20 уголовных дел.

Хотя возможностей протестовать было не много. В Москве и других городах перекрыли центр. На каком основании? У нас что, началась война, случилась чрезвычайная ситуация? Но даже по случаю пандемии режима ЧС не объявляли. Война - да, другое дело, складывается впечатление, что государствоь РФ начало гибридную войну против Навального и ФБК, а в гибридной войне все средства хороши - от "Новичка" до ударов по площадям. Как, ядерное оружие готово уже?..

Вот, тысячу пленных взяли. Или заложников? Женевские конвенции соблюдаются? Судя по синякам и кровоподтекам, не очень... Но не убивают. Пока.

А если серьезно, то чем больше беззаконие, тем больше слов о законности и правовом государстве.

По какому праву и на каком правовом основании перекрыли сегодня весь центр столицы? А ни по какому, по беспределу перекрыли, и всё. А если не нравится - освободили карцер для иностранцев, вселяйся.

ФСИН готовится к приему гостей

Грозятся разными карами за участие в несанкционированной акции, но даже не знают, как по закону ее определить? Нет такого определения в законе! Даже в том антиконституционном законе "О митингах", есть четкое определение, что такое митинг, что такое шествие, что такое пикет. Даются квалифицирующие признаки, ни одного из которых на нынешней акции нет! А просто "много народу" - это никак законом не определяется. Иначе давайте всякую толпу вроде очереди за билетами винтить и метелить дубинками.

Если бы у нас были суды, то у судей возникли бы очень серьезные проблемы, как это все квалифицировать? Но у нас проблем не возникает. Нет независимого суда, нет и проблем с законом. А если подумать, то и закона тоже как бы и нет...

Сегодня закрыли несколько станций метро. Вообще закрыли! И на вход, и на выход, поезда просто не останавливаются и дверей не открывают. Ну вот по какому праву? Я гражданин, я билет купил, мне нужно сделать пересадку на "Китай-городе" с зеленой ветки на сиреневую, а нельзя! И никогда мы не получим ответа, на каком законном основании?

Миллионы людей, без преувеличения миллионы уже почти год интересуются, где бюджетные деньги, выделенные на проезд граждан пенсионного возраста? Карты всем 65+ заблокировали, а деньги где? И боюсь услышим ответ не скоро. Как с системой "Платон" - Ротенберг на Крымский мост потратился, надо компенсировать - вот и платим налог Ротенбергам всей страной, ведь грузовой транспорт держит львиную долю товарных перевозок, то есть в цену любого товара заложен и побор на "Платон". Самое смешное - даже Путин платит Ротенбергам, ведь в его элитном питании тоже есть доля транспортных расходов.

А теперь вот, в связи с происходящими событиями, дворец в Геленджике "спалили", Ротенберг опять на себя взвалил - вот уже и начинают пенсионеры ему на новый дворец собирать... Хотя, если на Баренцевом море и с двухярусными шконками, то дешевле намного выйдет.

Но для этого надо что-то сделать...

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Черт написал 31.01.2021 19:22
Черт!
С Путиным хоть крымнаш и наших женщин не насилуют бандеровцы. А навальный сдаст все победы, армию и флот, фсб и гру, а это основа основ Русского Мира, это как выбить Ахилессова сухожилие, сразу рухнешь и головой о поребрик. Нато будет нам указывать, сша назначат необходимые обследования. Заставят обедать в бургер кинг. Телевидение опять заполнят голивудским ширпотребом, а я так полюбил наши фильмы. Тьфу!
Лучше уж с путинымы.
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