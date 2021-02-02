Симоновский суд перенесли в Мосгорсуд, А что не в Химки?

Симоновский районный суд Москвы проведет выездное заседание по рассмотрению ходатайства ФСИН о замене Алексею Навальному условный срок на реальный. Заседание должно состояться 2 февраля в Мосгорсуде в 10.00, такое решение было принято из-за большого количества заявок журналистов на аккредитацию.
При этом журналистов с камерами не пропустят за забор суда — в здание смогут войти только пишущие корреспонденты.
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Нет, а что не в Химки? Там ОВД просторное, помещение новое. Ну и вроде как намоленное.
Нет, здание Мосгорсуда мощно укреплено, и забор там нешуточный...
В свое время для суда над нацистами выбрали дворец правосудия в Нюрнберге по одной нехитрой причине - там тюрьма соединена со зданием суда крытым переходом. То есть было трудно попытаться освободить нацистских руководителей - не надо забывать, что война только кончилась, и в Германии находились миллионы воевавших мужчин, и горы оружия - попытка освободить нацистов была вполне реально предсказуемой.
Так у нас что, война?
У нас судят главу Рейха, шпиона трех разведок, Емельку Пугачева - или мелкого уголовника, что-то подтырившего в парфюмерной компании? Вы там определитесь, а то Ротенбергов не хватит каждый раз делать каминг-ауты.
Но особенно восхищает практика перекрытий районов города по полному произволу. Захотели и перекрыли. Сейчас в район Мосгорсуда пропускают жителей только по прописке...
А как же статья конституции?
Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
А мы теперь даже по столице совобно передвигаться не можем. Аусвайс, хенде хох, нихт шиссен...
Так кто победил-то тогда, в 45-м? Похоже, что не мы...
А.Б.
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На пеньке пролосовал и написал 02.02.2021 13:01
Вадек написал 02.02.2021 12:49
хахахахахахахахаха написал 02.02.2021 12:45
Странная картина написал 02.02.2021 12:33
Первым должно идти "ХАЛЬТ!", "хенде хох" - вторым, далее, по всей видимости, "Аусвайс"... только вот кто же это у вас будет лепетать "нихт шиссен"? Надо полагать, те, кто на свою голову попробует проверить Аусвайсы у "совобно" передвигающихся по столице поклонников Берлинского вора.
сахалинец написал 02.02.2021 12:33