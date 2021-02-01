Путин предложил освободить подростков от уголовной ответственности после примирения сторон

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Рассмотреть вопрос об установлении особенностей освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими и представить при необходимости предложения по совершенствованию законодательства", - говорится в поручениях.
Предложения должны быть подготовлены до 1 июня 2021 года. Ответственным назначен Генеральный прокурор России Игорь Краснов, а также Уполномоченный при Президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова.
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''Врата небесного спокойствия'', написал 01.02.2021 14:52
''Учились бы, на старших (4 тыс. лет) глядя''
как же так написал 01.02.2021 14:50
Ну написал 01.02.2021 14:44
ыкЪ да написал 01.02.2021 14:23
вчера в Санкт-Петербурге задержали 11-ти летнюю Варю.
вышла погулять с двумя14-ти летними(оба - январские, разница с Варей в два года),
ввиду того что полиция закрыла центр, митинг пошел не там,
на площади хватали всех подряд, эти - сопротивлялись.
идут прицепом...