Председатель Симоновского суда, где рассматривается дело Навального, подал в отставку

Председатель и судья московского Симоновского районного суда, рассматривающего требование ФСИН о замене условного срока Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный, подал в отставку.
Заявление о прекращении полномочий Вячеслава Детишина квалификационная коллегия судей Москвы рассматривала 28 января. Его полномочия в случае положительного решения коллегии прекратятся 1 марта.
В повестке говорится, что Детишин подал письменное заявление об уходе. Текст решения пока не опубликован.
Детишин возглавлял суд с 2015 года.
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