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Московский листок

Кажется, к власти в РФ пришли душевнобольные

Опубликовано 02.02.2021 в разделе комментариев 3

суд закон
Кажется, к власти в РФ пришли душевнобольные

Сегодня у здания Московского городского суда, в котором началось заседание о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный, задержали уже 237 человек, в том числе и журналистов, сообщает портал ОВД-Инфо. 

Среди задержанных представителей СМИ корреспондентка RusNews. У нее сорвали с шеи пресс-карту, а на замечание, что она является журналисткой, один из силовиков ответил: «Я понимаю».

Навальному хотят заменить условный срок на реальный по делу «Ив Роше». В конце 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Навального условно к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за мошенничество и легализацию денежных средств, назначив ему испытательный срок в 5 лет. В августе 2017 года испытательный срок был продлен на год.

Европейский суд по правам человека позже постановил, что российский суд с нарушениями рассмотрел дело о мошенничестве, обвиняемыми по которому проходили братья Алексей и Олег Навальные. В Страсбурге пришли к выводу, что дело, возбужденное по жалобе компании Yves Rocher, было рассмотрено с нарушением права на справедливый суд, и обязали Россию выплатить осужденным 76 тысяч евро компенсации. По словам Навального, эти деньги он получил.

Естественно, у множества людей возникает вопрос - за что вообще судят Навального? За уже отбытий условный срок по делу, которое было опротестовано в ЕСПЧ, и это признали в РФ, вылатив Навальному компенсацию?

И за что задерживают людей, если они всего лишь пришли реализовать свое право присуствовать на открытом судебном заседании? Они же не виноваты, что в суде так мало места.

Кстати, мало мест и в местах отбывания наказаний - еще 31-го числа задержанных и осужденных вывозили в другие регионы. А новых задержанных куда? Суды работают поточным методом, полиция уже как на войне, тюрьмы переполнены... 

И из-за чего?

А теперь скажите, что страной управляют не люди, потерявшие рассудок?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Гы написал 02.02.2021 15:32
У нас суды независимы, власть также независима от народа. Что хочу, то верчу. А вы думали. Гы-гы-гы
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В Сахарово 40 автозаков, забитых задержанными 31 января
их не кормят, не выводят из автозаков написал 02.02.2021 15:27
уже вторые сутки.
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"люди". А люди ли это?!
может быть написал 02.02.2021 15:25
это киборги, зомби, еще какие-нибудь инфернальные существа.
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