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Московский листок

Вексельбергу заблокировали на счетах $1,5 млрд из-за санкций США

Опубликовано 01.02.2021 в разделе комментариев 4

Вексельбергу заблокировали на счетах $1,5 млрд из-за санкций США

Американский Минфин заморозил на счетах западных банков более 1,5 млрд долларов, принадлежащих российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу. Об этом бизнесмен рассказал в интервью Forbes. По словам Вексельберга, ему не дали снять со счетов даже несколько миллионов, которые он планировал направить на благотворительные цели, в частности, на борьбу с пандемией в Европе. "Это стало для меня очередным откровением. Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?", - пояснил миллиардер.

По его словам, из-за ограничительных мер с ним перестали общаться те люди, от которых бизнесмен этого не ожидал. По причине санкций юридическим и физическим лицам США запрещается вести любой бизнес с российским миллиардером.

Напомним, Виктор Вексельберг и его группа компаний "Ренова" попали в санкционный список США более двух лет назад. По словам бизнесмена, помимо запрета на ведение бизнеса с американцами и изоляцию от американской финансовой системы, он столкнулся еще с другой проблемой из-за санкций - он не может приехать к дочери и внуку, живущим в Нью-Йорке

Кроме того, он неоднократно высказывал опасение, что из-за ограничительных мер его семья, в том числе родившиеся в США внуки, не смогут унаследовать значительную часть его богатства.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: направить на благотворительные цели,
Андрей Сергеевич написал 01.02.2021 17:07
Дворец ВВП тоже проходил по счету "благотворительность".
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Три варианта.
В лад написал 01.02.2021 16:24
За все заплатит Сколково, продаст свои яйца, продаст яйца Фаберже.
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(без названия)
Клизма для Мизулиной написал 01.02.2021 15:57
ВОт мразища:
1) Наврал про благотворительность
2) Помогает не России, откуда качает ресурсы
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на благотворительные цели, в частности, на борьбу с пандемией в Европе.
-Что это? написал 01.02.2021 15:42
Вот, млин,т варь...
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