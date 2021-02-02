Симоновский суд перенесли в Мосгорсуд, А что не в Химки?

Симоновский районный суд Москвы проведет выездное заседание по рассмотрению ходатайства ФСИН о замене Алексею Навальному условный срок на реальный. Заседание должно состояться 2 февраля в Мосгорсуде в 10.00, такое решение было принято из-за большого количества заявок журналистов на аккредитацию.

При этом журналистов с камерами не пропустят за забор суда — в здание смогут войти только пишущие корреспонденты.

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Нет, а что не в Химки? Там ОВД просторное, помещение новое. Ну и вроде как намоленное.

Нет, здание Мосгорсуда мощно укреплено, и забор там нешуточный...

В свое время для суда над нацистами выбрали дворец правосудия в Нюрнберге по одной нехитрой причине - там тюрьма соединена со зданием суда крытым переходом. То есть было трудно попытаться освободить нацистских руководителей - не надо забывать, что война только кончилась, и в Германии находились миллионы воевавших мужчин, и горы оружия - попытка освободить нацистов была вполне реально предсказуемой.

Так у нас что, война?

У нас судят главу Рейха, шпиона трех разведок, Емельку Пугачева - или мелкого уголовника, что-то подтырившего в парфюмерной компании? Вы там определитесь, а то Ротенбергов не хватит каждый раз делать каминг-ауты.

Но особенно восхищает практика перекрытий районов города по полному произволу. Захотели и перекрыли. Сейчас в район Мосгорсуда пропускают жителей только по прописке...

А как же статья конституции?

Статья 27

1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.

А мы теперь даже по столице совобно передвигаться не можем. Аусвайс, хенде хох, нихт шиссен...

Так кто победил-то тогда, в 45-м? Похоже, что не мы...

А.Б.