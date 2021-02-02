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Московский листок

У Мосгорсуда, где рассматривают дело Навального, задержали 127 человек

Опубликовано 02.02.2021 в разделе комментариев 0

У Мосгорсуда, где рассматривают дело Навального, задержали 127 человек

У здания Мосгорсуда, где сегодня решается вопрос о замене условного наказания оппозиционеру Алексею Навальному на реальное, задержали 127 человек, сообщает "ОВД-Инфо". Отмечается, что, среди задержанных как минимум четыре журналиста.

Сторонники Алексея Навального начали собираться в районе здания Мосгорсуда еще до прибытия оппозиционера. Силовики оградили подъезд к зданию, ближайшие дворы, а также ограничили движение транспорта. Подойти к зданию суда практически невозможно - пускают только аккредитованных журналистов, участников процессов и посольские автомобили. Задержания, в основном происходят возле ближайшей к Мосгорсуду станции метро "Преображенская". Также силовики начали выставлять оцепление в районе метро "Китай-город".

Напомним, 2 февраля в Мосгорсуде началось выездное заседание Симоновского районного суда, который рассмотрит ходатайство о замене основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному условного срока на реальный из-за нарушения осужденным правил испытательного срока по делу "Ив Роше". С 19 января оппозиционер находится под арестом в СИЗО "Матросская Тишина".

 



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