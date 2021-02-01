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Московский листок

Путин движется в свой 1993-й год

Опубликовано 01.02.2021 в разделе комментариев 1

путин выборы навальный кремль
Путин движется в свой 1993-й год

Общее число задержанных на несогласованных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в городах России 31 января, превысило 5 тыс. человек, сообщает правозащитная организация «ОВД-Инфо». К 22:40 мск задержан 5021 человек — это рекорд для протестных акций, проходивших в России.

Ну, извините, я вчера со ссылкой на тот же источник сообщал о меньшей цифре. Но добавил: "Разумеется, цифры будут уточняться, и навряд ли в сторону уменьшения".

Если у вас нету тети, то вам ее не потерять...

Ну так и вышло, к сожалению. 

Вглядитесь в фото. Бессмысленно говорить о правах задержанных.

Александр Рыклин пишет: "Сегодня в Питере... Мощное фото, скажу я вам... В советских фильмах про войну в этот момент из кустов должны выскочить партизаны, порешить всех фрицев и освободить пленных... И, если так дальше пойдет, они скоро начнут выскакивать..."

Я ведь больше в шутку писал: "Вот, тысячу пленных взяли. Или заложников? Женевские конвенции соблюдаются? Судя по синякам и кровоподтекам, не очень... Но не убивают. Пока".

Я теперь боюсь шутить...

Мы перешли в другую реальность. Не было такого, как минимум с октября 1993 года. Да и тогда не так было. Не было, чтоб оцепляли центры всех городов, без законов и указов, просто так - всем стоять, бояться!

А ведь потом, лет через 70-80, начнут спрашивать, что ж такую Россию потеряли?! Ведь такие мосты строили, дворцы такие...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Кот Леопольд написал 01.02.2021 01:42
Не за Навального, а против беспредела народ вышел. Молодежь самая мобильная часть. Верхи не могут управлять по старому, остается им применять насилие против народа для удержания власти.
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