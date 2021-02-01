Власти экология интересна лишь в качестве возможности зарабатывания денег...

Экологическая организация «Эковахта Сахалина» выиграла очередной суд в защиту природы и коренных малочисленных народов! В результате огромный могильник нефтяных отходов Роснефти у села Вал на севере Сахалина окончательно закрыт! Теперь «Биоэкопром» и другие компании больше не смогут сваливать нефтяные отходы.

Вот так описал событие в пресс-релизе руководитель «Эковахты Сахалина» Дмитрий Лисицын:

«Пятый арбитражный апелляционный суд во Владивостоке оставил без изменений решение Арбитражного суда Сахалинской области от 15 сентября 2020 года, которым был расторгнут договор аренды земельного участка под нефтяным могильником между Комитетом по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Ногликского района и ИП Шмониным Р.С.; на последнего также возложена обязанность вернуть участок муниципалитету в надлежащем санитарном виде.

Решение вступило в законную силу https://kad.arbitr.ru/Card/23692426-5bac-4f0a-bf3c-f7459e700e47

Тем самым суд поставил окончательную точку в многолетней борьбе экологов, коренных народов и местных гражданских активистов за освобождение рекреационной зоны села Вал в Ногликском районе и важнейших оленьих пастбищ проживающего здесь коренного народа уйльта от токсичного хранилища нефтяных отходов компании Роснефть, ее дочерних обществ и подрядчиков.

Помимо собственно решения, арбитражный суд установил ряд важных фактов. Так, суд прямо указал, что ООО «Биоэкопром» и ООО «ИГЛ», будучи субарендаторами земельного участка, вели свою деятельность по обращению с нефтяными отходами с нарушением природоохранного законодательства России, что свидетельствует о потенциальной экологической опасности и негативном воздействии на окружающую среду. Но даже не будь этих нарушений, все равно размещение и хранение компанией «Биоэкопром» и другими субарендаторами нефтеотходов на данном земельном участке однозначно являлось его использованием не по целевому назначению.

В своем решении суд поддержал позицию «Экологической вахты Сахалина» о том, что отсутствие у субарендаторов положительных заключений государственной экологической экспертизы свидетельствует о потенциальной экологической опасности объектов размещения и обезвреживания нефтесодержащих отходов на земельном участке и о негативном воздействии на окружающую среду.

При этом сахалинский Росприроднадзор, ответственный за государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ), на протяжении всей многолетней истории конфликта категорически отрицал необходимость ее проведения в отношении нефтяного могильника у села Вал. Интересно, что данное судебное решение – уже второе, опровергающее позицию ведомства. Ранее необходимость проведения ГЭЭ по тому же объекту признал Сахалинский областной суд по иску «Эковахты Сахалина» к компании «ИГЛ», сваливавшей нефтяные отходы на том же спорном земельном участке у села Вал. Тогда Росприроднадзор выступал на стороне загрязнителя и проиграл – суд удовлетворил требование экологов о прекращении деятельности ООО «ИГЛ» по размещению нефтяных отходов именно из-за отсутствия положительного заключения государственной экологической экспертизы».

«Мы удовлетворены решением суда, - заявил Дмитрий Лисицын, руководитель «Эковахты Сахалина», участвовавшей в деле в качестве третьего лица, - однако если бы сахалинский Росприроднадзор с самого начала исполнял свои обязанности по организации государственной экологической экспертизы, этого безобразного нефтяного могильника не было бы вообще, равно как и острого социального конфликта. Сохранилась бы ценная рекреационная зона и оленьи пастбища коренных народов, а компания Роснефть обращалась бы со своими отходами более безопасным и менее скандальным образом. Вот так некомпетентность и нежелание чиновников работать оборачиваются огромными проблемами для общества, бизнеса и природы».

Приморские удэгейцы, нанайцы, орочи и представители других малочисленных народов от всей души поздравляют своих сахалинских собратьев со столь значимой победой и выражают свою поддержку сахалинским экологам, которые в отличие от приморских экологов не подстраиваются под интересы крупного бизнеса и связанной с этим бизнесом региональной властью.

«Эковахта Сахалина» не продалась власти и новым хозяевам России, а продолжает отстаивать интересы государства, реально защищая природу, поддерживая малочисленные народы, обеспечивая им возможность ведения традиционного образа жизни.

Что касается «приморских зеленых», то они с большим удовольствием поставили свои подписи под документом, разрешающим строительство завода минеральных удобрений под Находкой. По мнению местных лже-экологов, данный завод не только не навредит местной экологии, но и существенно ее улучшит. Как может улучшить экологию вырубка десятков гектаров девственного, реликтового леса под Находкой и строительство завода по производству метанола и азотных удобрений на берегу до этого чистейшего моря лично я, неэколог, понять не могу.

Зато у меня появилось сомнение не тольков компетентности, но и в чистоплотности приморских борцов за экологию.

Такая же ситуация и вокруг созданных нацпарков в крае.

Уже любому, не сведущему в экологии и науке человеку стало понятно, что насаждаемые в крае нацпарки не имеют ничего общего ни с защитой животных, ни с экологией, ни с обеспечением комфортного проживания, возможности вести традиционных образ жизни исчезающим с территории Земли коренным малочисленным народам.

Руководство национальных парков скорее выживает, выдавливает с исконных территорий представителей малых народов, чьи права закреплены Конституцией страны, международными Конвенциями и непосредственно декларативной деятельностью самих парков. Только декларировать права это одно, о соблюдать их на отторгнутых парками у местных аборигенов территориях – это совершенно другое.

Вместо того, чтобы обеспечивать возможность ведения традиционного образа жизни руководство расположенных на территории Приморья нацпарков при молчаливом попустительстве краевой власти всячески этому ведению препятствует, создавая мыслимые и немыслимые, искусственные проблемы и препятствия.

И местным аборигенам постоянно приходится доказывать свои права, уже закрепленные в Российской Конституции и Российских же законах в судах различных инстанций.

Но на помощь от приморских экологов, представителей WWF, Центра «Амурский тигр» приморским представителям коренных малочисленных народов рассчитывать не приходится. Тут экологи больше любят власть и бизнес, дающие деньги.

Да, и не секрет, что придуманные американцами нацпарки – это чисто коммерческие проекты, главная цель которых – получение прибыли под видом спасения редких животных. Где эти самые редкие животные, как и редкие аборигены – это всего лишь экспонаты, часть шоу-программы для привлечения туристов.

Потому и борются в судах с нацпарковским эко-бизнесом удэгейцы, орочи и нанайцы Красноармейского и Пожарского района Приморья. Борются в одиночку. И против нацпарков, и против местных чиновников, и против лжеэкологов.

И хотя, как правило, в судах побеждают аборигены, и решения судов вступают в законную силу, никто на местах исполнять их не торопится. А местные правоохранительные органы весьма вяло следят за соблюдением законов в интересах простых жителей, коренных обитателей приморских земель.

Именно поэтому и удивляет, и, конечно, радует приморцев позиция «Эковахты Сахалина», стоящей на защите интересов природы и местных жителей.