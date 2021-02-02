ФСИН попросила посадить Навального на 3,5 года

Представитель управления ФСИН по Москве на выездном заседании Симоновского суда просил суд отменить оппозиционеру Алексею Навальному условное наказание по "делу Ив Роше" и заменить его реальным сроком в виде трех с половиной лет.

"В связи с многократным нарушением правил условного осуждения, прошу суд отменить условное наказание Навальному и исполнить реальное наказание в виде трех лет шести месяцев колонии общего режима", - цитирует ТАСС представителя ФСИН.

Ранее представитель ведомства утверждал, что Навальный допустил 60 нарушений общественного порядка после условного приговора.