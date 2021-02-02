Прежде, чем встать в строй, стоит прислушаться к внутреннему голосу

Известно, что человек — существо стадное: с рождения и до старости мы зависим от других, повторяем других, учимся у других, подражаем другим… Это естественно и неизбежно. Если присмотреться, оригинального-то в каждом из нас — кот наплакал.

И, вместе с тем, согласитесь: начиная с определенного возраста каждый (скажем мягче — многие) начинают тяготиться своей безликостью. Подростки бунтуют против родителей, юноши — против общества.

Но, заметьте, и бунтуем-то мы обычно в стае. Что поделаешь, мы ведь из семейства гоминид — вместе с шимпанзе и бонобо. Родство обязывает.

Впрочем, чем старше мы становимся, тем больше в нас от самих себя — собственных мыслей, чувств, опыта.

И стыдно бывает вспоминать самые откровенные проявления стадности.

Вот так мне стыдно вспоминать, как на Первом съезде народных депутатов России я проголосовал за избрание Ельцина Председателем Верховного Совета.

Ведь не хотел этого делать, все нутро противилось, чувствовал, что этот человек причинит зло и моей стране, и моей семье, и мне лично.

И, все-таки, уговорили друзья-демократы: «у нас нет другого выхода», «он будет нашим тараном», сакраментальное «кто если не ОН».

Сломался и проголосовал.

И хотя я быстро понял, что совершил ошибку, и сделал все возможное, чтобы ее исправить и остановить этого человека, было уже поздно — он набрал обороты и, разрушая все на своем пути, вскарабкался на самую вершину пирамиды власти. И подмял под себя все государство.

Так и живем подмятыми.

Но многие из тех, кто «сплотился» тогда вокруг Бориса Николаевича, продолжают твердить: «Золотой был «дедушка», вот только с наследником ошибся». Ну, что же, они в своем праве: каждый выбирает кумира по себе.

Только не удивляйтесь, духовные дети Ельцина, что есть какой-то «странный народ», который не разделяет ваших взглядов и упорно не хочет за вас голосовать. Коллективный инстинкт самосохранения не позволяет. Нет у ельцинизма политического будущего в России - никогда и вообще. Как нет и самого «ельцинизма». Есть только неуемная жажда власти и полное в ней забытье.

Но пока Семья вертится вокруг власти, входит в нее, обласкана ею. И это тоже вводит в недоумение многих.

А для того, чтобы вышли протестовать на улицу искомые миллионы с криками «кто если ли не ОН» - как тогда, в ранних, «святых» девяностых, нужно, чтобы исчезли с полок продукты, перестали платить зарплаты, пенсии задерживались на несколько месяцев, а спецслужбы разбежались. Интересно, когда власть до этого доведет? Точно не сегодня.

Это я к тому, что хоть мы из семейства гоминид, а все-таки — люди.

Хотя и в стае, а все-таки — личности.

Да, есть ситуации общего дела (и с заглавной и с прописной букв), когда плечом к плечу, след в след.

Но даже в этих случаях прежде, чем встать в строй, стоит прислушаться к внутреннему голосу.

И если каждый из нас перестанет бояться быть особенным, быть человеком, может и государство наше постепенно очеловечится.