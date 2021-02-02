Как изгнать мысли, вызывающие нищету?

НАДВИГАЕТСЯ СОЦИАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА!

Мы уже неоднократно писали о надвигающейся на Сахалин социальной катастрофе. Данная катастрофа вызвана не непреодолимыми природными силами, не наложенными на РФ санкциями и даже не ковидом. Причина гораздо проще и страшнее – обычная при капитализме алчность и бесхозяйственность господ-собственников. Данные дефективные (или если верить теории либерализма - эффективные) ребята эксплуатировали оставшуюся со времён Советского Союза инфраструктуру в максимальном режиме, безо всякого ремонта. А когда это закономерно привело к аварии, сказали — извините, ребята, добыча останавливается.

Чем должны заниматься нефтяники, а также работники смежных предприятий? Впрочем, после того, как независимый профсоюз нефтяников РН-СМНГ МПРЭО (профобъединение СПР) начал задавать неудобные вопросы, у начальства нашлись ответы. «Выяснилось», что останавливают работу не в связи с аварией, а в связи с соглашением, подписанным РФ в рамках «ОПЕК», и что у работников всё будет хорошо.

Правда, дать гарантии не на словах, а в письменной форме господа почему-то отказались. Кроме этого, началось давление на членов профсоюза. Правоохранители хватали и штрафовали работников за участие в акциях протеста. Угрожали возбуждением уголовных дел. Служба безопасности (причём, и своя, и свезённая со всей РФ) запугивала людей на работе, угрожала, что если они не выйдут из независимого профсоюза, их не только уволят с нефтянки, но и не возьмут на работу больше нигде.

УНИЧТОЖАТЬ ЛУЧШЕ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ!

Итак, 29 января 2021 года, Оха и Ноглики. Последние события. По информации руководителя первичной организации "РН-Сахалинморнефтегаз" Сергея Гусева — остановлена работа на Охинском мехзаводе (предприятие-смежник «Сахалинморнефтегаза», работает 180 человек). В настоящее время работники Мехзавода отправлены в отпуск. Также в распоряжение профсоюза появилась информация о разделении «Сахалинморнефтегаза» на множество мелких юридических лиц. Зачем это делать? Зачем, когда всё и так плохо, увеличивать затраты на руководство и бухгалтерию?

Ответ на подобный вопрос российскому рабочему движению известен, и он крайне неприятен. В «хорошие» времена (впрочем, это не про «Сахалинморнефтегаз» сегодня) так делают, чтобы через расторжение и повторное заключение трудового договора понизить работнику зарплату и (или) ухудшить условия труда. В плохие времена так делают, потому что по частям сокращать трудовой коллектив проще.

НЕ ПОДДАВАТЬСЯ НА ПРОВОКАЦИОННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ!

Сергей Гусев направил обращение к депутатам Сахалинской областной думы, в котором говорится следующее:

«При изучении данного документа (письма вице-президента "Роснефти", о разделении «Сахалинморнефтегаза) возникло множество вопросов, которые просят безотлагательного решения. В коллективах СМНГ у работников появляется тревога и волнение, которые напрямую связаны с их благополучием и занятостью. По имеющейся информации, работники отправлены в отпуска, идет разбивка одной организации на мелкие юридические лица, что негативно может сказаться на сохранении трудового коллектива и рабочих мест.

Прошу содействия в создании комиссии по разработке планов по выработке единого подхода решения этой проблемы, куда должны войти: губернатор Сахалинской области, депутаты Сахалинской областной думы, работники "РН-Сахалинморнефтегаз" в лице нового генерального директора Таран И.А., профсоюзные организации ООО "РН-СМНГ", делегаты рабочих коллективов "РН-Сахалинморнефтегаз". Считаю необходимым организовать встречу с рабочими коллективами "РН-СМНГ", что позволит снять социальное напряжение в обществе, как у работников "РН-СМНГ", так и у населения Охинского и Ногликского районов».

Депутаты обратились с данной инициативой к губернатору. Губернатор изволит игнорить. Иван Таран, новый директор «Сахалинморнефтегаз», рассылает по прессе заявления, в которых заявляется, что:

"В ответ на опубликованные сообщения в ряде региональных СМИ от имени тех, кто даже не является работником "Сахалинморнефтегаза" или сервисных предприятий, с которыми взаимодействует Общество, хочу отметить, что все эти заявления не соответствуют действительности.

На текущий момент в Общество официально не поступало ни одного журналистского запроса, ни одного официального обращения от депутатов.

…Как я уже ранее заявлял, слухи об увольнениях несостоятельны…

…Обращаюсь ко всем сотрудникам коллективов и членам их семей — нам предстоит большая работа, поэтому убедительная просьба не поддаваться провокационным заявлениям….»

Напоминаем, нефтяникам самим бы хотелось не поддаваться провокационным заявлениям. Но окружающая нефтяников действительность постоянно напоминает им, что «провокационные заявления» могут соответствовать истине. И ещё, как мы писали, им хотелось бы юридически правильно оформленных письменных гарантий. А их нет.

ТОЛЬКО ПОД КРАСНЫМ ФЛАГОМ!

Что тут ещё можно сказать? Интернет сейчас наполнен психологическими и парапсихологическими статейками о том, как человеку выгнать из себя мысли и привычки, привлекающие нищету.

Советы - это, конечно, хорошо. Только вот проблема – гнать мысли нужно не из той головы. Мысли ввергающие работника в нищету обычно зарождаются не в голове самого работника, а в голове его начальника. Причем, что характерно, если сам работник после банкротства предприятия (заказного, вызванного хищнической эксплуатацией инфраструктуры и т.д.) впадает в нищету (ну или по крайне мере получает много проблем на несколько месяцев – несколько лет), то вот начальник подымается на очередную ступень благосостояния. И как после этого можно выбить из его высокой головы подобные мысли?

Опыт истории показывает – очень просто! Только это лучше делать вместе и под красным флагом!