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Московский листок

Симоновский суд перенесли в Мосгорсуд, А что не в Химки?

Опубликовано 02.02.2021 в разделе комментариев 5

суд закон
Симоновский суд перенесли в Мосгорсуд, А что не в Химки?

Симоновский районный суд Москвы проведет выездное заседание по рассмотрению ходатайства ФСИН о замене Алексею Навальному условный срок на реальный. Заседание должно состояться 2 февраля в Мосгорсуде в 10.00, такое решение было принято из-за большого количества заявок журналистов на аккредитацию.

При этом журналистов с камерами не пропустят за забор суда — в здание смогут войти только пишущие корреспонденты.

***

Нет, а что не в Химки? Там ОВД просторное, помещение новое. Ну и вроде как намоленное.

Нет, здание Мосгорсуда мощно укреплено, и забор там нешуточный...

В свое время для суда над нацистами выбрали дворец правосудия в Нюрнберге по одной нехитрой причине - там тюрьма соединена со зданием суда крытым переходом. То есть было трудно попытаться освободить нацистских руководителей - не надо забывать, что война только кончилась, и в Германии находились миллионы воевавших мужчин, и горы оружия - попытка освободить нацистов была вполне реально предсказуемой.

Так у нас что, война?

У нас судят главу Рейха, шпиона трех разведок, Емельку Пугачева - или мелкого уголовника, что-то подтырившего в парфюмерной компании? Вы там определитесь, а то Ротенбергов не хватит каждый раз делать каминг-ауты.

Но особенно восхищает практика перекрытий районов города по полному произволу. Захотели и перекрыли. Сейчас в район Мосгорсуда пропускают жителей только по прописке...

А как же статья конституции? 

Статья 27 

1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.

А мы теперь даже по столице совобно передвигаться не можем. Аусвайс, хенде хох, нихт шиссен...

Так кто победил-то  тогда, в 45-м? Похоже, что не мы...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
На пеньке пролосовал и написал 02.02.2021 13:01
Да пюлювали кремлесидельцы на какую-то, панимашь, конституцию - эту филькину грамоту для лохтората!
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лохи
Вадек написал 02.02.2021 12:49
Георгий Федоров,это агент Путина.
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Re: Нихт шайссен, херр редактор
хахахахахахахахаха написал 02.02.2021 12:45
А что ж ты каждый раз раскладываешь свое "шайссе" по разным веткам?
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Нихт шайссен, херр редактор
Странная картина написал 02.02.2021 12:33
"Аусвайс, хенде хох, нихт шиссен" - где логика, херр Баранов?
Первым должно идти "ХАЛЬТ!", "хенде хох" - вторым, далее, по всей видимости, "Аусвайс"... только вот кто же это у вас будет лепетать "нихт шиссен"? Надо полагать, те, кто на свою голову попробует проверить Аусвайсы у "совобно" передвигающихся по столице поклонников Берлинского вора.
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Там в Кремле все вообщзе разум потеряли?
сахалинец написал 02.02.2021 12:33
А под этим окном следующее: "От плохого - к хорошему. Ряд важных показателей в России уже восстановлен: Президент требует большего" regnum.ru Это что, откровенное издевательство? От плохого к хорошему - это от выступлений в поддержку Навального к посадке Навального? Откровенное глумление над населением России это есть национальная идея Путина и его олигархов?
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