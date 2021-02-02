Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Как бы научиться уважать государство?

Опубликовано 02.02.2021 автором Анцелович Леонид в разделе комментариев 1

суд закон
Как бы научиться уважать государство?

Как известно в России вступил в силу закон о НЕУВАЖЕНИИ к власти, который был подписан В.Путиным. Новый закон о НЕУВАЖЕНИИ власти вносит поправки в статью 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации»). Согласно этим изменениям, если на информационном ресурсе будут обнаружены материалы, «предназначенные для неограниченного круга лиц, выражающие в неприличной форме явное НЕУВАЖЕНИЕ к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ», то доступ к такому ресурсу будет блокироваться Роскомнадзором.

Для граждан, которые распространяют такие материалы, предусмотрена административная ответственность: штраф от 30 до 100 тыс. руб. за первое нарушение, штраф от 100 до 200 тыс. руб. или административный арест до 15 суток — за повторное нарушение. А при дальнейших нарушениях штраф увеличится ещё больше: от 200 до 300 тыс. руб. или арест до 15 суток.

***

При этом, почти ежедневно СМИ сообщают об арестах представителей органов государственной власти за различные преступления, начиная от взяток и заканчивая убийствами. И после этого эти самые представители органов государственной власти требуют к себе уважительного отношения. Здесь вспоминается диалог двух персонажей из романа "Золотой теленок", когда матерый жулик Корейко обращается к разоблачившему его Бендеру с вопросом:

– Чего вы, черт возьми, хотите от меня добиться?

– Того, чего хотел добиться друг моего детства Коля Остенбакен от подруги моего же детства, польской красавицы Инги Зайонц. Он добивался любви. И я добиваюсь любви. Я хочу, чтобы вы, гражданин Корейко, меня полюбили и в знак своего расположения выдали мне один миллион рублей.

И Бендер «любви» добился после того, как предложил Корейко купить у него папку с материалами о его преступлениях:

– Если вы ее не купите, я сейчас же отнесу ее в другое место. Там мне за нее ничего не дадут, ни копейки. Но вы погибнете.

Под другим местом Бендер подразумевал ОГПУ, а жулик Корейко государства боялся, и поэтому был вынужден выдать Остапу требуемый миллион.

