Анатолий Баранов: Наше государство выстроено на принципах концентрации, неважно чего - капитала, власти, идиотизма

Дал комментарий "Свободной прессе", почему-то подсократили - выпавшие фрагменты даю с подчеркиванием.

В правительстве не обсуждают введение продовольственных карточек как одной из мер социальной поддержки населения, заявил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков. Ранее «Известия» со ссылкой на источник в Минпромторге сообщили, что ведомство направило правительству доклад с предложением поддержать нуждающихся россиян, ежемесячно перечисляя им деньги на продукты. В нем предлагается использовать механизм, который уже обсуждался в кабмине на протяжении нескольких лет.

— В принципе, с экономической точки зрения все равно, выдавать продукты а-ля натюрель или выдавать деньги на их покупку, — считает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — И то, и другое — это увеличение расходов на содержание граждан, а вот это как раз и принципиально расходится с той экономической моделью, что избрана руководством России. Это не просто буржуазная модель — это олигархическое государство с суперконцентрацией капитала, где 95% национального богатства принадлежит сотне семей. Ну, может быть, еще сотне семей высших чиновников, аффилированных с олигархией, плюс, десяток криминальных кланов, тоже аффилированных. Сверхконцентрация капитала приводит к максимальному росту прибыли на каждый доллар (рубль, юань, евро). Это не «издержки роста» нашего капитализма, это осознанная модель, которая дает максимальную прибыль. И это сугубо монетаристская модель, потому что важны не "штуки", не рост производства, а исключительно монетизированная прибыль. И каждый рубль, потраченный на граждан - это снижение прибыльности олигархического капитала на этом самый рубль. И неважно в чем он выражен - в рублях, долларах или мешках картошки. Кормить граждан - это убыток для правящей олигархии. И она, поскольку правящая, переводу прибылей на корма искренне и сознательно сопротивляется.

— А вдруг захотят поделиться?

— Правящая олигархия идет на помощь гражданам, то есть на сокращение своих прибылей, только в одном случае — когда это грозит дестабилизацией, которая также угрожает прибылям. Посмотрите, как с началом протестов по Навальному пошел вниз рубль по отношению к основным валютам. Это косвенно указывает на снижение прибылей. И если покажется более рентабельным раздавать продукты, чем раздавать (запрещено с 1 февраля) посредством ОМОНа, то начнут льготную выдачу продуктов питания. Если нет - то не начнут.

— Каким образом можно контролировать, что эти средства будут потрачены на продукты — тем более, на отечественные продукты? Карточки или деньги — что правильнее?

— На той или иной форме раздачи продуктов в натуральном виде настаивают олигархи-латифундисты, это выгодно крупному сельхозпроизводителю, если продукты исключительно наши. Это фактически дотация сельхозпроизводителям из бюджета. Кто ж откажется? Но бюджет — это общак правящей олигархии, они к нему относятся очень трепетно. Денег там полно, по итогам прошлого года триллион с хвостиком, уже выделенный в бюджете, не смогли потратить. Но если его «стерилизовать» в бюджете, то есть в общаке, то пропорционально увеличится вес собственных доходов каждого. А тут предлагается от этих доходов отказаться в пользу сельхозпроизводителей — нефтяникам и газовщикам обидно…

— А каким образом можно выделить нуждающихся? По каким критериям?

— В Америке фудстемпы получают 40 миллионов человек, с критериями проблем нет. В конечном счете, там разумно полагают, что пусть граждане сожрут лишнего, чем кто-то будет голодать. В Америке самые толстые люди — это нищие, у которых проблемы со структурой питания и медицинской страховкой. Но Америка — это страна, где олигархия ставит перед собой задачу не заработать больше, а сохранить тот статус-кво, который имеет.

Еще Джек Лондон писал, что нельзя спать сразу на трех кроватях, да и 10 котлет съесть за раз — тоже проблема. И американские реальные хозяева страны не хотят проблем, у них давно и четко отработаны механизмы управления людьми, они не боятся тратить деньги.

У нас совсем другая ситуация. У нас у власти люди, которые не имеют опыта управления большими массами людей и большими ресурсами. У них один критерий: много — это хорошо. Посмотрите на «дворец Путина», кому бы он ни принадлежал — и сравните с резиденцией президента США в Кемп-Дэвиде или проще — с дворцом императора Александра Третьего в Массандре. Это даже и не дворец вовсе, на Рублевке сегодня бы смеялись… Зато полное спокойствие в государстве. И посмотрите на дворец его сына в Ливадии, который проделал огромную дыру в бюджете...

— Может, следует думать о повышении доходов населения, тогда и помогать нуждающимся не надо будет за отсутствием оных?

— Вернемся к сказанному выше. Конечно, с точки зрения разумного управления, зажиточность основного населения — это очень хорошо для стабильности государства. Но наше государство выстроено на других принципах — на принципах концентрации, неважно чего — капитала, власти, идиотизма. И государство, которое у нас уже четко персонализировано (концентрация высшего уровня, далее запрещено с 1 февраля), не может ничего давать — только брать, взимать, отжимать. Как велосипедист — остановится, так и упадет.