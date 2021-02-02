Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Власть незаметно откусила себе голову

Опубликовано 02.02.2021 в разделе комментариев 11

президент администрация
Власть незаметно откусила себе голову

Навальному пересмотрели наказание - Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное наказание на реальный срок — 3,5 года колонии общего режима. С учетом времени, которое Навальный провел под домашним арестом, его фактическое наказание составит 2,5 года.

Комментировать нечего - что прокурор попросил, то суд и дал. Сам процесс подсудимый охарактеризовал достаточно емко, прибавить нечего, тем более, что запрещено с 1 февраля. Как можно понять по процессам об участии в акциях в поддержку Навального, теперь все суды такие.

- Это же не демонстрация силы, это демонстрация слабости, - сказал Навальный в суде.

Это, конечно, истерика властей. Так себя ответственное руководство государства вести не может. Взять и дискредитировать все институты власти за столь короткий срок - это надо еще суметь.

И как жить в таком сумасшедшем доме?

А.Б.



Рейтинг:   4.58,  Голосов: 31
Поделиться
Всего комментариев к статье: 11
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
предсказатель написал 03.02.2021 02:44
думаю что следующим шагом Запада, будет присуждение Навальному нобелевской премии мира.
Этим шагом он загонит ,великого "геостратега современности" в тупики и заставит освободить берлинского пациента.
это все провернут как раз к осенним выборам скорее всего..
Ответить
Первый пошел!
сахалинец написал 03.02.2021 02:38
Вексельбергу заблокировали на счетах $1,5 млрд из-за санкций США.https://forum-msk.org/material/news/16972181.html
А теперь слушаю вопли кремлевских политолухов и политтухнологов о вмешательстве США во внутренние дела РФ. Только прошу этих 3,14здоболов вспомнить о том, с каким удовольствием российские писаки обсасывали и комментировали захват протестующими здания Конгресса США. Вот уж где неприкрытое вмешательство россиян во внутренние дела США.
Ответить
Непонятный Баранов
С.П. написал 03.02.2021 02:22
Да ведь Навальный уже давно должен был сидеть в реале. Для сравнения - Удальцова, Аверьянова, др. левых и нацболов (в особенности) сажали за куда меньшие "прегрешения". А с Навальным все чиркались - ведь либераст все же, свой по крови! Ну а теперь опомнились, увидели, что Навального вовсю используют как таран против государственности РФ вообще! Прозрели, наконец! А Баранову все это непонятно? Ну-ну....
Ответить
(без названия)
Траванули, да еще и посадили написал 03.02.2021 02:05
Ну, раз не удалось отравить без лишнего шума, то решили посадить за то что жив остался и доставил им много неприятностей.
Ответить
Re: Начнут с Северного потока 2 Крокодил02.02.21 написал 02.02.2021 21:37 Теперь ему точно конец.
Во вторник в СМИ появилась информация написал 03.02.2021 00:17
что Байден в телефонном разговоре с Меркель пообещал снять санкции с трубопровода при условии, что будет сохранен транзит через Украину
Ответить
Re: Re:
Хахахахахахахахахахаха написал 02.02.2021 22:47
А вот закон не чист перед Навальным.
Ответить
Re:
Хахахахахахахахаха написал 02.02.2021 22:46
Навальный чист перед законом, срок его закончился в прошлом году.
Ответить
Re: Баранов хочет сказать, что Навальный чист перед законом и сидеть ему не за что?
Szanyam.. написал 02.02.2021 22:41
Ну, а какой чистейший Гарант, и выборы каждый раз выигрывает в честной борьбе, к которым равный доступ кандидатов, и войны на Северным Кавказе, под инфоробеспеченим которой Эта Сволочь оказалась у власти, никогда не было. Можно по разному относится к Навальному, но он начал называть вещи своими именами, показав гражданам России истинное лицо Сказочника из бункера, очень даже подчеркнув его мерзкую сущность.
Ответить
(без названия)
Просто Кац написал 02.02.2021 21:46
<<Власть незаметно откусила себе голову>>
Баранов хочет сказать, что Навальный чист перед законом и сидеть ему не за что?
Ответить
Начнут с Северного потока 2
Крокодил02.02.21 написал 02.02.2021 21:37
Теперь ему точно конец.
Ответить
(без названия)
Рудольф написал 02.02.2021 21:20
На эти мелочи власть уже давно не обращает внимания
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужно ли разрешать митинги?:
Результаты
Интернет-ТВ
Нефтяники требуют у президента денег на жизнь!
Нефтяники требуют у президента денег на жизнь!
30.01.2021
Совет депутатов рассмотрел вопрос о названии улицы именем Навального
Совет депутатов рассмотрел вопрос о названии улицы...
28.01.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Остальных обещали выкинуть на улицу в среду! (0)
Сильная власть и нищающий народ (0)
Анатолий Баранов: Наше государство выстроено на принципах концентрации, неважно чего - капитала, власти, идиотизма (0)
Власть незаметно откусила себе голову (11)
Навального отправили в колонию на 2,5 года (11)
Навальный: "Путин войдет в историю как отравитель" (11)
Кажется, к власти в РФ пришли душевнобольные (7)
В российских школах появятся "политруки" (3)
У Мосгорсуда, где рассматривают дело Навального, задержали 127 человек (1)
ФСИН попросила посадить Навального на 3,5 года (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: .........
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: 40
Михаил Делягин Михаил Делягин: Англия пытается вновь стать Америкой
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Про Навального, дворцы и прочие декорации спектакля абсурда
Михаил Делягин Михаил Делягин: Совершая самоубийство, блатной феодализм может сначала убить Россию
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss