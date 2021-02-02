Россия просыпается?

(Причины, социальные силы и возможные последствия протестных действий, начавших в январе 2021 г. в РФ)

Этот текст пишется по горячим следам событий, сразу после серии массовых протестов 23 и 31 января 2021 года. Я не претендую на описание произошедшего. Я предлагаю авторское видение причин и акторов этих выступлений.

Почему?

Почему после долгого затишья (последний раз массовые акции протеста проводились 2 года назад в связи пенсионной реформой, поднявшей выход на пенсию до 65 лет) относительно массовые выступления?

Формальный повод – арест Навального, вернувшегося в Россию и обретшего образ едва ли не мученика – причиной этих выступлений не является. Этот деятель, начавший как националист, выступавший за ограничение миграции и т.п., а потом переформатировавшийся в неолиберального борца с коррупцией, сам по себе мало интересен. Его сделали символом правой оппозиции те, кто его финансировал, кто поставлял ему доступную только спецслужбам информацию и т.п.

Немаловажно другое: то, что за этим деятелем стоит часть российского истэблишмента – и собственников капитала, ориентированных на финансы и посредничество, и отодвинутой на задний план про-глобалистской государственной бюрократии. Стоит за ним и про-либеральный западный истэблишмент.

Впрочем, эта закулиса сама по себе не могла обеспечить выход на улицы очень разных людей. Главная причина в другом: граждане России в большинстве своем погружены в трясину стагнации вот уже не первое десятилетие. После кризиса 2008-2009 гг. экономика РФ то растет на 1-2%, то падает на 1-2%. Доходы большинства не растут. Средняя медианная зарплата в стране 34 000 рублей (меньше 400 евро по официальному курсу, чуть больше 500 по паритету покупательной способности), а около 20 миллионов имеет доходы ниже прожиточного минимума (12 000 рублей или 135 евро в месяц). Пенсионный возраст недавно увеличен на 5 лет. Трудовой кодекс фактически запрещает забастовки…

Дело, однако, не только в тяжелом экономическом положении большинства россиян. Люди устали от того, что их низвели до роли бесправной, пассивной и априори неспособной на социальное творчество массы. Смысл жизни, причем почти для всех слоев российского общества, сегодня сводится к одному: потреблению брендов-симулякров – для «избранных», химических подделок – для «рядовых». Мы в большинстве своем стали такими, но подспудно – уже – не хотим быть такими.

Есть ли в этом пространстве потребительской затхлости место для развития Личности, Культуры? Полуфеодальная бюрократия и корпоративный капитал давят все это, превращая человека в послушную марионетку. А это самоубийственно для человека и как следствие – разрушительно для общества.

Еще несколько лет назад возрождавшееся чувство гордости страной, вызванное относительно независимым внешнеполитическим курсом, служило неслабым основанием для поддержки патерналистского руководства. Но этот кредит заканчивается. Большинство ждет от государства решения самых главных проблем: роста качества жизни большинства, технологического и экономического развития, социальной справедливости и – не вполне осознанно – превращения в субъекта общественно-политической жизни. Люди устали быть быдлом и жить только для того, чтобы выжить. Или, как максимум, купить.

Последнего – обретения субъектности – требует меньшинство. Но подспудно стремится к этому – большинство.

За что?

Протестные акции в разных регионах России были очень разными. В нескольких крупнейших мегаполисах, преимущественно, в Москве, это была молодежь. В регионах было немало людей старшего возраста, даже сторонников Коммунистической партии Российской Федерации, лидеры которой официально протесты не поддержали. Реально оппозиционно настроенных граждан в РФ сегодня много больше, чем тех, кто вышел на площади и улицы. Но большинство пока молчит. Почему?

Безусловно, свою роль сыграл страх оказаться арестованным (по неофициальным данным после акций 23 января задержано более 2 000 человек). Но главное даже не в этом.

Главное в том, что стремящаяся стать лидером протестов либеральная оппозиция не имеет поддержки большинства. Подчеркну: речь идет не о гражданских и социальных правах, а неолиберальных политиках. Подавляющее большинство граждан нашей страны помнит, как в 1993 как бы либерал Ельцин (президент РФ в первой половине 1990-х) приказал стрелять из танков по первому демократически избранному парламенту страны. Помнит, как разгоняли дубинками демонстрации, а потом убили, ранили, репрессировали тысячи человек, пытавшихся защищать Верховный Совет. Мы помним, что тогда либеральные «реформы» привели даже не к стагнации, как сейчас, а катастрофической разрухе – спаду производства на половину, доходов – на треть.

Более того, практики США (в первую очередь – массовые протесты против расизма и угнетения и их жестокое подавление), Западной Европы (борьба Желтых жилетов и водометы, газ, дубинки на улицах Парижа) и т.п. показывают, что характерная для неолиберальной модели капитализма «демократия для немногих» (Майкл Паренти) – это система манипулирования, где большинство является марионеткой в первую очередь – капитала, во вторую – силовиков. Менять российскую модель с доминированием силовиков и подчиненной ролью капитала, на то же самое, но в другом порядке, большинство наших граждан не хочет. В России в этом случае говорят: «хрен редьки не слаще».

