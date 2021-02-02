Как бы научиться уважать государство?

Как известно в России вступил в силу закон о НЕУВАЖЕНИИ к власти, который был подписан В.Путиным. Новый закон о НЕУВАЖЕНИИ власти вносит поправки в статью 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации»). Согласно этим изменениям, если на информационном ресурсе будут обнаружены материалы, «предназначенные для неограниченного круга лиц, выражающие в неприличной форме явное НЕУВАЖЕНИЕ к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ», то доступ к такому ресурсу будет блокироваться Роскомнадзором.

Для граждан, которые распространяют такие материалы, предусмотрена административная ответственность: штраф от 30 до 100 тыс. руб. за первое нарушение, штраф от 100 до 200 тыс. руб. или административный арест до 15 суток — за повторное нарушение. А при дальнейших нарушениях штраф увеличится ещё больше: от 200 до 300 тыс. руб. или арест до 15 суток.

***

При этом, почти ежедневно СМИ сообщают об арестах представителей органов государственной власти за различные преступления, начиная от взяток и заканчивая убийствами. И после этого эти самые представители органов государственной власти требуют к себе уважительного отношения. Здесь вспоминается диалог двух персонажей из романа "Золотой теленок", когда матерый жулик Корейко обращается к разоблачившему его Бендеру с вопросом:

– Чего вы, черт возьми, хотите от меня добиться?

– Того, чего хотел добиться друг моего детства Коля Остенбакен от подруги моего же детства, польской красавицы Инги Зайонц. Он добивался любви. И я добиваюсь любви. Я хочу, чтобы вы, гражданин Корейко, меня полюбили и в знак своего расположения выдали мне один миллион рублей.

И Бендер «любви» добился после того, как предложил Корейко купить у него папку с материалами о его преступлениях:

– Если вы ее не купите, я сейчас же отнесу ее в другое место. Там мне за нее ничего не дадут, ни копейки. Но вы погибнете.

Под другим местом Бендер подразумевал ОГПУ, а жулик Корейко государства боялся, и поэтому был вынужден выдать Остапу требуемый миллион.

***

Примерно по такой же схеме происходила борьба ФБК во главе с Навальным с российскими коррупционерами, только фирма Навального требовала не миллионов, а справедливого наказания жуликам. Но, в отличие от гражданина Корейко, который боялся государства, обвиняемые господа чиновники – сами являются государством. Поэтому их не пугают ни папки, где собран убойный компромат, ни фильмы с демонстрацией их сказочной роскоши. В отличие от Корейко, который обладая миллионным состоянием, вел очень скромный образ жизни, обвиняемые ФБК коррупционеры ни в чем себе не отказывают: дворцы, яхты, собственные острова, футбольные клубы и самое большое богатство – НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ. Поэтому результатом расследования их коррупции – наказанными оказались сами обвинители.