Путин движется в свой 1993-й год

Общее число задержанных на несогласованных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в городах России 31 января, превысило 5 тыс. человек, сообщает правозащитная организация «ОВД-Инфо». К 22:40 мск задержан 5021 человек — это рекорд для протестных акций, проходивших в России.

Ну, извините, я вчера со ссылкой на тот же источник сообщал о меньшей цифре. Но добавил: "Разумеется, цифры будут уточняться, и навряд ли в сторону уменьшения".

Если у вас нету тети, то вам ее не потерять...

Ну так и вышло, к сожалению.

Вглядитесь в фото. Бессмысленно говорить о правах задержанных.

Александр Рыклин пишет: "Сегодня в Питере... Мощное фото, скажу я вам... В советских фильмах про войну в этот момент из кустов должны выскочить партизаны, порешить всех фрицев и освободить пленных... И, если так дальше пойдет, они скоро начнут выскакивать..."

Я ведь больше в шутку писал: "Вот, тысячу пленных взяли. Или заложников? Женевские конвенции соблюдаются? Судя по синякам и кровоподтекам, не очень... Но не убивают. Пока".

Я теперь боюсь шутить...

Мы перешли в другую реальность. Не было такого, как минимум с октября 1993 года. Да и тогда не так было. Не было, чтоб оцепляли центры всех городов, без законов и указов, просто так - всем стоять, бояться!

А ведь потом, лет через 70-80, начнут спрашивать, что ж такую Россию потеряли?! Ведь такие мосты строили, дворцы такие...

А.Б.