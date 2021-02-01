Брошу любимого кота на ступенях ветеринарки

Моему коту много лет. По человеческому исчислению — сильно за 80. Здоровье соответствующее, особенно неважно с почками. Год назад он несколько дней пролежал под капельницей — вроде помогло. Целый год потом демонстративно выплевывал лекарства и лечебный корм, а жрал исключительно куриную грудку, предпочитая «Петелинку» (не реклама).

И вот опять ему сильно поплохело, и я отнесла его в ту же ветеринарную клинику. Когда речь идет о здоровье детей и животных, деньги можно затребовать любые — это всем известная истина. Но сейчас уже просто до неприличия доходит.

К примеру, среди прочего, сделали моему Тоше УЗИ, денег взяли очень прилично, рассказали мне про его мочеполовую систему: мол, если не лечить, он долго не протянет. «Но, возможно, и печень не в порядке, и поджелудочная». «А что в этом плане показывает УЗИ?» — спрашиваю. «А мы их не смотрели, это надо делать специальное УЗИ». Что за бред? Коту пузо выбрили, возюкали по нему палочкой этой — и не могли заодно посмотреть весь ливер?

Сначала лечили рецептами, потом назначили три капельницы. Дорого — но надо, тем более что в прошлом году помогло. Вчера вечером забираю кота после второй капельницы — мне выдают счет, в который включены деньги за очередной прием у врача. «Какой прием? — спрашиваю. — Я ж просто принесла кота». «А это и есть прием! — обрадовалась администраторша. — Вы ж врача видели? Он вам что-то сказал? Получился прием!»

Хотела пошутить, что завтра брошу кота на пороге, позвоню в дверь и тут же убегу, а потом подумала, что ну их на фиг. Тем более, что, даст Бог, опять поможет.

Но неприятно это всё.