<<Власть незаметно откусила себе голову>>

Навальному пересмотрели наказание - Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное наказание на реальный срок — 3,5 года колонии общего режима. С учетом времени, которое Навальный провел под домашним арестом, его фактическое наказание составит 2,5 года.

Комментировать нечего - что прокурор попросил, то суд и дал. Сам процесс подсудимый охарактеризовал достаточно емко, прибавить нечего, тем более, что запрещено с 1 февраля. Как можно понять по процессам об участии в акциях в поддержку Навального, теперь все суды такие.

- Это же не демонстрация силы, это демонстрация слабости, - сказал Навальный в суде.

Это, конечно, истерика властей. Так себя ответственное руководство государства вести не может. Взять и дискредитировать все институты власти за столь короткий срок - это надо еще суметь.

И как жить в таком сумасшедшем доме?

А.Б.