***

Примерно по такой же схеме происходила борьба ФБК во главе с Навальным с российскими коррупционерами, только фирма Навального требовала не миллионов, а справедливого наказания жуликам. Но, в отличие от гражданина Корейко, который боялся государства, обвиняемые господа чиновники – сами являются государством. Поэтому их не пугают ни папки, где собран убойный компромат, ни фильмы с демонстрацией их сказочной роскоши. В отличие от Корейко, который обладая миллионным состоянием, вел очень скромный образ жизни, обвиняемые ФБК коррупционеры ни в чем себе не отказывают: дворцы, яхты, собственные острова, футбольные клубы и самое большое богатство – НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ. Поэтому результатом расследования их коррупции – наказанными оказались сами обвинители.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Я исследовал европу! Обнаружил только ж-пу! Я - не то, чтоб очень злой, Просто рифмы нет другой!
--\\\\-DAVOTTOT!! написал 02.02.2021 02:21
"Поэтому их не пугают ни папки, где собран убойный компромат, ни фильмы с демонстрацией их сказочной роскоши. "
- То таки у амерских хусосов "папки" таки лживые, фильмецы идиотские с огрехами перевода и тоже лживые - таки чего им бояться!
Таки а "анцелович", будучи бесноватым гав-ноликом на службе зарут-ежных таки сил - уважать РФ начнет только таки после того, кака РФ его хорошо от-здит - то таки да!
Таки вот материал, который г-да троцкисты с интересом таки прочитают - то таки да...
"Какие бы пропагандистские сказочки не рассказывали про Путина и Си, то они оба &#8211; законно избранные народов и легитимные главы своих стран. А Марка Цукерберга, Джэка Дорси и Джеффа Безоса никто не выбирал.
В результате мы видим, что доказавшая свою несостоятельность и уже проигравшая глобалистская либеро-фашистская модель идет в последний бой, бросая в мясорубку последние резервы.
В США корпоративное &#171;глубинное государство&#187; уже не может соблюдать даже видимость демократии и держится уже исключительно на цензуре, пропаганде, репрессиях и силовиках.
В России их пятая колонна попыталась вывести на улицы &#171;навальныюгенд&#187; (получилось откровенно слабо и жалко). При этом они истерично пытаются травить всех, кто покидает тонущий корабль неолиберализма. На фоне всех их пафосных рассуждений о свободе слова и правах человека выглядит это предельно жалко.
Я не умею во всякие дипломатические формулировки. Поэтому скажу прямо.
1. Навальный и вся его группировка &#8211; предатели Родины, работающие на развал России, утрату ей государственного суверенитета, превращение в бесправную колонию и сырьевой придаток глобалистского &#171;Фининтерна&#187;.
2. &#171;Прекрасная Россия будущего&#187; &#8211; это управляемая оккупационной администрацией территория, ограбляемая транснациональными корпорациями (ТНК). Так, по крайней мере, они планируют и мечтают. Но этим мечтам не суждено сбыться.
3. Мария Певчих &#8211; куратор Навального от МИ-6. Купчик-Волков призывает из Берлина, Гудков и Ходорковский &#8211; из Лондона, подпевалы поменьше &#8211; из Праги или Прибалтики.
4. &#171;ФБК&#187; финансируется с биткойн-кошелька, через который проходят десятки миллиардов долларов. И 29 января они снова получили из-за границы свыше двух миллионов долларов на финансирование беспорядков.
5. Фактически любой, кто поддерживает Навального и выходит на организованные им незаконные акции &#8211; предатель Родины и орудие глобалистов в борьбе против России.
И рассматривать их нужно именно так &#8211; как предателей и янычар, борющихся против России на стороне внешнего врага. Они &#8211; Курбские и Власовы современности.
Выступают они при этом не за &#171;улучшение жизни народа&#187; или &#171;против коррупции&#187;, а в интересах своих иностранных спонсоров. Если Навальный и Купчик (Волков) получают за это деньги, а рядовые участники &#8211; это бесплатное майданное мясо, то суть их действий от этого не меняется. И последующие &#171;я не знал&#187; или &#171;я не хотел&#187; никого волновать не будут." http://trueinform.ru/modules.php?name=Laid&sid=65102
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужно ли разрешать митинги?:
Результаты
Интернет-ТВ
Нефтяники требуют у президента денег на жизнь!
Нефтяники требуют у президента денег на жизнь!
30.01.2021
Совет депутатов рассмотрел вопрос о названии улицы именем Навального
Совет депутатов рассмотрел вопрос о названии улицы...
28.01.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
По справедливости. Рекордная взятка у партии "Справедливая Россия" (0)
Россия просыпается? (0)
Как бы научиться уважать государство? (0)
Нет расправам! (0)
Заместитель главного редактора Mash уволился после публикации сюжетов о "дворце Путина" (3)
Российские миллиардеры за месяц разбогатели почти на $1,5 млрд (2)
Вексельбергу заблокировали на счетах $1,5 млрд из-за санкций США (7)
Путин предложил освободить подростков от уголовной ответственности после примирения сторон (4)
Процессы социального и политического раскола перешли в новое качество (14)
Россиянам пообещали резкое подорожание одежды и техники (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Партия жуликов и воров не одна
Михаил Делягин Михаил Делягин: Навальный LIVE - и прекрасные политические консервы для Кудрина и Касьянова
Михаил Делягин Михаил Делягин: Что приходит на смену рынку: Цивилизация социальных платформ. Принципы и алгоритмы достижения успеха
Михаил Делягин Михаил Делягин: Опыт губернатора Воробьева: отмена прав на жильё
Михаил Делягин Михаил Делягин: Криминал и Минфин потирают руки в надежде на скорую наживу
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss