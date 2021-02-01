Вексельбергу заблокировали на счетах $1,5 млрд из-за санкций США

Американский Минфин заморозил на счетах западных банков более 1,5 млрд долларов, принадлежащих российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу. Об этом бизнесмен рассказал в интервью Forbes. По словам Вексельберга, ему не дали снять со счетов даже несколько миллионов, которые он планировал направить на благотворительные цели, в частности, на борьбу с пандемией в Европе. "Это стало для меня очередным откровением. Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?", - пояснил миллиардер.

По его словам, из-за ограничительных мер с ним перестали общаться те люди, от которых бизнесмен этого не ожидал. По причине санкций юридическим и физическим лицам США запрещается вести любой бизнес с российским миллиардером.

Напомним, Виктор Вексельберг и его группа компаний "Ренова" попали в санкционный список США более двух лет назад. По словам бизнесмена, помимо запрета на ведение бизнеса с американцами и изоляцию от американской финансовой системы, он столкнулся еще с другой проблемой из-за санкций - он не может приехать к дочери и внуку, живущим в Нью-Йорке

Кроме того, он неоднократно высказывал опасение, что из-за ограничительных мер его семья, в том числе родившиеся в США внуки, не смогут унаследовать значительную часть его богатства.