Путин предложил освободить подростков от уголовной ответственности после примирения сторон

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос об установлении особенностей освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими и представить при необходимости предложения по совершенствованию законодательства", - говорится в поручениях.

Предложения должны быть подготовлены до 1 июня 2021 года. Ответственным назначен Генеральный прокурор России Игорь Краснов, а также Уполномоченный при Президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова.