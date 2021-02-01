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Московский листок

Часть москвичей могут отказаться от вакцинации по религиозным соображениям

Опубликовано 01.02.2021 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Часть москвичей могут отказаться от вакцинации по религиозным соображениям

Духовные лидеры мусульман России обратились к разработчикам вакцин от коронавируса с просьбой раскрыть их состав. По их словам, «поступает много обращений от верующих» и они намерены проверить вакцины и вынести богословское решение о дозволенности их применения.

Председатель Духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов пояснил, что в Коране запрещены «мертвечина, кровь, мясо свиньи и всего того, что заколото не с именем Аллаха». При этом, по его словам, даже если вакцина окажется нехаляльной, то каждую ситуацию необходимо будет «рассматривать индивидуально». 

***

Неожиданно. Но закономерно.

В стране, которая уже три десятка лет уверенно идет по пути социо-культурной деградации, совершенно закономерно.

Для человека религиозного умереть от коронавирусной инфекции куда менее страшно, нежели поесть свинины или мертвечины и закрыть эти себе навечно дорогу в чертоги создателя. А что такое вакцина, как не убитые вирусные тела, то есть "мертвечина"?

При этом в исламе нет канона, и заключения разных богословов вполне равноправны, то есть кто-то может послушаться Ильдара Аляутдинова с его индивидуальным подходом, а кто-то обратит внимание на более радикальных толкователей, для которых смерть от инфекции далеко не самое страшное, что может случиться с мусульманином.

А то, что вокруг мусульман живут еще и немусульмане, вообще никого не волнует, кажется. И что инфекция распространяется среди людей не по конфессиональному признаку. 

Впрочем, это ведь не только мусульман касается, у нас много разных верующих...

А.Б.



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