Процессы социального и политического раскола перешли в новое качество

Небольшой анализ протестных выходных. В первую очередь говорю про Москву. В регионах протест расширяется. В Москве в этот раз народу было меньше. Полиция действовала жёстче. Я был на Сухаревской и немного прогулялся по Садовому. До трёх вокзалов не дошёл. Причины рассказал в прошлом посте. Итак, поехали.

1) Протест в Москве радикализируется, но стал меньше.

2) Полиция опробовала новую тактику борьбы. По факту массовые профилактические мероприятия, блокировка лидеров, блокировка центра города, быстрые и массовые задержания и тд. сработали.

3) У протеста появилось поколенческое лицо, но напроч отсутствует четкая стратегическая и тактическая линия. Люди реально не знают своих планов. Единственная общая идея протеста «Достало!». Мне это очень напомнило конец перестройки, такое брожение.

4) Появилась очень опасная тенденция. Цели я пока не понял, но в этот раз проявились провокаторы. Это можно посмотреть на многочисленных видео. Особенно странной мне показалось видео «нападения» с битой на полицейских. Это очень было похоже на постановку и цирк. Особенно образцово показательный приём самбо и очень аккуратное покование чувака. Либо кто-то пытается приучить и спровоцировать протестантов, либо нужна была картинка для кого- то из начальников. И конечно попытка самосожжения в Москве абсолютно страшный акт, который показывает всю глубину падения и болезнь нашей системы.

5) Такой «белорусской партизанской» тактикой (гуляния по городу) никакого результата достичь не удастся. Власти будут успешно «переваривать» активных и к выборам в госдуму будут возбуждены десятки тысяч административок. Вчера по всей стране было задержано более 5000 человек. Это рекорд, но не предел.

6) Очень странно, почему не сформулированы лидерами конкретные социальные требования. Это бы значительно могло расширить протест и дать ему политический смысл и форму. Вспомните желтые жилеты, которые очень быстро сформулировали конкретные социальные и политические требования. Без этих конкретных и широких требований протест быстро будет подавлен.

7) Нас ждёт ужесточение политического режима. Все не системные проявления власть будет давить. Причём участие системных политиков в протесте будет присекаться. В этот раз задерживали даже депутатов, журналистов и официальных лиц.

8)Даже если за этот месяц власти фактически подавят протест, то он никуда не денется и по весне вспыхнет с новой силой.

9) Процессы социального и политического раскола перешли в новое качество. Теперь взаимная ненависть стала распространяться широко. Диалог становится все более затруднителен. Радикализация, политизация, поляризация и взаимная ненависть- вот к чему мы быстро прийдем.

10) Москвичи пока не готовы к длительному и системному противостоянию с властью. Видимо в Москве пока ситуация не так разогрета, как в Питере например.

Выводы. Что надо делать? Я сторонник мирных и легальных методов борьбы. Считаю, что Гражданская война и переход в силовое противостояние худший вариант развития событий в сложившихся условиях. Поэтому, считаю необходимым поддерживать справедливые требования общества, мирные проявления протеста и не поддаваться на провокации неизвестных мне сил. Физическое столкновение с полицией приведёт к печальным последствиям. Всем оппозиционным социальным силам нужно готовиться к выборам в ГосДуму, ибо это будет основным политическим событием, которое может обеспечить мирным путём перемены к лучшему и смене курса с антинародного на социальный. Необходимо всем левым силам увеличить информационную и организационную активность в разогревающемся и просыпающемся обществе. Иначе этот протест и настроения очень быстро канализируют и направят в безопасный для олигархата и системы путь. Как это было неоднократно. Система ещё сильна и это тоже надо трезво понимать. Предвыборную кампанию необходимо использовать как возможность агитации и продвижении социалистических ценностей. Власть будет вынуждена считаться с этим циклом и не сможет подвергнуть репрессиям всех участников Думской кампании. Вполне вероятно, что результаты выборов в ГосДуму будут не приняты большой частью нашего общества и после выборов вспыхнут новые протесты обширнее нынешних по географии и количеству участников. Считаю, что левым силам (системным и несистемным) стоит это иметь ввиду и готовиться в том числе к этому социально-политическому кризису. Сейчас очень подходящий момент для усилению атаки на ЕДРО. Система пока действует по инерции, но управляемость явно падает. Значит победа очень возможна!

P.S. То, что сейчас запустил Навальный, надо было запускать всем миром против пенсионной реформы. Тогда бы власть точно бы дрогнула и отказалась бы от этой реформы. К сожалению тогда протест был расколот и развивался по комфортному для власти сценарию.