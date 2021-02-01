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Московский листок

Заместитель главного редактора Mash уволился после публикации сюжетов о "дворце Путина"

Опубликовано 01.02.2021 в разделе комментариев 2

Заместитель главного редактора Mash уволился после публикации сюжетов о "дворце Путина"

Заместитель главного редактора Mash Сергей Титов заявил о своем уходе из издания после публикаций в телеграм-канале сюжетов про "дворец Путина"и интервью с Ротенбергом.

"Я понимаю все про репутацию Mash, понимаю про стыдные вещи, но мы правда делали все, что могли (когда могли). Вписывались за Голунова, люто поддерживали людей в Беларуси. Жили в этой серой зоне и отчаянно боролись за возможность не писать говно. Но там решили по другому. Видосы вы видели сами. Работу талантливых людей, тысячи моих бессонных ночей, лучшую отработку зарубежных происшествий (тут конкурентов у меня нет), все наши переживания просто перечеркнули решения людей в костюмах, которым п***й на журналистов. Я с большой любовью отношусь к холдингу (он идеально относится к сотрудникам), с большим уважением к Максиму, но все это решали не они. А выше - как в еб*чем СССР. И пусть они идут на*уй. Работать в РТ, ВГТРК или Первом я бы никогда не стал. Но людей никто не спросил, они просто взяли и превратили нас в это. Поэтому мне и пришлось отказаться от своей любимой работы. Отдохну, похожу по храмам и буду искать что-то еще более амбициозное", - написал он в своем телеграм-канале.

29 января Mash опубликовал шестиминутный ролик, сделанный, как утверждает издание, во "дворце Путина" под Геленджиком. Репортаж из этого особняка вел главный редактор Mash Максим Иксанов. "Это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства", - говорит он. Дворец, как следует из видео, готов только снаружи. Внутри работы не дошли даже до стадии отделки помещений.

"Несмотря на все сложности, нам все-таки удалось первыми туда попасть", - заявил Иксанов. Как именно удалось это сделать, он не пояснил. На следующий день у Иксанова вышло интервью с бизнесменом Аркадием Ротенбергом, в котором он назвал себя владельцем объекта. По его словам, там будет апарт-отель.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Бедлам написал 02.02.2021 00:33
"Главный редактор Мash,максим иксанов,живет в доме,который принадлежит управлению делами президента,среди его соседей: вице-спикер госдумы алексей гордеев,семья сергея иванова и сыновья премьер-министра мишустина",потому и бетон,что тут непонятного?
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хоть один приличный человек
никон написал 02.02.2021 00:01
В этом про кремлевском гадюшнике нашелся
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