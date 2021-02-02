Навальный: "Путин войдет в историю как отравитель"

Алексей Навальный, выступая во вторник на выездном заседании Симоновского суда Москвы, который рассматривает ходатайство ФСИН о замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше", назвал происходящее "демонстративным беззаконием" и вновь обвинил президента России Владимира Путина в организации покушения.

"Я хотел бы начать с обсуждения правового вопроса, который мне кажется главным и немножко упущенным из этого обсуждения. Вот сидят двое и один из них говорит: «А давайте посадим Навального за то, что он являлся по понедельникам, а не четвергам». А второй говорит: «А давайте посадим Навального за то, что он, выйдя из комы, сразу не явился».

Но я хотел бы, чтобы все ещё раз обратили внимание на то, что суть дела заключается в том, чтобы меня посадить по делу, по которому я уже был признан невиновным.

Если мы откроем уголовное право, — ваша честь, я надеюсь, вы делали это пару раз, — мы увидим, что ЕСПЧ является частью российской судебной системы и его решения обязательны к исполнению. Российская Федерация половинчато признала это решение, мне даже выплатили компенсацию по этому делу. Несмотря на это мой брат отсидел 3,5 года в тюрьме. Я по этому делу просидел год под домашним арестом. Когда мой срок заканчивался, меня арестовали и привезли к вам в Симоновский суд.

Немного математики. В 2014 году был приговор, а сейчас 2021 год, и меня до сих пор продолжают преследовать по этому делу. Почему по этому делу? Уж чего-чего, а недостатка уголовных дел в отношении меня не было. Кому-то хотелось, чтобы с момента пересечения границы я оказался арестантом. Причина этому — ненависть и страх одного человека, живущего в бункере.

Я нанёс смертельную обиду тем, что выжил благодаря хорошим людям, пилотам и врачам, потом я не спрятался, живя где-то в бункере под охраной, а потом случилось вообще страшное — я участвовал еще и в расследовании собственного отравления, и мы показали и доказали, что Путин, используя ФСБ, осуществил покушение на убийство. И вот это сводит с ума этого маленького вороватого человека в его бункере. Потому что все убедились, что он просто чиновничек, которого случайно поставили на этот пост. Он никогда не участвовал в дебатах. Его единственный способ борьбы — убийство. В историю он войдет именно как отравитель. Вот знаете, был Александр Освободитель, или Ярослав мудрый. А у нас будет Владимир Отравитель трусов. Главное в этом процессе — даже не то, чем он закончится для меня. Посадить меня несложно. Главное — то, для чего это происходит: чтобы запугать огромное количество людей. Одного сажают, чтобы запугать миллионы. Этот процесс, я очень надеюсь, не будет воспринят людьми как сигнал того, что они должны больше бояться. Это же не демонстрация силы, это демонстрация слабости", - заявил Навальный на суде.