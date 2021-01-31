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Московский листок

Не спешите, долобоклюи, на гражданскую войну все успеют

Опубликовано 31.01.2021 автором в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Не спешите, долобоклюи, на гражданскую войну все успеют

В ленте - один за другим посты самых лоялистских лоялистов, самых охранительских охранителей, самых путинистских путинистов о том, что им, ездящим сегодня по своим делам или, паче чаяния, включившим телевизор, очень сильно, непреодолимо захотелось пойти протестовать. 

Кто-то возмущается примитивным дуболомством действий власти, кто-то глумится над ним, а мне вот начинает казаться, что власть в лице уже не только кремлёвских кукловодов, но и силовиков (sic!) сознательно играет на стороне либеральной фронды. Зачем она это делает - это уж пусть Путин сам беспокоится, глупость там или измена. 

Если вы, идиоты, каждые выходные будете перекрывать улицы, закрывать метро, парализовать город, то до сентября, которого вы так боитесь, есть риск и не дожить:) - на вилах вас вынесет не потешный навальнистский хомячок, а разъярённый московский пассажир, не попавший вовремя на работу.

Если вы, удоды от пропаганды, из каждого утюга будете орать о том, что на улице вашего ребёнка подстерегает коварный либерал со жвачкой, хештегами, флаерами и грантами, то школы просто опустеют, ибо любопытство и любознательность - естественное и необходимое для жизни качество каждого школяра. В прошлый раз, вопреки стонам кликуш, школяров на улицах был с гулькин нос, но вы, долбоклюи, просто из кожи вон лезете, из штанов выпрыгиваете, чтобы их было побольше. 

Бездарное пародирование без учёта собственных реалий - всё, на что способны кремлёвские тугодумы. В этот раз решили взять пример с белорусских протестов. Докумекать, что в Минске 2 миллиона жителей (а сейчас и поменьше), а в Москве 20, для кремлёвского кукловода непосильная задача. Перекрытие центральных проспектов и станций метро в Минске никакого ущерба городу не наносит - Минск и в обычное время производит впечатление пустого города со слабым трафиком и редкими пешеходами. То, что Минску здорово, Москве смерть, идиоты!

Москва - конечно, не Дакка, но всё равно муравейник, завязывайте с закрытиями-перекрытиями. Выпускайте задержанных (особенно просто попавших под замес), да и вообще кончайте маяться фигнёй. Привыкли, понимаешь, на фоне 27-летнего гражданского анабиоза, греть задницы в безмолвии и тишине, когда весь мир бурлит. Отвыкли вы за 27 лет от классовой борьбы, если писк хомячка принимаете за таковую.



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