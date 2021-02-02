Кажется, к власти в РФ пришли душевнобольные

Сегодня у здания Московского городского суда, в котором началось заседание о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный, задержали уже 237 человек, в том числе и журналистов, сообщает портал ОВД-Инфо.

Среди задержанных представителей СМИ корреспондентка RusNews. У нее сорвали с шеи пресс-карту, а на замечание, что она является журналисткой, один из силовиков ответил: «Я понимаю».

Навальному хотят заменить условный срок на реальный по делу «Ив Роше». В конце 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Навального условно к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за мошенничество и легализацию денежных средств, назначив ему испытательный срок в 5 лет. В августе 2017 года испытательный срок был продлен на год.

Европейский суд по правам человека позже постановил, что российский суд с нарушениями рассмотрел дело о мошенничестве, обвиняемыми по которому проходили братья Алексей и Олег Навальные. В Страсбурге пришли к выводу, что дело, возбужденное по жалобе компании Yves Rocher, было рассмотрено с нарушением права на справедливый суд, и обязали Россию выплатить осужденным 76 тысяч евро компенсации. По словам Навального, эти деньги он получил.

Естественно, у множества людей возникает вопрос - за что вообще судят Навального? За уже отбытий условный срок по делу, которое было опротестовано в ЕСПЧ, и это признали в РФ, вылатив Навальному компенсацию?

И за что задерживают людей, если они всего лишь пришли реализовать свое право присуствовать на открытом судебном заседании? Они же не виноваты, что в суде так мало места.

Кстати, мало мест и в местах отбывания наказаний - еще 31-го числа задержанных и осужденных вывозили в другие регионы. А новых задержанных куда? Суды работают поточным методом, полиция уже как на войне, тюрьмы переполнены...

И из-за чего?

А теперь скажите, что страной управляют не люди, потерявшие рассудок?

А.Б.