Сенем Слепаков густо навонял стишок

Первый канал ТВ заказал кинофильм о доблести и героизме полиции и Росгвардии под названием «Они защищают Гадину!».

Я уже давно не трачу время на читку стихов и прослушивание песен, если меня к этому не стимулируют иные темы. И вот я случаем наткнулся на ролик Слепакова «Это был тяжёлый год», ролик мне так понравился, что я даже всем рекомендовал его просмотреть и прослушать перед поздравлением путина на Новый Год.

А вот теперь Слепаков наваял новое произведение, и этим снова потребовал от меня высказаться, но уже совсем по-другому.

Итак, преамбула.

После акций 23 января в защиту Конституции России, спецприемники Москвы оказались переполнены, и теперь новых задержанных будут вывозить из Москвы в другие города. И, скорее всего, тех, кто задержан 31 января, будут грузить в автозаки и увозить за сотни километров от Москвы: по предварительной информации, на 31 января свободные места в спецприёмниках всё ещё имелись в Калуге, Туле, Смоленске и Рязани. Причём, совершающее преступление МВД нагло заявляет: «Акция несанкционированная. Поэтому странно, когда люди, нарушающие закон, считают, что к ним должно быть особое отношение, их должны носить на руках и с ними обходиться так, будто они невинные жертвы. Они не жертвы. Они нарушители закона».

Какого закона??

Согласно ОСНОВНОГО ЗАКОНА - статье 31 Конституции РФ, - «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». Всё! И это право действует прямо - согласно статье 18 Конституции РФ никаких дополнительных законов не может быть, поскольку: «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».

И для митингов, демонстраций, шествий и пикетирования гражданам России никаких разрешений (санкционирований) не требуется! Наоборот, если данное право на митинги не ограничено согласно статье 56 Конституции РФ введением чрезвычайного положения, то это право на митинги и шествия защищено от сидящих на шее народа мерзких тварей в мундирах и балахонах статьёй 149 УК РФ:

«Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них либо принуждение к участию в них, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с применением насилия или с угрозой его применения, -

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».

То есть это те твари, которые арестовывают участников митингов и шествий, и осуждают их, являются УГОЛОВНЫМИ преступниками по статье 149 УК РФ.

Мало этого, давайте взглянем на этих тварей с иной стороны – со стороны статьи 2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства».

Избивая, задерживая, сажая под арест и штрафуя граждан России, эти твари какие свои обязанности исполняют и чьи права защищают? Кормящих их граждан? Нет! Они сами об этом говорят – они защищают права не народа (не демократию), а права гадин, взявших себе право разрешать (санкционировать) или не разрешать гражданам России собираться мирно и без оружия – защищают мразекратию.

Как-то так!

Но это преамбула, а теперь о вони Слепакова.

Он наваял стишок:

«СТИХ ПРО ДОБРО

Добрые блюстители

Легитимных мер

Глаз сожгли водителю

За номер «а эм эр».

Путинского прихвостня

Снявши со столба,

Сапогами пи...ила

Добрая толпа.

И за либеральи

Ценности свои

По еб..у дали

Парню из ГАИ.

На «прикольный» митинг

Звали ребятню -

Детки, приходите

Прогонять гэбню!

Это будет весело!

Это будет класс!

Может, даже месиво

Сделают из вас!..

Крыли всех х..ми,

Кто добра был чужд,

Мол, сгноим вас в яме

Ради добрых нужд!

Будет вам наука,

Мы не Лев Толстой!

На дороге, сука,

У добра не стой!

Жопою на вилы

Зло надеть пора!

Есть на это силы,

Братцы, у добра!...

Так со злом сражалось

Милое добро,

Позабыв про жалость,

Очерствив нутро.

Храбро, беззаветно,

И во вкус вошло

Так, что незаметно

Стало злей, чем зло».

Ну и чем же вам, Слепаков, люди, требующие в России соблюдать права человека – соблюдать ЗАКОН, соблюдать Конституцию РФ, - в том числе требующие от фашистского режима соблюдать и ваши, Слепаков, права, стали злей, чем те, кто ваши права попирает – злей фашистов? Выдумками про выжженные глаза водителя стали злей? Зачем вы это написали? Вы же видели, как забронированная тварь в шлеме с забралом без колебаний и каких-либо оснований бьёт ногой в живот старуху? Видели и воете о «еб…ле» «парня из ГАИ»??

Я отвечу, зачем вы это написали.

Во-первых, потому, что вам не требуются права человека – они вам просто без надобности. Вы - холуй, и вам достаточно холуйского права засунуть язык в анус хозяина, и вам не важно, кто этот хозяин, – строитель коммунизма или фюрер фашизма. Вам и сегодня всё равно – это анус кукловодов тех артистов, которые играют роль Путина, или анус реального Навального. Главное, чтобы хозяин допустил и расслабил сфинктер! И заплатил! Это обязательно!

Ну, а потом на кухне тоже обязательно в компании таких, как вы, обругать немытый анус – как же без этого, свобода холуйская незыблема!

Во-вторых, стыдливо позиционируя себя перед людьми не холуём, а человеком, вы, Слепаков, понимаете, что обязаны быть там – с людьми! Но страх душит – страх от того, что там шкурка пострадает, что потом хозяин любимые денежки отберёт. И от этого страха ваш кишечник с треском выпускает гнусные рифмованные строки про то, что удушаемое в России добро, якобы, удушается правильно, и потому правильно, что потом когда-нибудь оно может стать ещё худшим злом! Потом. Когда-нибудь. Может быть.

Во-как!

Ладно. Я бы сам на этот маразм Слепакова не наткнулся, но некий путиноид, Юрий Кот, которого Слепаков данным стишком привёл в экстаз, в свою очередь написал Слепакову оду и засунул её мне на сайт, хотя, понятное дело, мог её сразу засунуть себе и таким как он в задницу.

Однако мне оказалось интересным откровенность этого Кота – объяснение того, какая у этих моральных уродов причина выступать за фашистский режим Кремля: «Откровенно скажу, если он придет к пониманию важности стабильности власти и государства, к пониманию истинной сути русского либерализма... Я буду рад видеть его талант в наших рядах...».

Стабильность власти – вот оно что, Карл!

В России это стабильность полного попрания прав человека, стабильность разворовывания страны – уничтожения будущего наших детей, стабильность позора быть гражданином России. Самая стабильная власть была в фашистском концлагере – стабильная побудка, стабильная проверка наличного состава, стабильная работа, стабильная баланда, стабильный комендант. Правда, и стабильно вешают тех, кто протестует, но если не протестовать и нахваливать коменданта, ругая тех, кто им недоволен, то будет даже стабильная добавка к баланде! Во!

И эти уроды хотят такой стабильности для России.

Нет слов, эти путиноиды организовывают и организовывают для России большой стабилизец!