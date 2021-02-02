Навального отправили в колонию на 2,5 года

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил требование ФСИН отменить оппозиционеру Алексею Навальному условное наказание по "делу Ив Роше" и заменить его реальным сроком в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

"Суд постановил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному А.А. удовлетворить. До вступления приговора в законную силу избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - цитирует ТАСС решение судьи Натальи Репниковой. С учетом времени, которое Навальный провел под домашним арестом, его фактическое наказание составит 2,5 года.

Обвинение мотивировало такое требование тем, что Навальный "систематически нарушал условия своего испытельного срока", не отчитываясь о своём местоположении. Речь идёт о периоде с августа по декабрь 2020 года, когда Навальный был отравлен и впал в кому после чего был доставлен на лечение в Германию. Защита Навального утверждала, что курс реабилитации закончился за два дня до прилета в Москву, и инспекции было известно о его местонахождении.