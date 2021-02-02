Германия предложила арестовать активы российских олигархов

Евросоюз должен наложить арест на активы тех российских "олигархов, которые в чрезвычайной мере обогатились посредством коррупции", заявил член внешнеполитического комитета бундестага от фракции "Союз-90" / "зеленые" Юрген Триттин, передает DW. По его словам, санкции ЕС должны быть направлены не на экономику России, а на высший слой российской элиты.

"Я твердо верю, что если вы хотите учесть (позицию) Алексея Навального и законные интересы российского народа, не следует говорить о дополнительных - по всей вероятности, бесполезных - санкциях в отношении России", - заявил германский политик. По его мнению, обсуждать необходимо именно адресные ограничительные меры.

"Это было бы действительно разумное решение по санкциям", - подчеркнул Триттин.

Ранее внешнеполитический эксперт фракции "зеленых" в бундестаге Омид Нурипур (Omid Nouripour) высказал мнение, что в связи с арестом Алексея Навального Германия должна окончательно отказаться от строительства газопровода "Северный поток - 2". Кроме того, германское правительство практически в ультимативной форме потребовало освободить российского оппозиционера и всех задержанных на акциях в его поддержку.