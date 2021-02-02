Судья Симоновского суда будет держать в руках судьбу не Навального, а Путина

Конечно, Навального посадят, всплеск выступлений против власти так или иначе в какой-то краткосрочной перспективе будет подавлен. Патрушев, Бортников, Золотов с Бастрыкиным смоют с себя кровь с грязью и доложат, что порядок в стране восстановлен и можно править, как раньше. Но на самом деле, всё уже изменится. Одержанная «победа» окажется пирровой. Общественные настроения меняются не в пользу власти и эта тенденция в результате «победы» значительно ускорится.

Власть, выливая мегатонны пропагандисткой грязи на выступившую против неё часть общества, сама занимается политизацией населения, а любая политизация работает против власти. Наивные, но теперь уже политизированные люди, отметив «победу» над «предателем» Навальным уже завтра зададут вопросы самой власти. «Предателей» задавили, а живем всё хуже. А, что такого вообще сделал этот Навальный и почему он «предатель»? В течении нескольких месяцев более инертная масса дорастет до уровня сознания уже восставшей части общества. В другою сторону движение общественного сознания уже невозможно.

Следующий всплеск выступлений против путинской хунты можно ожидать уже осенью, и он значительно расширится за счет неизбежного ухудшения экономической ситуации. Глобальный экономический кризис никуда не делся и продолжает раскручиваться несмотря на титанические усилия Федеральной резервной системы США, пытающейся остановить глобальный крах капитализма, в том числе и российского. В повестке дня одновременно инфляция с биржевым крахом, а это такая штука, которую уже невозможно залить деньгами, как это сделали с биржевым крахом начала 2020 года. Так что глобальная экономическая катастрофа спешит на помощь.

P.S Между тем, посмотрите, как на самом деле слаба хунта и как просто её может обрушить всего один человек. И я сейчас не о Навальном. Вот только представьте, что завтра какой-то судья Симоновского суда вдруг поборет страх, пошлет всех к черту и освободит Навального. Он не только заработает себе славу, всеобщее уважение и гарантированное будущее, но и поставит хунту буквально на грань краха. Что можно сделать судье? Над ним невозможно расправиться, тем более демонстративно и сразу. Сначала хунта впадет в ступор, потом попытается сделать вид, что это было её политическое решение, что это она так решила, а не судья. Но едва ли это уже поможет. Станет очевидно, что хунту можно просто послать и она ничего не сможет сделать и дальше всё посыплется. Члены хунты ужасно бояться такого «предательства», потому что это будет сразу шах и мат. Эти люди живут в аду, когда они вынуждены никому не верить и всех бояться. То есть хунта дает приказ судье, запугивает его, обещает награду, но завтра в зале суда, как ни крути, хунта будет находиться в его руках, и только он будет решать подчиниться или послать их к черту и тем самым уничтожить.