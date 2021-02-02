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Московский листок

В российских школах появятся "политруки"

Опубликовано 02.02.2021 в разделе комментариев 0

В российских школах появятся "политруки"

Во всех регионах России уже в 2022 году пройдут конкурсы на должности советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

По его словам, такой конкурс уже реализуется в десяти пилотных регионах, и уже с 1 марта ставки советников-воспитателей появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе.

Подготовкой проекта занимается Российское движение школьников. Оно было учреждено в 2015 году по указу президента Путина для воспитания подростков и "формирования личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей".

В пресс-службе Минпросвещения изданию пояснили, что принять участие в конкурсе смогут действующие педагоги и студенты педвузов начиная с четвертого курса. Для советников по воспитательной работе будет предусмотрена ежемесячная федеральная надбавка в размере 15 тыс. руб. без учета региональных коэффициентов. Предполагается, что финансирование будет идти через ФГБУ «Росдетцентр» (структура, подведомственная РДШ). Первая программа обучения советников-воспитателей пройдёт на базе МДЦ «Артек» с марта по август 2021 года.

 



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