Российские миллиардеры за месяц разбогатели почти на $1,5 млрд

Совокупное состояние богатейших россиян выросло на 1,37 миллиарда долларов за январь 2021 года, , следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

В список 500 богатейших людей мира вошли 23 россиянина. Сильнее всего из них разбогател глава "Норникеля" Владимир Потанин – его капитал с начала года увеличился на $704 млн и сейчас превышает $30 млрд. Чуть меньше- $672 млн - за январь заработал президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Теперь его активы оцениваются в $18 млрд.

Состояние зампредседателя совета директоров "ФосАгро" Андрея Гурьева увеличилось за месяц на $500 млн, до $5,62 млрд.

Капиталы главы Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова и председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина прибавили $441 млн и $358 млн соответственно.

Вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун разбогател за месяц на $291 млн, до $6,95 млрд.

Член совета директоров LetterOne Holdings, председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил Фридман прибавил $201 млн. Теперь его состояние оценивается в $14,6 млрд.

Состояние некоторых российских миллиардеров с начала года, напротив, уменьшилось. Больше всего потерял председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов — минус $994 млн. Ближайший друг президента России Владимира Путина Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", с начала года обеднел на $145 миллионов до 16,5 миллиарда.

Роман Абрамовича (Evraz) за месяц потерял $126 миллионов. Сейчас его активы оцениваются в $18,3 миллиарда.

Напомним, что реальные располагаемые доходы простых россиян в 2020 году снизились на 3,5%, что стало самым значительным сокращением за последние четыре года. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в 2020 году по сравнению с 2019 году снизились на 3,5%, в IV квартале 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — снизились на 1,7%", - говорится в материалах ведомства.

Реальные доходы жителей России падали с 2014 по 2017 годы. В 2017 году население РФ обеднело на 1,7%, в 2016 - на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%. В 2018 году они показали околонулевой рост (+0,1%), а в 2019 году увеличились на 1%. По итогам 2020 года они отстают на 10,6% от уровня 2013 года, который стал последним годом устойчивого роста доходов.

Также в 2020 году выросло число малоимущих россиян. "В III квартале 2020 года доходами ниже прожиточного минимума располагали 18,8 млн человек, или 12,8% населения страны. По сравнению с III кварталом 2019 года число малоимущих выросло на 1,2 млн человек, или на 0,8 процентных пункта", - отметили в ведомстве.