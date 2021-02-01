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Московский листок

Путин предложил освободить подростков от уголовной ответственности после примирения сторон

Опубликовано 01.02.2021 в разделе комментариев 4

Путин предложил освободить подростков от уголовной ответственности после примирения сторон

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос об установлении особенностей освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими и представить при необходимости предложения по совершенствованию законодательства", - говорится в поручениях.

Предложения должны быть подготовлены до 1 июня 2021 года. Ответственным назначен Генеральный прокурор России Игорь Краснов, а также Уполномоченный при Президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Очередная глупость. Обогащенные многовековой мудростью китайские вожди после событий на площади им.
''Врата небесного спокойствия'', написал 01.02.2021 14:52
чтобы не допустить повторения в будущем, сделали все наоборот. Козлищи - организаторы ''народных волнений'' были вскорости отпущены, и разъехавшись по америкам, сделали там политическую, научную иди коммерческую карьеру. А бараны - непосредственные участники мероприятий огребли по полной и в процессе действа, и после него.
''Учились бы, на старших (4 тыс. лет) глядя''
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как же так написал 01.02.2021 14:50
Чичас расплачусь от умиления. Владим Владимыч озаботился будущим малолеток! Как это трогает - прямо до слез. Многия лета...?
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(без названия)
Ну написал 01.02.2021 14:44
Опять лживая " доброта" игра на публику бездарного актера. Какое примирение сторон, актер украл у детей и молодежи будущие, его в путэрефии нет, охранник или кассир в пятерочки, вот такие лифты умолодежи
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(без названия)
ыкЪ да написал 01.02.2021 14:23
задержанных на митингах это не касается!
вчера в Санкт-Петербурге задержали 11-ти летнюю Варю.
вышла погулять с двумя14-ти летними(оба - январские, разница с Варей в два года),
ввиду того что полиция закрыла центр, митинг пошел не там,
на площади хватали всех подряд, эти - сопротивлялись.
идут прицепом...
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