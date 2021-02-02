Председатель Симоновского суда, где рассматривается дело Навального, подал в отставку Председатель и судья московского Симоновского районного суда, рассматривающего требование ФСИН о замене условного срока Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный, подал в отставку. Заявление о прекращении полномочий Вячеслава Детишина квалификационная коллегия судей Москвы рассматривала 28 января. Его полномочия в случае положительного решения коллегии прекратятся 1 марта. В повестке говорится, что Детишин подал письменное заявление об уходе. Текст решения пока не опубликован. Детишин возглавлял суд с 2015 года.



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