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Московский листок

Навального отправили в колонию на 2,5 года

Опубликовано 02.02.2021 в разделе комментариев 10

Навального отправили в колонию на 2,5 года

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил требование ФСИН отменить оппозиционеру Алексею Навальному условное наказание по "делу Ив Роше" и заменить его реальным сроком в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

"Суд постановил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному А.А. удовлетворить. До вступления приговора в законную силу избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - цитирует ТАСС решение судьи Натальи Репниковой. С учетом времени, которое Навальный провел под домашним арестом, его фактическое наказание составит 2,5 года.

Обвинение мотивировало такое требование тем, что Навальный "систематически нарушал условия своего испытельного срока", не отчитываясь о своём местоположении. Речь идёт о периоде с августа по декабрь 2020 года, когда Навальный был отравлен и впал в кому после чего был доставлен на лечение в Германию. Защита Навального утверждала, что курс реабилитации закончился за два дня до прилета в Москву, и инспекции было известно о его местонахождении.

 



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Всего комментариев к статье: 10
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Re: Re: Навальный единственный лидер.
Ангел1 написал 02.02.2021 22:04
ну не пролетариев же. Они уже спешат из Нижнего Тагила на танке спасать своего лидера...
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Re: Навальный единственный лидер.
Просто Кац написал 02.02.2021 21:50
Кого лидер? Пары десятков тысяч недоучившейся школоты и офисного планктона?
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Re: Re: Теперь без вариантов
Ангел1 написал 02.02.2021 21:45
Левые слишком заняты изобличением Навального. Им не до борьбы
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Re: Теперь без вариантов
Szanyam.. написал 02.02.2021 21:38
Навальный единственный лидер. Хочется кому то этого или нет..
В общем-то да, у Левых Товарищей такого нет, не созрел, так что без варинтов..
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Из-за суда над каким-то блогером, имя которого власть стесняется произносить
Ангел1 написал 02.02.2021 21:38
сейчас закрыты станции московского метро Охотный ряд, Площадь Революции и Александровский сад. Космонавтов в центре больше чем народа. Все отцеплено. На Манежке стоят аж в несколько рядов!
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Теперь без вариантов
Gypsy написал 02.02.2021 21:20
Навальный единственный лидер. Хочется кому то этого или нет. p.s. Ни разу не фанат Навального.
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Re:
Gypsy написал 02.02.2021 21:17
У Удальцова были все шансы стать настоящим лидером, но увы, оказался недалек и просрал все что можно впрягаясь за Зю, Грудинина и тд.
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Ну, вот. Теперь все затихнет лет на 10, как после посажения Удальцова и Квачкова.
А потом Леша выйдет из тюрьмы, как шелковый. написал 02.02.2021 21:15
Или к нему,как к Сокольникову и Радеку, посадят бывшего мента, который забьет его до смерти головой об унитаз за то, что тот говорил фашистские речи.
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Примерно так должны были говорить коммунисты,а их не слышно или им не дают слово
Szanyam.. написал 02.02.2021 21:09
Товарищи из ИГПР ЗОВ, как и Сергей Удальцов, тоже произносили сильные речи, впрочем, без какой-либо конкретики, но не было такого освещения процесса, так что им не имело смысла метать бисер перед свиньями.
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(без названия)
1 голос 1 написал 02.02.2021 20:50
Хорошую речь Леша произнес.Примерно так должны были говорить коммунисты,а их не слышно или им не дают слово.Зюганова к ним не отношу.
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