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Московский листок

Медведев придумал, как вернуть людям веру в правительство

Опубликовано 01.02.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы навальный кремль
Медведев придумал, как вернуть людям веру в правительство

Россию могут отключить от глобального интернета, как сообщает ТАСС, заявил председатель «Единой России» и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации», — заверил при этом Медведев.

Он рассказал, что ключевые права на управление интернетом находятся в США, и допустил, что по этой причине в чрезвычайном случае, «если у кого-то совсем снесет голову», Россию могут отключить от глобальной Сети.

По его словам, уже в настоящее время в России технологически и законодательно все готово к обеспечению автономной работы рунета.

***

Как говорится, логики в его словах было маловато...

Глобальную сеть отключить, конечно, могут, но только не в США. Ведь кто у нас главный агент госдепа, МИ-6 и всей мировой закулисы? Все знают, Навальный! Правда судят его не по статье за государственную измену, шпионаж и диверсии, а почему-то за какую-то косметическую компанию и за лес в Кировской области. Но все знают, что он и есть главный шпион и агент влияния.

Но как же он влияет? как он разлагает нашу молодежь и другие поколения? А вот именно, что через всемирную сеть. Уж больше 100 миллионов просмотров получил его лживый и недостоверный фильм про дворец, которого не существеует, а на месте его строится детский сад для детей-сирот Ротенберга.

Так зачем же запад станет отключать от Навального его главный инструмент влиятия на неокрепшие души и нетвердые умы россиян, еще вчера беззаветно любивших Путина?

А могут ли власти РФ отключить наш суверенный рунет от всемирного ее сегмента? Еще как могут. И нам потом скажут, что это проклятые империалисты отключили нашу страну... Проверить-то мы уже не сможем.

А дальше - полная свобода рук. Центр Москвы и других городов перекрыли империалисты и фашисты, а доблестный ОМОН лишь освобождал столицу от врагов народа... И так далее.

Вполне себе работающая модель. Посмотрите на обсуждения в сети самых каких-то очевидных вещей - обязательно часть участников будет объяснять, что земля плоская; эпидемии ковида нет, а люди умирают от масок; 92 процента россиян голосуют за Путина, но им не дают фальсификаторы из ЦРУ, которые засели в Твиттере. И так далее. Врачи - вредители, журналисты - платные агенты моссада. И только телеграм-канал Mash режет правду-матку. Насмерть режет.

А.Б.



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