<<Власть незаметно откусила себе голову>>

Навальному пересмотрели наказание - Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное наказание на реальный срок — 3,5 года колонии общего режима. С учетом времени, которое Навальный провел под домашним арестом, его фактическое наказание составит 2,5 года.
Комментировать нечего - что прокурор попросил, то суд и дал. Сам процесс подсудимый охарактеризовал достаточно емко, прибавить нечего, тем более, что запрещено с 1 февраля. Как можно понять по процессам об участии в акциях в поддержку Навального, теперь все суды такие.
- Это же не демонстрация силы, это демонстрация слабости, - сказал Навальный в суде.
Это, конечно, истерика властей. Так себя ответственное руководство государства вести не может. Взять и дискредитировать все институты власти за столь короткий срок - это надо еще суметь.
И как жить в таком сумасшедшем доме?
А.Б.
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предсказатель написал 03.02.2021 02:44
Этим шагом он загонит ,великого "геостратега современности" в тупики и заставит освободить берлинского пациента.
это все провернут как раз к осенним выборам скорее всего..
сахалинец написал 03.02.2021 02:38
А теперь слушаю вопли кремлевских политолухов и политтухнологов о вмешательстве США во внутренние дела РФ. Только прошу этих 3,14здоболов вспомнить о том, с каким удовольствием российские писаки обсасывали и комментировали захват протестующими здания Конгресса США. Вот уж где неприкрытое вмешательство россиян во внутренние дела США.
С.П. написал 03.02.2021 02:22
Траванули, да еще и посадили написал 03.02.2021 02:05
Во вторник в СМИ появилась информация написал 03.02.2021 00:17
Хахахахахахахахахахаха написал 02.02.2021 22:47
Хахахахахахахахаха написал 02.02.2021 22:46
Szanyam.. написал 02.02.2021 22:41
Просто Кац написал 02.02.2021 21:46
Баранов хочет сказать, что Навальный чист перед законом и сидеть ему не за что?
Крокодил02.02.21 написал 02.02.2021 21:37
Рудольф написал 02.02.2021 21:20