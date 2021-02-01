Россиянам пообещали резкое подорожание одежды и техники

Значительный рост стоимости морских перевозок конце прошлого года может стать причиной резкого подорожания импортной продукции в России. В частности, цены повысятся на продукты питания, бытовую технику и одежду. К таким выводам пришли эксперты из разных отраслей, опрошенные РБК.

По данным участников рынка, стоимость поставок за один контейнер к концу прошлого года выросла с 1,5 тысячи долларов до 9 тысяч.

"Если речь идет о перевозке холодильников, в стандартный контейнер их помещается 60–70 штук. То есть рост стоимости перевозки с $1,5 тыс. до $9 тыс. означает плюс более $100 на каждый холодильник", - подсчитал глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group Глеб Мишин.

По прогнозу гендиректора «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, в ближайшее время стоимость новых партий габаритных импортных товаров — бытовой техники, мебели, товаров для дома и др. — может вырасти не менее чем на 10–15%.

Не менее серьезное подорожание ждут в сегменте обуви. Как сообщил Андрей Павлов, основавший холдинг Zenden Group, в зависимости от категории товара цены вырастут в пределах 2–20%. Он отметил, что межсезонная обувь, которая поступает в Zenden Group, уже сейчас стоит больше, чем раньше.

По словам президента группы "Рускон" Сергея Березкина, с осени 2020-го морской фрахт из Китая в Европу/Средиземноморье подорожал в несколько раз. Это связано с пандемией и нестабильным спросом на услуги перевозки. Происходящее прежде всего отразилось на готовой импортной продукции - товаров массового спроса, одежды и обуви, а также бытовой техники.

По словам другого собеседника издания, из компании, занимающейся контейнерными перевозками, больше всего пострадали те, кто перевозил морем дешевую продукцию, например еду и сырье, поскольку рост стоимости перевозки серьезно отразился на себестоимости этой продукции.