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Московский листок

Нет расправам!

Опубликовано 02.02.2021 в разделе комментариев 0

суд закон
Нет расправам!

Сегодня во всех СМИ больше всего шума стоит по поводу выступлений сторонников Навального и тех репрессий, которые власти применяют по отношению к протестующей молодежи. Причем, в большинстве случаев эти репрессии выдают за политические гонения. Мы тоже считаем, что меры властей совсем неадекватны ситуации, но вот их политическая подоплека совсем не так очевидна. Навальнисты выступают за свободу Навального, но совсем не против самого капитализма. Поэтому власти стоят в позиции защиты больше не государства или конституционного строя, сколько решают задачу охранения лично Владимира Владимировича Путина. Честность и порядочность которого ФБК позволил себе поставить под сомнение. 

Интересно, что в своем рвении силовики тоже проявляют характер: одни испытывают неловкость и даже стыд, что приходится воевать с женщинами и детьми. Другие превращаются в настоящих полицаев, какие были в царской России, а потом пытались вернуться в 1941-45 гг. Так на шествии в культурной столице один молодой, здоровый, закованный в шлем и латы силовик (предположительно росгвардеец) нанес удар ногой тяжелым ботинком в живот 54-летней женщине, которая прямо оттуда попала в больницу.   

Поскольку этот случай сразу стал предметом общего внимания СМИ и общественности, то полицейские начальники немедленно стали извиняться перед потерпевшей, оправдываться перед общественностью и перед своим начальством. Мол, сгоряча, в запотевшем шлеме, думал, что это нападение …Можно бы было и поверить, если бы не другие факты и фактики. Мы ведь помним, как осуждали людей только за то, что в силовика бросили пластиковый стаканчик. Кому-то наступили на ногу, оторвали пуговицу… 

Но ещё хуже то, что полиция позволяет себе не только прямое насилие, но и методы политической провокации и подлога. Так, 7 ноября 2020 года в Тюмени полиция препятствовала коммунистам провести шествие и митинг, без всяких причин захватили и бросили в автобус первого секретаря Обкома РКРП Александра Черепанова и его супругу, доставили в отделение полиции. 

Так и этого оказалось недостаточно. Впоследствии заместитель начальника полиции Тюменской области молодой подполковник Волковицкий В.С. заявил, что во время задержания 71-летний пенсионер Черепанов нанес ему физические увечья. Следственный комитет не заставил себя ждать и очень быстро завел по этому факту уголовное дело, которое уже передано в суд и 28 января состоялось первое заседание. 

В связи с этим хочется спросить и самого Волковицкого, и его начальников: мужики, не стыдно? Ну работа у вас такая, приходится выполнять указания власти, но есть же понятия приличий и порядочности, особенно для мужчин.  

Ленинградская организация РКРП 29 января провела флешмоб с требованием «Нет расправам!» 

Публикуемый здесь текст будет направлен в органы федеральной и местной власти, министру МВД, а также в прокуратуру Тюменской области.



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