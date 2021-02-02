Как бы научиться уважать государство?

Как известно в России вступил в силу закон о НЕУВАЖЕНИИ к власти, который был подписан В.Путиным. Новый закон о НЕУВАЖЕНИИ власти вносит поправки в статью 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации»). Согласно этим изменениям, если на информационном ресурсе будут обнаружены материалы, «предназначенные для неограниченного круга лиц, выражающие в неприличной форме явное НЕУВАЖЕНИЕ к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ», то доступ к такому ресурсу будет блокироваться Роскомнадзором.
Для граждан, которые распространяют такие материалы, предусмотрена административная ответственность: штраф от 30 до 100 тыс. руб. за первое нарушение, штраф от 100 до 200 тыс. руб. или административный арест до 15 суток — за повторное нарушение. А при дальнейших нарушениях штраф увеличится ещё больше: от 200 до 300 тыс. руб. или арест до 15 суток.
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При этом, почти ежедневно СМИ сообщают об арестах представителей органов государственной власти за различные преступления, начиная от взяток и заканчивая убийствами. И после этого эти самые представители органов государственной власти требуют к себе уважительного отношения. Здесь вспоминается диалог двух персонажей из романа "Золотой теленок", когда матерый жулик Корейко обращается к разоблачившему его Бендеру с вопросом:
– Чего вы, черт возьми, хотите от меня добиться?
– Того, чего хотел добиться друг моего детства Коля Остенбакен от подруги моего же детства, польской красавицы Инги Зайонц. Он добивался любви. И я добиваюсь любви. Я хочу, чтобы вы, гражданин Корейко, меня полюбили и в знак своего расположения выдали мне один миллион рублей.
И Бендер «любви» добился после того, как предложил Корейко купить у него папку с материалами о его преступлениях:
– Если вы ее не купите, я сейчас же отнесу ее в другое место. Там мне за нее ничего не дадут, ни копейки. Но вы погибнете.
Под другим местом Бендер подразумевал ОГПУ, а жулик Корейко государства боялся, и поэтому был вынужден выдать Остапу требуемый миллион.
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Примерно по такой же схеме происходила борьба ФБК во главе с Навальным с российскими коррупционерами, только фирма Навального требовала не миллионов, а справедливого наказания жуликам. Но, в отличие от гражданина Корейко, который боялся государства, обвиняемые господа чиновники – сами являются государством. Поэтому их не пугают ни папки, где собран убойный компромат, ни фильмы с демонстрацией их сказочной роскоши. В отличие от Корейко, который обладая миллионным состоянием, вел очень скромный образ жизни, обвиняемые ФБК коррупционеры ни в чем себе не отказывают: дворцы, яхты, собственные острова, футбольные клубы и самое большое богатство – НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ. Поэтому результатом расследования их коррупции – наказанными оказались сами обвинители.
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--\\\\-DAVOTTOT!! написал 02.02.2021 02:21
- То таки у амерских хусосов "папки" таки лживые, фильмецы идиотские с огрехами перевода и тоже лживые - таки чего им бояться!
Таки а "анцелович", будучи бесноватым гав-ноликом на службе зарут-ежных таки сил - уважать РФ начнет только таки после того, кака РФ его хорошо от-здит - то таки да!
Таки вот материал, который г-да троцкисты с интересом таки прочитают - то таки да...
"Какие бы пропагандистские сказочки не рассказывали про Путина и Си, то они оба – законно избранные народов и легитимные главы своих стран. А Марка Цукерберга, Джэка Дорси и Джеффа Безоса никто не выбирал.
В результате мы видим, что доказавшая свою несостоятельность и уже проигравшая глобалистская либеро-фашистская модель идет в последний бой, бросая в мясорубку последние резервы.
В США корпоративное «глубинное государство» уже не может соблюдать даже видимость демократии и держится уже исключительно на цензуре, пропаганде, репрессиях и силовиках.
В России их пятая колонна попыталась вывести на улицы «навальныюгенд» (получилось откровенно слабо и жалко). При этом они истерично пытаются травить всех, кто покидает тонущий корабль неолиберализма. На фоне всех их пафосных рассуждений о свободе слова и правах человека выглядит это предельно жалко.
Я не умею во всякие дипломатические формулировки. Поэтому скажу прямо.
1. Навальный и вся его группировка – предатели Родины, работающие на развал России, утрату ей государственного суверенитета, превращение в бесправную колонию и сырьевой придаток глобалистского «Фининтерна».
2. «Прекрасная Россия будущего» – это управляемая оккупационной администрацией территория, ограбляемая транснациональными корпорациями (ТНК). Так, по крайней мере, они планируют и мечтают. Но этим мечтам не суждено сбыться.
3. Мария Певчих – куратор Навального от МИ-6. Купчик-Волков призывает из Берлина, Гудков и Ходорковский – из Лондона, подпевалы поменьше – из Праги или Прибалтики.
4. «ФБК» финансируется с биткойн-кошелька, через который проходят десятки миллиардов долларов. И 29 января они снова получили из-за границы свыше двух миллионов долларов на финансирование беспорядков.
5. Фактически любой, кто поддерживает Навального и выходит на организованные им незаконные акции – предатель Родины и орудие глобалистов в борьбе против России.
И рассматривать их нужно именно так – как предателей и янычар, борющихся против России на стороне внешнего врага. Они – Курбские и Власовы современности.
Выступают они при этом не за «улучшение жизни народа» или «против коррупции», а в интересах своих иностранных спонсоров. Если Навальный и Купчик (Волков) получают за это деньги, а рядовые участники – это бесплатное майданное мясо, то суть их действий от этого не меняется. И последующие «я не знал» или «я не хотел» никого волновать не будут." http://trueinform.ru/modules.php?name=Laid&sid=65102