Выступать в поддержку либеральных лидеров россияне не будут. Они вышли на акции в большинстве своем чтобы сказать нет. Позитивных лозунгов было мало (не считать же ими портреты Навального в руках инициаторов акций в Москве и еще нескольких городах) и они были предельно абстрактны…

Так кто же тогда вышел?

Кто?

Ни у автора этих строк, ни у кого-либо иного из известных мне экспертов нет готовой статистики. Есть наблюдения, свидетельства и результаты анализа. Вышли очень разные люди. Главным образом – относительно обеспеченные жители Москвы (в этом городе доходы в 3 раза выше, чем в среднем в РФ) и еще нескольких мегаполисов, причем преимущественно – молодежь, студенты, а то и подростками 15-16 лет. В регионах, как я уже отметил, акции были гораздо менее многочисленные и молодежи было меньше.

Кто-то (особенно из молодых) пришел потому что это «круто»: можно разместить в сети фото рядом с полицейским или попасть в новости… Да и массированная пропаганда участия в акциях в сетях, идущая и изнутри, и извне страны, сыграла свою роль. Ресурсы на раскрутку новоявленного «либерального лидера» были затрачены и в РФ, и на Западе огромные.

Кто-то пришел потому, что реально разделяет либеральные ценности – индивидуализм, частная собственность, рынок, формальная свобода – и уверен, что уже он-то (или она-то) в условиях этой иллюзорной свободы будет успешен(а), востребован и т.д. и т.п. Эта иллюзия наиболее типична для студенчества столицы и мегаполисов и она неслучайна. С одной стороны, эта часть российской молодежи получает образование, основанное на неолиберальных догмах, буйствует в неолиберальной виртуальной среде и ноленс-воленс исповедует неолиберальную идеологию часто даже не осознавая этого. С другой стороны, у них действительно есть шанс: в неолиберальной среде они скорее станут успешными фрилансерами, чем в сегодняшней полуфеодальной России. Но шанс призрачный, ибо получат они не свободу, а ее иллюзию, станут не индивидуальностями, а рабами. Только не чиновников, а корпораций. Впрочем, они уже подчинены идейному и культурному манипулированию – нет, не Запада. Корпоративного капитала и тотального рынка, которые навязывают стандарты общества симулятивного потребления.

Но есть и те, кто пришел бороться за свободу. Пусть только буржуазную. Пусть только свободу от – от авторитаризма, от феодального произвола коррумпированных чиновников… Пришел в надежде, что этот протест откроет дорогу к честным выборам, реальной свободе слова, возможности участвовать в решении проблем своей страны. С этими надеждами на улицы вышли и немногочисленные искренние либералы, и небольшая часть левых.

Большинство же – повторю это как рефрен – вышло потому, что чувствует: так дальше жить нельзя. Здесь, однако, встает вопрос: а что вместо?

Иллюзорные надежды.

Проблема заключается в том, что в случае успеха этих протестов, организованных этими (неолиберальными) лидерами, те, кто их инициировал построят систему не менее жесткую в политическом отношении, не более (а скорее всего, менее) эффективную экономически и еще более несправедливую социально.

Иллюзорна и надежда левых «перехватить» протест, повести его в направлении борьбы не только за формальные свободы, но и за социальное освобождение, за социальную справедливость, за социализм. Пока, в данной конкретной ситуации на данный момент – не получится. Мы пока слабы. Масса на улицах не наша. Ленинская теория – начать с буржуазно-демократических свобод и идти к социализму – в данном случае не работает: другой тип капитализма, другой расклад социальных сил, хотя внешне РФ начала 21 века весьма напоминает Российскую империю начала 20-го.

Но завтра ситуация может измениться. И очень быстро. Причину я обозначил в самом начале: российская экономика-политическая система не развивается уже не первое десятилетие. Люди в большинстве своем выживают. От нас отчуждена возможность быть творцами своей жизни, ну или хотя бы по человечески жить, не превращаясь в жвачное животное, которому к тому же вместо сочной травы дают сухую солому. К этому изменению надо готовиться, работать там, где концентрируются люди, готовые к конструктивным совместным действиям – в профсоюзах, объединениях учителей и медиков, социальных движениях. Что собственно мы – левые России – и стараемся делать.

К сожалению, не все. Есть те, для кого главное – игра в выборы. Но это тема для другого текста.

PS. То, что написано в этом тексте, возможно, устареет буквально через несколько дней. И я буду рад этому. Но боюсь, что этого не произойдет. Летом прошлого года я почти то же самое писал о протестах в Белоруссии. Картина повторяется. Подспудно в постсоветском пространстве назревает глубокий кризис. Но взрыва пока нет….