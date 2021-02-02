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Московский листок

Падение российской экономики в 2020 году оказалось рекордным с 2009 года

Опубликовано 02.02.2021 в разделе комментариев 0

Падение российской экономики в 2020 году оказалось рекордным с 2009 года

Падение российской экономики по итогам 2020 года составило 3,1% ВВП, что является худшим результатом с 2009 года. Об этом говорится в сообщении Росстата.

По данным ведомства, негативное влияние на экономику оказали ограничительные меры, введенные для борьбы с пандемией коронавируса и падение мирового спроса на энергоресурсы.

Отмечается, что больше всего пострадали отрасли, ориентированные на обслуживание населения: гостиницы и рестораны (минус 24,1%), учреждения культуры и спорта (минус 11,4%), предприятия транспорта (минус 10,3%), а также организации, оказывающие прочие услуги населению (минус 6,8%).

Кроме того, на динамику ВВП в минувшем году повлияло снижение внутреннего конечного спроса (минус 5%) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (минус 13,7%) по сравнению с экспортом (минус 5,1%).

Также на сразу 8,6% упали расходы домашних хозяйств на конечное. В Росстате связывают это с падением потребительского спроса, преимущественно - на непродовольственные товары и услуги.

Отметим, что рекордное падение экономики никоим образом не отразилось на благосостоянии российских миллиардеров, которые только за январь текущего года увеличили свое состояние в совокупности почти на $1,5 млрд.

Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, сильнее всего из них разбогател глава «Норникеля» Владимир Потанин – его капитал с начала года увеличился на $704 млн и сейчас превышает $30 млрд. Чуть меньше- $672 млн - за январь заработал президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Теперь его активы оцениваются в $18 млрд.

Состояние зампредседателя совета директоров «ФосАгро» Андрея Гурьева увеличилось за месяц на $500 млн, до $5,62 млрд.

Капиталы главы Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова и председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина прибавили $441 млн и $358 млн соответственно.

Вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун разбогател за месяц на $291 млн, до $6,95 млрд.

Член совета директоров LetterOne Holdings, председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил Фридман прибавил $201 млн. Теперь его состояние оценивается в $14,6 млрд.

 



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