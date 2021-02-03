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Московский листок

Остальных обещали выкинуть на улицу в среду!

Опубликовано 03.02.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Остальных обещали выкинуть на улицу в среду!

1 февраля 2021 года группа жильцов дома 9 по 9-й улице Соколиной Горы (бывшее общежитие оборонного авиационного завода «Салют»), при поддержке московских коммунистов, посетила ДГИ (Департамент Городского Имущества). Напоминаем, 3 февраля ожидается полная зачистка данного дома силами команды приставов.

 

Отметим, что внутрь людей пропустили. И даже «поговорить» пригласили. Однако потом, когда люди начали давать интервью о ходе своего визита в ДГИ, охрана начала возмущаться, закрывать руками камеры и даже обещала, что «больше вы сюда не войдёте».

 

Почему? Это становится понятным из интервью. У авиастроителей не было жалоб на стиль общения чиновников - жалоб не было. «Нам объясняли, с нами разговаривали культурно». Жалобы были по результатам общения.

 

Как рассказали авиастроители - «Нам в такие морозы отопление не включили. Воду холодную, горячую отключили. Канализация замерзла. Нас вымораживают, как тараканов, на улицу. С людьми обращаются как со сволочами. А третьего февраля мы ждём приставов, которые придут и будут нас выкидывать на улицу. Потому что есть решение суда. Я раньше не верила, я думала, что, действительно, есть правосудие в этой стране. Нет его. Нам слова на суде не дали. Нашу документацию вообще не брали в расчёт. Брали в расчёт только истца, ДГИ. Мы подали на апелляцию, так даже не стали ждать апелляцию, нас уже после первой инстанции выкидывают».

 

Люди хотели попасть на приём к г. Сорокину (заместитель руководителя Департамента городского имущества). «Мы хотим попасть на приём к Сорокину. Сейчас он нам пишет отписки, что нас нет, мы никто и звать нас никак, и нас выкидывают на улицу».

 

Сотрудники приёмной подчеркнуто вежливо объяснили салютовцам, как записаться. Но только вот почему-то, несмотря на крайне культурные объяснения, записаться на приём у работников «Салюта» не получалось. Не хотела их регистрировать электронная приёмная, хоть убей. Культурно сделанные объяснения чиновников не помогали справится с хитрой системой. А вот сами обитатели приемной зарегистрировать их по какой то странной причине не могли.

 

«Как можно людям получить услугу у чиновников, когда это нереально», - комментируют авиастроители результат.

 

А 3 февраля, с утречка, ожидается визит приставов.

 

Напоминаем, работники авиамоторного завода «Салют» получили своё жильё от завода ещё при прошлой дирекции (тогда их собирали по всей стране, как ценных специалистов), прожили в доме несколько десятков лет, оплачивали коммунальные платежи. Но за это время поменялось и руководство завода, и взгляд московских властей на самих авиастроителей.

 

С 2011 года начались попытки массового выселения людей на улицу. Конечно же, заводчане решительно встали на защиту своих жилищных прав, за несколько лет при поддержке московских коммунистов и Движения общежитий Москвы был проведён ряд оборонительных кампаний протеста — митинги, пикеты, коллективные визиты в различные столичные ведомства, в 2012-м году салютовцы приняли наряду с другими жителями общежитий (также пострадавших от притеснения властей) участие в круглосуточном майском лагере у мэрии. И ситуация вокруг пострадавших жильцов стала меняться — оказалось, что власти пытались выселить салютовцев на улицу напрасно, оказалось, что заводчане имеют все права на получение нового жилья. В скором времени это и было исполнено, и большинство жителей дома 9 по 9-й улице Соколиной Горы получили в течение следующих двух лет новое жильё.

 

Но почему-то это жилищное решение обошло пять семей. И эти пять семей, оставшись в доме одни, без поддержки разъехавшихся соседей, испытали на себе всю тяжесть преследования городской власти. Им то отключали воду, то заваривали двери. А теперь вот подключили и судебную машину. К настоящему моменту две семьи из пяти уже на улице. Остальных обещали выкинуть на улицу в среду!



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