По справедливости. Рекордная взятка у партии "Справедливая Россия"

Мосгорсуд начал разбирательство по существу уголовного дела о получении взяток на рекордную для России сумму более 3 млрд руб. депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия» Вадимом Белоусовым.

По версии обвинения, незаконный сбор средств осуществлялся своеобразным методом «семейного подряда»: теща политика получала деньги из рук в руки в Челябинске, а его жена в Москве пользовалась услугами банка — из своей ячейки, регулярно пополняемой дарителями, дама инкассировала ежемесячно по 10 млн руб.

В Госдуму Белоусов попадал дважды: в 2011 году от ЕР, а в следующий созыв уже от СР.

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ЕР небезызвестный Навальный назвал "партией жуликов и воров", прозвище прижилось. Но разве другие парламентские партии лучше? Да и с чего бы им, если разницы-то никакой - сегодня можно быть депутатом ЕР, а назавтра, не меняя риторики и выражения лица, перейти в СР. Или в КПРФ. Или в ЛДПР. И наоборот.

Ну а если вы кадры черпаете из "партии жуликов и воров", то и сами становитесь немножко и жуликами, и ворами. Нет?

Кстати, сейчас в СР доолжны сказать спасибо т.Белоусову, поскольку после объединения с "Патриотами России" и "За правду" ожидается небольшая давка в очереди за проходными местами в партийных списках. Там не много проходных, тесно. И товарищ Белоусов вот местечко освободил, пусть и вынужденно.

В момент оглашения объединения Сергей Миронов сказал: "Сегодня я не ошибусь, если скажу, что у нашего народа кроме запроса на справедливость есть еще огромный запрос на правду. Люди устали от лжи. И огромный запрос на патриотизм".

Манифест в паноптикуме

А про честность и бескорыстие не сказал. Видно, нет пока такого запроса в российской политике... Некогда. Воруют.

А.Б.